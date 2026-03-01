“ชมพู่-ณิชา-เจมีไนน์“ 3แบรนด์แอมบาสเดอร์ตัวท็อป ร่วมเปิดจักรวาลผิวไบร์ท–ผมกลอสขั้นสุด ในงาน L'Oréal Paris Glycolic Universe

L'Oréal Paris เนรมิตจักรวาลแห่งนวัตกรรมของไกลโคลิค แอซิดในงาน “L'Oréal Paris Glycolic Universe” อย่างยิ่งใหญ่ พร้อม Brand Ambassadors ทั้ง 3 ท่าน กับ ลอรีอัล ปารีส ได้แก่ ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต, ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ และ เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ ถ่ายทอดนิยามความงามยุคใหม่ที่ผสาน วิทยาศาสตร์ และ ความงาม เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว
ไฮไลต์สำคัญงานนี้คือโมเมนต์บนเวทีของเหล่าแอมบาสเดอร์โดย ชมพู่ อารยา เผยว่า “ชมรู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Glycolic Universe ครั้งนี้ เพราะเป็นการนำวิทยาศาสตร์ความงามมาถ่ายทอดในรูปแบบที่ทุกคนเข้าถึงได้ และผลลัพธ์ที่ได้ทั้งผิวและผมก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้หญิงยุคใหม่จริง ๆ”
ด้าน ณิชา กล่าวเสริมถึงคอนเซ็ปต์งานครั้งนี้ว่า “ณิชาชอบคอนเซ็ปต์จากผิวสู่ผมมากค่ะ เพราะทำให้เห็นว่า Glycolic ไม่ได้ดูแลแค่ผิว แต่ยังช่วยให้ผมดูกลอสเงางามสุขภาพดี รู้สึกมั่นใจขึ้นในทุกลุค” ขณะที่ เจมีไนน์ เสริมบรรยากาศอย่างเป็นกันเองว่า “รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ร่วมงานกับ L'Oréal Paris งานวันนี้สะท้อนความทันสมัยและพลังของนวัตกรรม จริง ๆ ทำให้ทุกคนสามารถดูดีที่สุดในแบบของตัวเอง”