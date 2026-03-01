“ณเดชน์” นำทัพปลดล็อกความหล่อ! เสิร์ฟความปังใจกลางเมือง ในงาน “UNLOCK BEAUTY SAFE ZONE”

เรียกเสียงฮือฮาสนั่นตั้งแต่วินาทีแรกที่พระเอกซูเปอร์สตาร์ขวัญใจมหาชน “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ปรากฏตัวในฐานะ แบรนด์แอมบาสเดอร์ผลิตภัณฑ์ RADIESSE ร่วมนำทัพเปิดงานนวัตกรรมความงามแห่งปี “UNLOCK BEAUTY SAFE ZONE” ชวนทุกคนร่วมปลดล็อกความสวย เซฟด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “Skin, by your design” เติมเต็มในแบบคุณ ไปกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ฉีดของเมิร์ซ เอสเธติกส์ หรือ Merz Aesthetics Injectable Portfolio เพื่อยกระดับแนวคิดและสื่อสารเรื่องความปลอดภัย จัดโดย เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย บริษัทชั้นนำระดับโลก ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องอัลเทอร่า และผลิตภัณฑ์ฉีดสำหรับใช้ในคลินิกเสริมความงาม พร้อมปลุกกระแสความงามที่มาพร้อมกับองค์ความรู้ และยึดมั่นมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นหัวใจสำคัญ ภายใต้แนวคิด Safety First, Confidence Always ที่เป็นจุดยืนของ เมิร์ซ เอสเธติกส์ ในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งยังตอบโจทย์การดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้นอย่างยั่งยืนและปลอดภัย สอดคล้องกับเป้าหมายการดูแลตัวเองแบบ Beauty-Health Span
บรรยากาศคึกคักสุดขีด เมื่อหนุ่มณเดชน์ก้าวขึ้นเวที ถ่ายทอดมุมมองผู้ชายยุคใหม่ที่ใส่ใจการดูแลตัวเองแบบยั่งยืนตามเทรนด์ Beauty Longevity พร้อมเผยเคล็ดลับความมั่นใจ “ที่นี่ที่เดียว” เผยตัวช่วยสำคัญอย่างสารกระตุ้นคอลลาเจน ประเภท Regenerative Biostimulator (RADIESSE) ในการรีเซ็ตงานผิวให้แลดูเฟิร์ม ฟู แน่น ลิฟต์ และเล็กลงอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมี พญ. สุรัสศวัลย์ วงศ์เกียรติขจร หรือ หมออุ๋ม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังระดับแนวหน้าของเมืองไทย มาร่วมแชร์เป้าหมายของการดูแลสุขภาพผิวแบบ Beauty–Health Span ที่มองความงามควบคู่สุขภาพผิวในระยะยาว พร้อมอธิบายแนวคิดการดูแลสุขภาพผิวแบบ Regenerative Longevity อย่างใกล้ชิด ทั้งยังได้เซเลบริตี้คนดัง ข้าวโพด สมิตินันทน์ และ วิกกี้ สุนิสา เจทท์ มาร่วมงาน
“สำหรับผม Beauty Longevity คือการดูแลตัวเองให้ดูดีในระยะยาวครับ ไม่ใช่แค่การดูแลตัวเองเพื่อช่วงเวลาสั้นๆ ด้วยความที่งานของผมต้องอยู่หน้ากล้องตลอดเวลา ผมจึงให้ความสำคัญกับพื้นฐาน อย่างการออกกำลังกาย ดูแลเรื่องโภชนาการ และพยายามพักผ่อนให้เพียงพอ นอกจากนั้น การดูแลผิวอย่างต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับ หนึ่งใน ตัวช่วยสำคัญของผมคือ โปรแกรม RESET ที่เป็น Regenerative Biostimulator เพราะไม่ใช่การทำให้หน้าเราดูเปลี่ยนไปในทันที แต่เป็นการฟื้นบำรุงโครงสร้างผิวจากภายใน ช่วยให้ผิวแลดูสุขภาพดีและรักษาสภาพผิวให้แลดูอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ ผมมองว่านี่คือการลงทุนเพื่อให้เรายังคงความมั่นใจไปได้อีกนานครับ”