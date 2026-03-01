คลั่งรักให้สุด! “โอบนิธิ” ปล่อยซิงเกิลใหม่ “ไม่อยากรักคนอื่นแล้ว (The Chosen One)” เพลงรักของคนที่เหนื่อยจากการเริ่มต้นใหม่

เตรียมตัวรับดาเมจความโรแมนติกแบบขั้นสุด กับการกลับมาอีกครั้งของ “OABNITHI” (โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์) ที่หยิบเรื่องราวของหัวใจซึ่งผ่านความเหนื่อยล้าจากการเริ่มต้นใหม่ จนได้พบใครสักคนที่อยากหยุดเวลาไว้ตรงนั้น มาถ่ายทอดผ่านซิงเกิล โรแมนติก “ไม่อยากรักคนอื่นแล้ว (The Chosen One)” บทเพลงแทนใจของคนที่เลือกแล้วว่าจะรักเพียงคนเดียว ก่อนปล่อยเพลงเต็ม OABNITHI ได้ปล่อยทีเซอร์ความคลั่งรักออกมาตั้งแต่ช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมา สร้างกระแสพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง พร้อมกิมมิกสุดโรแมนติกที่ชวนแฟน ๆ แชร์โมเมนต์อินไปกับบรรยากาศความรักผ่านแผ่นเสียง จนเกิดเทรนด์ของคนคลั่งรักที่หยิบแผ่นเสียงมาเปิดฟัง พร้อมโพสต์โมเมนต์หวานของตัวเองลงโซเชียลกันรัว ๆ
เพลงนี้ถ่ายทอดมุมโรแมนติกและความคลั่งรักของ “OABNITHI” ได้อย่างลงตัว ผ่านซาวด์ดนตรีสไตล์ Urban Pop / R&B ที่อบอวลด้วยกลิ่นอายอิเล็กทรอนิกส์และซาวด์ดีไซน์สมัยใหม่ ขณะเดียวกันก็ยังคงความฟังง่ายและร้องตามได้ไม่ยาก ทำให้บทเพลงเข้าถึงผู้ฟังได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินทำเอาแฟน ๆ ชาวคลั่งรัก ฟินไปอีก คือการได้เห็น OABNITHI (โอบนิธิ) และ LADIIPRANG (เลดี้ปราง) ในมิวสิกวิดีโอ ถ่ายทอดโมเมนต์หวานละมุนของคนที่เลือกแล้ว ว่าจะหยุดหัวใจไว้ที่ใครคนเดียว เคมีของทั้งคู่ยิ่งเติมเต็มอารมณ์ของเพลงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
อีกหนึ่งความพิเศษของซิงเกิลนี้ คือการได้ “แอ้ม อัจฉริยา ดุลยโพบูลย์” โปรดิวเซอร์ แถวหน้าของวงการเพลงไทย มาร่วมรังสรรค์บทเพลงรักเพลงนี้ให้ออกมาลงตัว ทั้งในด้านอารมณ์และซาวด์ดนตรี พร้อมยังคงเอกลักษณ์และสไตล์เฉพาะตัวของศิลปินไว้อย่างชัดเจน เสริมทัพด้วยฝีมือการกำกับมิวสิกวิดีโอจาก “โช โชติรัตน์ พรหมโชติ” ผู้กำกับมากความสามารถ ที่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวความรักให้ออกมาอบอุ่นและเข้าถึงอารมณ์ หลังจากนี้แฟน ๆ เตรียมรอรับความพิเศษที่รับรองว่าเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอน เพราะดูเหมือนว่าเส้นทางความคลั่งรักของ OABNITHI เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น
สำหรับใครที่พร้อมที่จะคลั่งรักไปพร้อมกัน สามารถฟังเพลง “ไม่อยากรักคนอื่นแล้ว (The Chosen One)” ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก “OABNITHI” ได้แล้ววันนี้ ใน Music Streaming ทุกช่องทาง พร้อมรับชมมิวสิกวิดีโอได้ตั้งแต่วันนี้ทาง YouTube : OabnithiW
