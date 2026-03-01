“บอส ชนกันต์” วิวาห์ชื่นมื่น! คลั่งรักเมีย สัญญาจะดูแลตลอดไป

“บอส ชนกันต์” ควง “บี สราลี” เข้าประตูวิวาห์ ให้คำมั่นจะรักและดูแลกันตลอดไป เปิดโหมดคลั่งรัก เป็นหัวหน้าชมรกคนรักเมีย พร้อมทำให้เห็นว่าเลือกคนไม่ผิด ซึ้งน้ำตาไหลเจ้าสาวขอบคุณทุกการซัปพอร์ต ทำให้มีพลังออกไปใช้ชีวิต แพลนปั๊มลูกเปิดอู่เร็วๆ นี้
หลังคบหาดูใจกันมานานถึง 7 ปี ล่าสุดวันนี้ (1 มี.ค. 69) นักแสดงหนุ่ม “บอส ชนกันต์ พูนศิริวงศ์” ก็ได้ควงแฟนสาวนอกวงการ “บี สราลี” เข้าพิธีวิวาห์เรียบร้อยแล้ว โดยจัดพิธีทั้งแบบไทยและจีน ที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆ และครอบครัว ซึ่งงานนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีในช่วงเช้า บ่าวสาวป้ายแดงก็ได้ควงกันมาเปิดใจกับสื่อมวลชน พร้อมเผยถึงคำมั่นสัญญาที่มีให้แก่กัน
บี : “ตื่นเต้นมากค่ะ เหมือนใจจะหลุดออกมา”
บอส : “จริงๆ ก็เตรียมการมาสักพักหนึ่งแต่พอถึงวันจริง ก็ตื่นเต้นตั้งแต่ขับรถมาจอด แล้วเห็นมีชื่องานแต่ง ชนกันต์ กับ สราลี ก็ตื่นเต้นมาก จนมาถึงตอนนี้รู้สึกว่าทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมาก รู้สึกซาบซึ้งมาก เห็นพี่น้อง พ่อแม่ แล้วก็ญาติทั้งสองฝ่ายมา ก็ดีใจมาก วันนี้มีพิธีจีน มีเชิดสิงโตด้วย สนุกมาก”
บี : “ประทับใจว่าทุกคนแฮปปี้ ผ่านไปได้ด้วยดี ไม่มีอุปสรรคอะไรเลย”
บอส : “กว่าจะผ่านแต่ละด่านก็เอ็นจอยมาก แต่พอเข้ามาถึงปุ๊บ หน้าจะมืดเลย (หัวเราะ) ใส่สุด จริงๆ แล้วแต่ละด่านพอใช้ได้ แต่ผมเองนี่แหละที่ตะโกนเอง (คนแซวว่าเราแต่งงานให้เพื่อนเต้น?) น่าจะตามนั้นแหละครับ (หัวเราะ)”
บี : “เราก็เป็นห่วง กลัวจะเป็นลมไปก่อน ข้าวยังไม่ได้กินเลย เมื่อคืนนอนแค่ชั่วโมงเดียว คือเขาเตรียมงานหนักมาก ยังมีหลายๆ อย่างที่ยังเปลี่ยนอยู่เลย เจ้าบ่าววิ่งหัวหมุนทั้งวันมาเป็นเดือนแล้ว”
บอส : “ต่อให้เราคิดว่าเราจะเตรียมทุกอย่างมาครบถ้วน สุดท้ายมันก็ต้องมีบางอย่างที่เราก็ต้องปล่อยจอย คือกลัวแขกมาแล้วเราไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรหรือเปล่า ก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้กันหมด พิธีวันนี้จริงๆ เราคุยกันว่าเราอยากทำสบายๆ แบบเที่ยงๆ บ่ายๆ ไม่ต้องเช้ามาก แต่พอถึงเวลาจริงก็เตรียมตัวตั้งแต่ 7 โมง ก็ตื่นเช้าอยู่ดี แต่ว่าคุ้มค่ามาก รู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นทุกคนยิ้มให้เรา”
บี : “ช่วงพิธีการอาจจะดูซีเรียสนิดหนึ่ง แต่ว่างานเย็นที่เป็นงานฉลอง ก็จะเฉลิมฉลองอย่างเดียวแล้ว จริงๆ วันนี้ก็แอบมีโชว์พิเศษด้วย สำหรับคนที่อยู่ต่อตอนอาฟเตอร์ปาร์ตี้ มีโชว์ของพี่บอสเด็ดมาก”
เล่าโมเมนต์เซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน
บอส : “ก็ต้องขอบคุณพี่จันจิ (จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย) ที่พาไปเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานบนเรือที่ภูเก็ต เลยทำให้มีวันนี้”
บอส : “คือบีเขาเป็นคนฉลาดมาก เขาเป็นคนเก่งมาก หัวไว เพราะว่าผมวางแผนเอาไว้ว่าจะเซอร์ไพรส์เขา จะแอบไม่ให้เขารู้ แล้วในใจผมก็คิดว่าเขารู้มาเสมอ แล้วเขาแกล้งทำเป็นไม่รู้ จนนาทีสุดท้าย แต่สุดท้ายคือเขาไม่รู้จริงๆ ก็ประทับใจตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ ประทับใจตั้งแต่วันแรกที่เจอเลยจนถึงวันนี้”
เริ่มต้นชีวิตคู่กันมานานแล้ว แต่วันนี้ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น
บอส : “ถ้าถามผมความรู้สึกที่ว่าได้เริ่มใช้ชีวิตคู่ ถ้าไม่รวมวันนี้ ผมรู้สึกว่าเริ่มใช้ชีวิตกับเขามานานแล้ว แต่พอได้แต่งงานกันจริงๆ มันทำให้ผมรู้สึกถึงคำว่าต้องมีความรับผิดชอบ มีวินัย แล้วก็ต้องดูแลเขาให้ได้จริงๆ มากขึ้น”
บี : “เขาอยากมีลูกค่ะ เขาก็เลยขยัน ขยันทำงานหาเงิน แล้วพอแต่งงานก็เลยเหมือนทำงานเริ่มต้นใหม่ เก็บเงินอีกครั้ง”
บอส : “ผมอยากมี แต่ถ้าจะบอกว่าเป็นช่วงเวลาไหน ยังตอบไม่ได้ เพราะว่าผมกับบีตั้งใจทำงานมากๆ เลย มีแบรนด์กระเป๋าที่ตั้งใจทำอยู่ชื่อแบรนด์ 𝐌𝐚𝐧𝐲𝐫𝐚𝐫𝐞 ทำกับพี่จันจิ ขออนุญาตยิงแอดผ่านงานแต่งนะครับ ตอนนี้กระเป๋าเรามีเกือบ 20 รุ่นแล้ว ธุรกิจไปได้สวย เราก็อยากจะโฟกัสงานตรงนี้มากๆ เพราะจริงๆ คืนที่แล้วยังไลฟ์ขายของอยู่เลย”
บี : “ก็คือเรียกได้ว่างานแต่งก็ต้องแต่ง งานหลักก็ต้องทำ จริงๆ ก็รู้สึกว่าลูกพร้อมมีเลย แต่ว่าไลฟ์สไตล์เรายังไม่ได้ เดี๋ยวรอจังหวะที่เหมาะสมอีกที แต่น่าจะไม่นาน แต่ถ้ามาก็มาได้เลย”
บอส : “ผมชอบลูกสาวมาก อยากได้ลูกสาว ชอบความอ่อนโยน แต่ตอนนี้ใช้ชีวิตมาสักพักหนึ่ง จะเป็นเพศไหนก็ได้ คิดว่าถ้ามีสักสองคนกำลังดี เพราะว่าตัวน้องบีเขามีพี่ชาย เป็นพี่น้องที่เพอร์เฟ็กต์มากๆ พี่ดูแลน้อง แล้วน้องก็รักพี่ เป็นการดูแลกันแบบนี้ เลยรู้สึกว่ามีชายหนึ่ง หญิงหนึ่ง หรือว่าหญิงสอง ชายสองก็ได้ ไม่ติดเลย คิดว่ามีสองคนกำลังดี”
ให้คำมั่นสัญญา จะรักและเป็นห่วงกันตลอดไป
บอส : “ในพิธีเช้าก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักคุณตลอดไป เหมือนกับเจ้าบ่าวทุกคน ผู้ชายอย่างเราจริงๆ แล้วรักภรรยาทุกคนแหละ แต่ว่าจะเป็นโรคปากแข็ง ขอโทษยาก ก็อยากให้ทุกคนมีอะไรก็ยอมเขาเถอะครับ ไม่มีใครจริงเท่ากับเมียเราอีกแล้ว (หัวเราะ)”
บี : “บีก็รู้สึกว่า รักและเป็นห่วงเขามากๆ อยูุ่แล้ว แต่ว่าอยากให้ดูแลเรื่องสุขภาพ เขาทำงานหนัก แล้วเขาจะชอบเปิดรับทุกโอกาส งานในวงการก็เยอะ ซีรีส์ ละคร ก็คือยังทำอยู่ ธุรกิจก็เอาหมด เหมือนใครโยนโอกาสอะไรมาเขาพร้อมรับหมด แต่จริงๆ สุขภาพเขาอาจจะไม่ไหวก็ได้ ก็อยากให้เป็นห่วงสุขภาพเยอะ ก็จะดูแลบอสไปตลอด”
บอส : “ผมก็ดูแลคุณไปตลอดเหมือนกันนะ (หอมแก้มเจ้าสาว)”
เป็นเจ้าบ่าวคลั่งรัก หัวหน้าชมรมรัก “บี” คนเดียว
บอส : “อ๋อครับ ขอบคุณครับ จริงๆ ผมก็เป็นปกติแหละ (เข้าชมรมแล้วใช่ไหม?) ครับ ผมเป็นผู้ก่อตั้ง”
บี : “ชื่อชมรมว่าอะไรคะ”
บอส : “ไม่ใช่ชมรมรักเมีย รักบีคนเดียว”
ขอบคุณกันและกัน ผ่านอะไรกันมาเยอะมาก
บี : “จริงๆ เราผ่านอะไรกันมาเยอะมากเลยค่ะ จริงๆ คบกันมาประมาณ 4-5 ปี”
บอส : “จะ 7 แล้ว”
บี : “มีปัญหาแล้ว อ๋อ แต่ถ้าเป็นแฟนก็คือ 6 ปี จริงๆ เหมือนอยู่ด้วยกันเกือบทุกวัน เราเหมือนผ่านอะไรกันมาเยอะกว่า 6-7 ปีมากๆ”
บอส : “ขอบคุณนะ ผมอยากขอบคุณด้วยว่า จริงๆ แล้วตอนที่ผมเจอคุณ ผมไม่พร้อมสักอย่างเลย คิดว่าตัวเองไม่พร้อมมากๆ รู้สึกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะแต่งงานกับคุณ แต่ผมอยากจะแต่งงานกับคุณให้ได้เลย ตั้งแต่วันนั้นเลย แล้วก็เกิดขึ้นได้จริงๆ ดีใจมาก คุณเลือกคนไม่ผิด”
บี : “ก็ขอบคุณบอสเหมือนกัน เพราะบีรู้สึกว่าคนที่ทำให้บีสบายใจมากที่สุด เป็นตัวเองมากที่สุด (เสียงสั่น) แล้วซัปพอร์ตในเรื่องความรู้สึกต่างๆ ในชีวิตได้ ก็คือเป็นบอสคนเดียวเลย ก็อยากขอบคุณที่ทำให้บีมีพลังที่จะออกไปทำสิ่งต่างๆ ข้างนอก”
บอส : (น้ำตาไหล หอมแก้มเจ้าสาว)