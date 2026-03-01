เริ่มแล้ว! เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 40 เส้นทางแห่งศรัทธารอยพระพุทธบาทคู่เมืองอวัธยปุระ

จังหวัดปราจีนบุรี จัดงาน “ เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ” ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2569 ณ โบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี งานนี้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ของรอยพระพุทธบาทคู่ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง "อวัธยปุระ" หรือเมืองโบราณศรีมโหสถ“ เส้นทางธรรมแห่งศรัทธา รอยพระพุทธบาทคู่ เมืองอวัธยปุระ ” ครบรอบ 40 ปีแห่งศรัทธา
งานประเพณีสำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีที่จัดต่อเนื่องทุกปี เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแสดงแสง สี เสียง ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองโบราณศรีมโหสถ การแสดงโขน และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, ตลาดวัฒนธรรมย้อนยุค และลานสาธิตมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากทั้ง ๗ อำเภอ, เวทีเสวนาทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดปราจีนบุรี, กิจกรรมปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมะ และสาธยายพระไตรปิฎก กิจกรรมธรรมยาตรา ตามรอยบาทพระศาสดา จากทั้ง ๗ อำเภอ, มินิคอนเสิร์ต ศิลปิน ลีโอ ไมค์หมดหนี้
และอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงาน คือ พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา รอบรอยพระพุทธบาทคู่ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ณ โบราณสถานสระมรกต ท่ามกลางบรรยากาศโบราณสถานอายุกว่าพันปีที่เปี่ยมด้วยมนต์ขลัง พุทธศาสนิกชนพร้อมใจแต่งกายชุดขาว จุดประทีปบูชา และอธิษฐานจิตเพื่อความเป็นสิริมงคล แสงเทียนนับพันดวงจะส่องสว่างทั่วพื้นที่โบราณสถาน สร้างภาพแห่งศรัทธาที่งดงามและตราตรึงใจผู้ร่วมงานจากทั่วประเทศ