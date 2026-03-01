ANTA เปิดตัว KAI 3 “432 Hz Frequency” พลังแห่งความสมดุลที่หลอมรวม จิตวิญญาณของศิลปินและนักรบกับนวัตกรรมระดับโลก

จากกระแสการตอบรับที่สร้างแรงกระเพื่อมให้แก่วงการแฟชั่นและกีฬาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ANTA (อันท่า) พร้อมยกระดับการสร้างแรงบันดาลใจอีกครั้งด้วยการเปิดตัวสีใหม่ล่าสุด KAI 3 “432 Hz Frequency” คอลเลกชันที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ และพลังของจิตวิญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่รวบรวมอยู่ในหนึ่งเดียวที่ KAI Space for KAI 3-432HZ launching ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า โดยมี จั๋ง - วิกร บูรณภิญโญ และ โทมัส - ธีร์ทัศน์ จึงมณีรัตน์ ตัวแทนของผู้ที่หลงใหลในกีฬาบาสเก็ตบอลมาร่วมสร้างสีสันและถ่ายทอดแรงบันดาลใจในครั้งนี้
KAI 3 “432 Hz Frequency” แรงบันดาลใจจากคลื่นความถี่ 432 Hz หรือ Solfeggio Frequency ที่มอบความสมดุล และพลังงานที่ช่วยสร้างสมาธิแก่นักกีฬาภายในการแข่งขัน พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวการเปลี่ยนแปลง (Metamorphosis) ผ่านองค์ประกอบทางศิลปะของชนพื้นเมืองอเมริกัน ไม่ว่าจะเป็นลวดลายซิกแซ็กที่เลียนแบบเส้นทางของแม่น้ำแสดงถึงการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง โทเท็มเรขาคณิตสามเหลี่ยม รายละเอียดการเย็บด้วยมือ (Handcrafted Stitching) และรูปทรงของหัวลูกศรและโล่แอฟริกัน พร้อมประทับตราโลโก้ของ Kyrie ที่เป็นเอกลักษณ์ นวัตกรรมใน KAI 3 ยังคงผสานเพื่อการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์แบบและทรงพลัง
-Carbon-NITROEDGE Integration จากการผสานเทคโนโลยีคาร์บอนและพื้นกลางของNITROEDGE ช่วยลดน้ำหนักรองเท้าแต่เพิ่มการเด้งกลับและความมั่นคงต่อการบิดตัว
-Anti-Slip Outsole ด้วยลวดลายพื้นรองเท้าชั้นนอกได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นทางน้ำไหล มอบการยึดเกาะที่แม่นยำสำหรับการเลี้ยวและหยุดกะทันหัน
-Anatomical Support กับโครงสร้าง EVA น้ำหนักเบามาพร้อมแผงด้านข้าง TPU ดีไซน์ลู่ลม และแผ่นบุโฟมที่ส้นรองเท้าเพื่อการล็อกข้อเท้าให้กระชับ
-Breathable Mesh ตาข่ายระบายอากาศตรงส่วนหน้าของรองเท้า พร้อมชั้นรองเสริม เพิ่มความทนทานและความสบายขณะสวมใส่
พร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่ KAI Space for KAI 3-432HZ ป๊อปอัพสโตร์ที่ถูกเนรมิตขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของคนรักรองเท้ากีฬาและแฟนคลับตัวยงของ Kyrie โดยเฉพาะ พร้อมกิจกรรมไฮไลท์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
•Shoe Customization ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ไปกับการออกแบบลวดลายรองเท้าในสไตล์ของตนเอง
•Basketball Challenge ร่วมสนุกวัดความแม่นยำไปกับตู้เกมบาสเกตบอลสุดมันส์
•KAI 3.0 Series ที่รวบรวมการเดินทางของ Kyrie Irving ในคอลเลกชัน KAI 3 ไว้ครบชุด ทั้งเสื้อผ้าและรองเท้า อาทิ KAI 3 Mentality, KAI 3 CNY และรุ่นล่าสุด KAI 3 432HZ และลวดลายจากมรดกทางจิตวิญญาณที่ถูกแฝงไปทั่วพื้นที่ของสโตร์
จั๋ง - วิกร บูรณภิญโญ ศิลปินและแร็ปเปอร์วง PERSES เผยความรู้สึกในครั้งนี้ว่า "ในฐานะคนที่รักบาสเกตบอลและชื่นชอบในศิลปะ ผมชอบไอเดียของการออกแบบ KAI 3 มากๆเลยครับ การนำความสมดุลของพลังงานมารวมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของคลื่น 432 Hz นี้ ถือเป็นการผสมผสานที่ลงตัว เพราะผมก็เชื่อว่าพลังงานที่ดีและช่วยให้เราจดจ่อกับสิ่งที่รักได้ดีขึ้นจริงๆ"
โทมัส - ธีร์ทัศน์ จึงมณีรัตน์ กล่าวเสริมว่า "หลังจากที่ติดตามมาตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านี้อย่าง KAI 2 ที่ได้พัฒนามาตลอดทั้งด้านดีไซน์และการใช้งาน จนมาถึง KAI 3 ทำให้ผมเห็นว่า ANTA ไม่ได้เพียงแค่ซัพพอร์ตเรื่องประสิทธิภาพของการเล่นในสนามอย่างเดียว แต่เขาต้องการบอกเล่าเรื่องราวของความสำเร็จที่ต้องผ่านการฝึกฝนและความรักในสิ่งที่ทำมาตลอดอีกด้วยครับ แรงบันดาลใจที่ถ่ายทอดออกมาผ่านดีไซน์ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำให้รองเท้าคู่นี้โดดเด่นสำหรับผม"
ร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งความสมดุลจากพลังที่เหนือชั้น กับนวัตกรรมระดับโลกของ
KAI 3 “432 Hz Frequency” ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2569 ที่ KAI Space for KAI 3-432HZ launching ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
