xs
xsm
sm
md
lg

คลั่งรักให้สุด! “โอบนิธิ” ปล่อยซิงเกิลใหม่ “ไม่อยากรักคนอื่นแล้ว (The Chosen One)” เพลงรักของคนที่เหนื่อยจากการเริ่มต้นใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เตรียมตัวรับดาเมจความโรแมนติกแบบขั้นสุด กับการกลับมาอีกครั้งของ “OABNITHI” (โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์) ที่หยิบเรื่องราวของหัวใจซึ่งผ่านความเหนื่อยล้าจากการเริ่มต้นใหม่ จนได้พบใครสักคนที่อยากหยุดเวลาไว้ตรงนั้น มาถ่ายทอดผ่านซิงเกิล โรแมนติก “ไม่อยากรักคนอื่นแล้ว (The Chosen One)” บทเพลงแทนใจของคนที่เลือกแล้วว่าจะรักเพียงคนเดียว ก่อนปล่อยเพลงเต็ม OABNITHI ได้ปล่อยทีเซอร์ความคลั่งรักออกมาตั้งแต่ช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมา สร้างกระแสพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง พร้อมกิมมิกสุดโรแมนติกที่ชวนแฟน ๆ แชร์โมเมนต์อินไปกับบรรยากาศความรักผ่านแผ่นเสียง จนเกิดเทรนด์ของคนคลั่งรักที่หยิบแผ่นเสียงมาเปิดฟัง พร้อมโพสต์โมเมนต์หวานของตัวเองลงโซเชียลกันรัว ๆ

เพลงนี้ถ่ายทอดมุมโรแมนติกและความคลั่งรักของ “OABNITHI” ได้อย่างลงตัว ผ่านซาวด์ดนตรีสไตล์ Urban Pop / R&B ที่อบอวลด้วยกลิ่นอายอิเล็กทรอนิกส์และซาวด์ดีไซน์สมัยใหม่ ขณะเดียวกันก็ยังคงความฟังง่ายและร้องตามได้ไม่ยาก ทำให้บทเพลงเข้าถึงผู้ฟังได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินทำเอาแฟน ๆ ชาวคลั่งรัก ฟินไปอีก คือการได้เห็น OABNITHI (โอบนิธิ) และ LADIIPRANG (เลดี้ปราง) ในมิวสิกวิดีโอ ถ่ายทอดโมเมนต์หวานละมุนของคนที่เลือกแล้ว ว่าจะหยุดหัวใจไว้ที่ใครคนเดียว เคมีของทั้งคู่ยิ่งเติมเต็มอารมณ์ของเพลงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
อีกหนึ่งความพิเศษของซิงเกิลนี้ คือการได้ “แอ้ม อัจฉริยา ดุลยโพบูลย์” โปรดิวเซอร์ แถวหน้าของวงการเพลงไทย มาร่วมรังสรรค์บทเพลงรักเพลงนี้ให้ออกมาลงตัว ทั้งในด้านอารมณ์และซาวด์ดนตรี พร้อมยังคงเอกลักษณ์และสไตล์เฉพาะตัวของศิลปินไว้อย่างชัดเจน เสริมทัพด้วยฝีมือการกำกับมิวสิกวิดีโอจาก “โช โชติรัตน์ พรหมโชติ” ผู้กำกับมากความสามารถ ที่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวความรักให้ออกมาอบอุ่นและเข้าถึงอารมณ์ หลังจากนี้แฟน ๆ เตรียมรอรับความพิเศษที่รับรองว่าเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอน เพราะดูเหมือนว่าเส้นทางความคลั่งรักของ OABNITHI เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น

สำหรับใครที่พร้อมที่จะคลั่งรักไปพร้อมกัน สามารถฟังเพลง “ไม่อยากรักคนอื่นแล้ว (The Chosen One)” ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก “OABNITHI” ได้แล้ววันนี้ ใน Music Streaming ทุกช่องทาง พร้อมรับชมมิวสิกวิดีโอได้ตั้งแต่วันนี้ทาง YouTube : OabnithiW
ติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง Facebook : Oabnithi Wiwattanawarang, Instagram oabnithi, oabnithi official TikTok : oabnithi, Facebook : LOVEiS /X/Instagram : @LOVEiS_ent

LINK : https://youtu.be/aUk_XvzIcPo?si=arlHQGymKWXOiUpw







คลั่งรักให้สุด! “โอบนิธิ” ปล่อยซิงเกิลใหม่ “ไม่อยากรักคนอื่นแล้ว (The Chosen One)” เพลงรักของคนที่เหนื่อยจากการเริ่มต้นใหม่
คลั่งรักให้สุด! “โอบนิธิ” ปล่อยซิงเกิลใหม่ “ไม่อยากรักคนอื่นแล้ว (The Chosen One)” เพลงรักของคนที่เหนื่อยจากการเริ่มต้นใหม่
คลั่งรักให้สุด! “โอบนิธิ” ปล่อยซิงเกิลใหม่ “ไม่อยากรักคนอื่นแล้ว (The Chosen One)” เพลงรักของคนที่เหนื่อยจากการเริ่มต้นใหม่
คลั่งรักให้สุด! “โอบนิธิ” ปล่อยซิงเกิลใหม่ “ไม่อยากรักคนอื่นแล้ว (The Chosen One)” เพลงรักของคนที่เหนื่อยจากการเริ่มต้นใหม่