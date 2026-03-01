"อั๋น อัครพรรฒ" แท็คมือ "เซียนแป้ง" และ "โจ เรียลการาจ" นำทีมคนบันเทิง ร่วมงานภาคี พระแท้ คอนเนคชั่น พระกรุ พระเก่า

กลุ่ม “นิยมพระกรุเมืองไทย” จัดงาน “ งานภาคี พระแท้ คอนเนคชั่น “พระกรุ พระเก่า” ณ Tolopoti Hotel & Resort อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรวมตัว สุดยอดนักสะสมและคนดังวงการเซียนพระจากทั่วประเทศ ในเวทีเสวนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน “พระกรุ” โดยจำกัดผู้เข้าร่วมเพียง 200 ท่าน (สำหรับ VIP เท่านั้น)
งานรวมสุดยอดนักสะสม คนดังวงการเซียนพระทั่วประเทศ เปิดพื้นที่ พบปะสังสรรค์ เสวนา ปลุกพระกรุ สู่การส่งต่อคนรุ่นใหม่ กับงานพระกรุครั้งใหญ่ ที่สุพรรณบุรี โดย "กลุ่มผู้นิยมพระกรุเมืองไทย อันดับ 1” นำทัพโดย "อั๋น อัครพรรฒ" จับมือ "เซียนแป้ง ฮันนิโกะ" ร่วมด้วยนักแสดงชื่อดัง อาทิ บิว ณัฐพล, กอล์ฟ อนุวัฒน์, อาร์ม สุกวิณ, ซานต้า ศศรส สุวัฒนาพร นางร้ายไทยแลนด์, วีซ่า สิมิลัน เตมีวณิชย์ และ ชมพู อทิตา พยัคฆ์ นางร้ายไทยแลนด์
งานนี้ผู้จัดงานระบุว่า…เป้าหมายสำคัญของงานครั้งนี้คือการ “ยกระดับพระกรุ” ให้ถูกมองในฐานะ หลักฐานทางประวัติศาสตร์–พุทธศิลป์ และ “สินทรัพย์เชิงวัฒนธรรม (Cultural Asset)” ที่มีองค์ความรู้รองรับ มากกว่าการมองเพียงด้านความเชื่อ พร้อมผลักดันแนวคิด “การขับเคลื่อนพระกรุสู่คนรุ่นใหม่” ผ่านเวทีการเปิดตัว พบปะ เสวนา สร้างคอนเนคชั่น และสานสัมพันธ์ ด้วยการสื่อสารที่เรียบง่าย ในงานมีนักแสดง มาร่วมงานอย่างมากมาย