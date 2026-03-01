ตัวอย่างแรก “อีแหล่ แอรี่ เกาหลี โอปป้า” แรง! ทะลุ 12 ล้านวิว เผยโปสเตอร์หลัก “สแน็ก-ฮง” นำทีมโรแมนติก “หม่ำ-ม้าม่วง-ลาล่า-แพร” แท็กทีมป่วน

เรียกว่าเป็นภาพยนตร์ที่เรียกความสนใจจากคอหนังได้ไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับ “อีแหล่ แอรี่ เกาหลี โอปป้า” ภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตของสาวอีสานธรรมดา ที่ความจำเป็นของปากท้องบังคับเธอต้องพลัดถิ่นไปหากินไกลถึงเกาหลี ผลงานเรื่องแรกของค่าย โปงลางสะออนฟิล์ม ฝีมือการกำกับของศิลปินระดับตำนาน “อี๊ด โปงลางสะออน” เพราะหลังจากที่ปล่อยตัวอย่างแรกของภาพยนตร์ออกไปไม่กี่สัปดาห์ยอดวิวจากทุกแพลตฟอร์มก็สูงกว่า 12 ล้านครั้ง
ล่าสุด “อีแหล่ แอรี่ เกาหลี โอปป้า” เผยโปสเตอร์หลักที่เผยให้เห็นโฉมหน้านักแสดงนำของภาพยนตร์ ได้แก่ สแน็ก อัจฉรีย์ ศรีสุข มิสแกรนด์เลย 2023, อินฟลูเอ็นเซอร์เกาหลีชื่อดัง อิลฮงมิน ร่วมด้วย อินฟลูเอ็นเซอร์สายฮา ม้าม่วง สิทธิเดช บรรมณี, ตลกซูเปอร์สตาร์ หม่ำ จ๊กมก, แพร แพรเพชร อุดมพรศาสตร์ และ ลาล่า ขวัญนภา เรืองศรี
“อีแหล่ แอรี่ เกาหลี โอปป้า” เล่าถึง ชีวิตนักร้องสาวรถแห่และเสาหลักของครอบครัว ปุ๋ย (สแน็ก อัจฉรีย์) ที่ต้องเผชิญกับชีวิตที่พังทลายเมื่อถูกไล่ออกจากวง ถูกแฟนบอกเลิก และหนี้สินรุมเร้า เธอตัดสินใจเดินทางไปเกาหลีพร้อมเพื่อนรัก ลิซ่า (ม้าม่วง-สิทธิเดช) เพื่อหาทางรอด ปุ๋ยดิ้นรนทำงานหนักทั้งกลางวันและกลางคืน หวังใช้หนี้ให้ครอบครัว แต่เส้นทางที่เธอเดินกลับพบเจออุปสรรคมากมาย ในความโดดเดี่ยว ปุ๋ยได้พบกับลูกค้าหนุ่มหล่อชาวเกาหลี ฮง (อิลฮงมิน) รอยยิ้มและน้ำใจของเขาทำให้หัวใจปุ๋ยพอจะมีแรงสู้ต่อ แต่โชคชะตากลับเล่นตลกกับเธออีกครั้ง เมื่อทั้ง ปุ๋ย และ ฮง ต้องเผชิญหน้าความจริงที่ทั้งคู่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สุดท้าย ฮง ต้องตัดสินใจว่าเลือกระหว่าง “หน้าที่” และ “หัวใจ” ว่าเขาจะเลือกอะไร
ผู้กำกับ อี๊ด โปงลางสะออน เปิดใจถึงการคัดเลือกแสดงว่า “เรื่องนี้พระเอกต้องเป็นคนเกาหลี ถ้าเราใช้คนไทยแสดง คนจะไม่เชื่อ ตอนแรกฮงไม่เล่นนะ ผมก็เลยนัดเขามาคุยที่ร้านอาหารของผม เขาคงเห็นความตั้งใจของเราก็เลยตัดสินใจเล่นครับ ส่วนนางเอกที่เลือกสแน็ก เพราะนางเอกคาแร็คเตอร์ต้องบ้าน ๆ ที่มีความสามารถ ด้านการร้องเพลงและเต้นได้ ก่อนเปิดกล้องผมให้การบ้านฮงและสแน็ก แล้วให้มา Read Through จนให้แต่ละคนเข้าใจว่าเขาเป็นใคร ฮงพอเข้าฉากเขาก็เป็นตัวนั้นเลย เรื่องราวของพระเอกคล้ายชีวิตของพี่ฮงมาก ผมอยากให้แฟนคลับพี่ฮงเห็นพี่ฮงในอีกมุมหนึ่งประมาณว่าพี่ฮงเล่นแบบนี้ได้ด้วยเหรอ สำหรับสแน็คด้วยความเป็นมิสแกรนด์ เราต้องดึงความบ้าน ๆ ของเขาออกมาให้ได้ อยากให้คนเห็นความสามารถของ สแน็ค เขาทำได้ดีเลยครับ
ในส่วนของม้าม่วง รับบทเป็น ลิซ่า ผมให้เขาเล่นเป็นตัวเองเลย เพราะบทเพื่อนนางเอกคาแร็คเตอร์จะเป็นคนรักเพื่อน เพื่อนเฮไหนเขาเฮนั่น มีความสนุกสนาน สายซัพพอร์ตเพื่อนตลอดเวลา เขาทำได้ดีจริง ๆ สำหรับน้องแพร รับบทเป็นภรรยาชาวเกาหลีของ พี่หม่ำ จริง ๆ แล้วแพรเป็นทีมงานที่อยู่เกาหลี เราก็รู้สึกว่าเขาสวย และห้าว ๆ ตรงกับคาแร็คเตอร์ ก็เลยให้เขาลอง เล่น เขาก็ทำได้ นอกจากนี้ก็มีพี่หม่ำ จ๊กมก ที่เป็นสีสันของหนัง ต้องขอบคุณพี่หม่ำที่มาช่วยเล่นเรื่องนี้ เขาเป็นคนที่ช่ำชองเรื่อง งานหนังมากครับ นอกจากนี้ยังมี เบิ้ล ปทุมราช, ก้อง ห้วยไร่, คำแน้ม อินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดัง มาร่วมแสดงเรื่องนี้ด้วย”
เตรียมพบกับความสนุกของ “อีแหล่ แอรี่ เกาหลี โอปป้า” ได้พร้อมกันวันที่ 26 มีนาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณ