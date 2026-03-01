“ณวัฒน์” ยังติดต่อ “แอน จักรพงษ์” เจ้าตัวเครียดห่างบ้าน-ลูก

“ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ยอมรับยังติดต่อกับ “แอน จักรพงษ์” เชื่ออีกฝ่ายเครียดเพราะห่างบ้าน-ห่างลูก ขอให้ดูแลตัวเองอย่าเจ็บอย่าป่วย เรื่องกฎหมายว่าไปตามกระบวนการ
หลังจากที่มีภาพของ “แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์” หลุดมาจากเม็กซิโก ซึ่งรูปร่างและหน้าตาที่เปลี่ยนไปจากเดิม จนหลายคนตั้งข้อสงสัยว่า ตัวจริงหรือตัวปลอม ล่าสุดวันนี้ (1/ มี.ค./69) ได้เจอ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ในการเข้ากองวันแรกของผู้เข้าประกวด “มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026” เจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ให้ฟัง โดยยอมรับว่ารูปดังกล่าวเป็นภาพจริง และส่วนตัวก็ยังคุยและติดต่องานกันอยู่ แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวทีมิสยูนิเวิร์ส
“อันนี้ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหม ก็ตามนั้นครับ ก็อยู่ที่นั่น ไม่มีอะไร ก็ได้คุยครับ ผมก็ยังได้คุยกันอยู่ครับ เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ยังต้องมีสิ่งที่เราต้องทำ ก็เรียนตามตรงไม่ได้แอ๊บ เรายังติดต่อองค์กรได้ตลอดเวลาในการทำงาน เพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนยูนิเวิร์ส ไม่ต้องวิตกกังวล เรายังดีลกันอยู่ แล้วก็ยังคงเติบโตอยู่ แล้วก็ภาพที่หลุดออกมา ก็ต้องยอมรับว่าอันนั้นคือภาพจริง เราไม่ต้องไปโกหกหรอกครับ แล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคล ซึ่งคุณแอนเองก็ถอนตัวออกจากการบริหารงานทุกอย่างแล้ว และมิสยูนิเวิร์สน่าจะมีการรีเอนจิเนียร์ (Re-engineer) ในประมาณต้นเมษายนทุกอย่าง ซึ่งจะชัดเจนในทุกรูปแบบ รอสักครู่”
คุยอัปเดตเรื่องงานกันอยู่เรื่อยๆ แต่ไม่ได้เจอกัน
“วันนี้ยังคุยอยู่เลย แต่ถามว่ามีโอกาสไปเจอกันบ้างไหม ก็เกือบเจอครับ ไปไมอามีมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เกือบเจอแต่ว่าผมไม่มีเวลา ผมต้องกลับมาดูน้อง ก็กลับจากไมอามีมา เดี๋ยวจะกลับไปที่นิวยอร์กหลังเสร็จงานน้อง (มีนัดจะเจอกันไหม?) ไม่บอกสิคุณนี่จะมาถามเยอะถามแยะ พาน้องไปเที่ยวก็ได้”
เผยถ้าจากรูปพรรนณสัณฐาน “คุณแอน” ไม่น่าจะเครียด แต่ใครอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ก็ต้องเครียดเป็นเรื่องปกติ
“ดูจากรูปพรรณสัณฐานไม่น่าเครียด น่าจะสนุกกับการรับประทาน (หัวเราะ) ไม่หรอกครับ ผมว่าทุกคนอยู่ในสถานการณ์นี้ ผมว่าก็ต้องมีความเครียด เป็นเรื่องปกติ คนเรากลับบ้านไม่ได้ เราก็แบ่งเป็น 2 บริบท เรื่องของกฎหมายก็ว่ากันไป เรื่องของความเป็นส่วนตัวซึ่งเราพอรู้จัก เราก็ได้บอกเพียงแค่ว่า ดูแลตัวเอง และก็อย่าเจ็บอย่าป่วย สิ่งที่เราพูดได้ เพราะว่าคนเราห่างลูก ห่างบ้าน มันก็เป็นบริบทหนึ่ง แต่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น ก็ว่ากันไปตามระเบียบ มันเป็น 2 พาร์ต”
ยัน “คุณแอน” ไม่มีสิทธิ์และเกี่ยวข้องกับใดๆ กับ “มิสยูนิเวิร์ส” แล้ว รอติดต่ออัปเดตได้เดือน เม.ย.
“คุณแอนไม่เกี่ยวข้องกับมิสยูนิเวิร์ส ณ ขณะนี้ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาลงลายมือชื่อ มาออกความเห็น หรือเกี่ยวข้องได้ครับ ไม่มีอะไรใดๆ ทั้งสิ้น ด้วยกฎหมาย และด้วยพฤตินัย แต่ตอนนี้องค์กรก็ยังอยู่นะ ยังอยู่ที่นิวยอร์ก ก็ให้มั่นใจได้ครับว่าองค์กรก็ยังรันนิ่งต่อไปในบิสเนส แต่ความชัดเจนก็เมษายนนะครับ คอยติดตามได้”