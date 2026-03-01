Rado เปิดรับนิยามใหม่ของความรักยุคใหม่ ผ่านสไตล์และตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์

Rado ถ่ายทอดนิยามของความรักในยุคใหม่ ผ่านเรือนเวลาที่เกิดจากการสร้างสรรค์ร่วมกับดีไซน์เนอร์สายอาวองการ์ด พร้อมแนวคิดการปรับแต่งสายนาฬิกาได้อย่างอิสระ และการผสานแฟชั่นแอ็กเซสซอรี่ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ ของขวัญวันวาเลนไทน์ปี 2026 จาก Rado จึงไม่ได้เป็นเพียงของขวัญแทนใจ หากคือการเฉลิมฉลอง “ตัวตน” และ “ความเป็นเอกลักษณ์” ของคนพิเศษในชีวิต
โดดเด่น แหวกแนว และเปี่ยมด้วยกลิ่นอายไฮแฟชั่น — ผลงานคอลแล็บระหว่าง Rado และ Marina Hoermanseder ดีไซน์เนอร์ชาวฝรั่งเศส–ออสเตรีย ถ่ายทอดภาษาการออกแบบอันกล้าหาญและทรงพลัง สู่คอลเลกชัน Captain Cook เรือธงของแบรนด์นาฬิกาดำน้ำคลาสสิกสไตล์เรโทร ให้มีมิติที่ขี้เล่น ทันสมัย และเต็มไปด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ผ่านเรือนเวลาสองรุ่นไอคอนิกที่เปิดพื้นที่ให้ผู้สวมใส่ได้แสดงตัวตนอย่างอิสระ
ด้วยระบบ EasyClip และสายนาฬิกาที่สามารถเลือกเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบ — รวมถึงสายนาฬิกาแบบยาวพิเศษที่พันรอบข้อมือได้สองรอบ — ผู้สวมใส่สามารถสร้างสไตล์ที่สอดรับหรือแตกต่างจากลุค เสื้อผ้า ทรงผม เมคอัพ หรืออารมณ์ในแต่ละวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ นาฬิกาไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบอกเวลาอีกต่อไป หากกลายเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกถึงตัวตน และไม่มีสิ่งใดจะโรแมนติกไปกว่าการได้เห็นคนที่เรารักได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง
หัวใจที่เต้นตึกตักของความหลงใหล
โทนสีเหลืองทองที่ผสานกับดีเทลสีรุ้งของ Captain Cook x Marina Hoermanseder Heartbeat ถ่ายทอดความหรูหรา ความเร่าร้อน และพลังแห่งความหลงใหลอย่างมีชีวิตชีวา ขีดบอกเวลาที่ประดับด้วยอัญมณีแซฟไฟร์ ซาโวไรต์ อะความารีน และสปิเนล ช่วยยกระดับหน้าปัดสีขาวให้เปล่งประกายอย่างมีมิติ ขณะที่เข็มวินาทีสีเหลืองทองซึ่งออกแบบเป็นลาย “จังหวะการเต้นของหัวใจ” อันเป็นเอกลักษณ์ของ Marina Hoermanseder เติมพลังการเคลื่อนไหวให้เรือนเวลาอย่างโดดเด่นมีชีวิตชีวาเป็นพิเศษ
สายนาฬิกาสีเหลืองทอง พร้อมหัวเข็มขัดดีไซน์เอกลักษณ์ของ Marina รุ่นนี้สะท้อนความหรูหราอย่างเต็มรูปแบบ และเมื่อเปลี่ยนเป็นสายหนังลูกวัวสีดำแบบยาวสองรอบ พร้อมหัวเข็มขัดขนาดใหญ่เอกลักษณ์ของดีไซน์เนอร์ ก็จะกลายเป็นสไตล์สเตทเมนต์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้น หัวใจของเรือนเวลานี้คือกลไกออโตเมติก Rado คาลิเบอร์ R763 ซึ่งสามารถมองเห็นได้ผ่านฝาหลังคริสตัลแซฟไฟร์
เย้ายวนอย่างมีระดับ
Captain Cook Marina Hoermanseder มาพร้อมความงามในโทนโรสโกลด์อย่างละเมียดละไม หน้าปัดพร้อมขีดบอกเวลาประดับเพชรสีขาว 0.064 กะรัต ที่งดงามสร้างสมดุลระหว่างความหรูหราและความนุ่มลึกทางอารมณ์
สายนาฬิกาหนังลูกวัวสีดำ และสายสีชมพูหวานพาสเทลสองขนาด มีความยาวของสายสองรอบพร้อมกับหัวเข็มขัดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ ถ่ายทอดความเรียบหรูผ่านพื้นผิวแบบแมตต์และสัมผัสที่นุ่มละมุนเรียบหรูน่าสัมผัส
นอกจากนี้จุดเด่นอีกประการคือฝาหลังตัวเรือนสแตนเลสที่สลักลวดลายหัวเข็มขัดซิกเนเจอร์ของ Marina Hoermanseder อย่างประณีต ทำให้เรือนเวลานี้ไม่เพียงโดดเด่นด้านดีไซน์ แต่ยังมีคุณค่าเชิงศิลปะและเอกลักษณ์เฉพาะตัว
มิติใหม่แห่งเครื่องประดับแฟชั่น
Rado เชื่อมโยงโลกแห่งเรือนเวลากับแฟชั่น ผ่านคอลเลคชั่น Silky ของ Marina Hoermanseder Silky โดยนำเสนอผ้าพันคอผ้าไหมดีไซน์พิเศษในโทนสีขาวและเอิร์ธโทน ประดับด้วยสัญลักษณ์สมออันเป็นไอคอนของ Rado และลวดลายสายรัด–หัวเข็มขัดซิกเนเจอร์ของ Marina Hoermanseder ผสานกับลวดลายสเก็ตช์ด้วยมืออย่างประณีต
Silky สามารถนำมาพันข้อมือ จับคู่กับนาฬิกา Rado พันคอ ผูกผม ติดกระเป๋า หรือใช้เป็นแอ็กเซสซอรี่ได้หลากหลายรูปแบบ เปิดพื้นที่ใหม่ของการสไตลิ่งที่ผสานแฟชั่นเข้ากับโลกแห่งเรือนเวลาอย่างไร้ขอบเขต
ในช่วงใกล้วันวาเลนไทน์ Silky จะถูกมอบเป็นของขวัญพิเศษ เมื่อเลือกซื้อนาฬิกาทั้งสองรุ่น (รวมถึงบางรุ่นตัวเรือนขนาดเล็กที่ร่วมรายการ) นอกเหนือจากความหลากหลายของสายนาฬิกา Silky ยังเติมมิติของการสไตลิ่งให้เรือนเวลาเหล่านี้กลายเป็นของขวัญที่เหมาะสำหรับผู้ที่รักความหลากหลาย เพราะแฟชั่นเปรียบเสมือนความรัก และการแสดงความรักที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
ในปีนี้ เลือกของขวัญที่มีความหมายและทรงพลัง ให้เรือนเวลาที่สะท้อนคุณค่าของ “ตัวตนที่แท้จริง” ของคนที่คุณรัก
และปล่อยให้ Rado เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักแทนคุณ