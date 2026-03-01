“เขื่อน” เปิดบ้าน เปิดใจ เปิดคู่ชีวิต! ปลดล็อกหัวใจกับแม่

สัปดาห์นี้ “ตีท้ายครัว” ชวนเปิดบ้าน เปิดใจ และเปิดพื้นที่ความรู้สึก กับแขกรับเชิญที่หลายคนชื่นชมในบทบาทใหม่ของชีวิต “เขื่อน ภัทรดนัย” นักจิตบำบัดรุ่นใหม่ ผู้ตั้งใจซัพพอร์ตสุขภาพจิตคนไทยด้วยคำถามสั้นๆ แต่ทรงพลังว่า “เหนื่อยมั้ย?” จากศิลปินสู่เส้นทางนักจิตบำบัด ที่เปิดให้คำปรึกษาแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย เพราะเชื่อว่าทุกความคิด ทุกความรู้สึก ควรได้รับการรับฟัง เทปนี้แม้แต่พี่ๆ พิธีกรยังออกปากว่า “ต้องการเขื่อน” เพื่อบำบัดหัวใจกันกลางรายการ
โดยวันนี้พาไปชมบ้านหลังใหม่ ที่สร้างขึ้นบนสเปซเดิมของบ้านครอบครัว พื้นที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำ และความผูกพันระหว่างเขื่อนกับคุณแม่
พร้อมเปิดตัวแฟนหนุ่ม “แมทท์” คู่ชีวิตที่คบหากันมา 2 ปี เป็นครั้งแรกในรายการ เล่าโมเมนต์แรกพบที่เขื่อนเป็นฝ่ายทักก่อนว่า “หล่อ” ก่อนจะไปขอพรที่วัดร่องเสือเต้น และได้เริ่มต้นความรักครั้งนี้อย่างจริงจัง วันนี้แมทท์ดูแลทุกอย่าง ทั้งทำอาหาร ดูแลบ้าน เป็นพ่อบ้านเต็มตัว และเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกัน
อีกหนึ่งไฮไลต์คือการเปิดใจของ “คุณแม่ตั้ม” ที่ยอมรับตรงๆ ว่าไม่เคยชอบแฟนของเขื่อนสักคนในอดีต พร้อมน้ำตาแห่งความเสียใจจากช่วงเวลาที่ความเข้าใจคลาดเคลื่อน เขื่อนสร้างกำแพงกั้นพื้นที่ความรู้สึก จนโกรธกันและไม่พูดกันนานถึง 3 เดือน
วันนี้ทั้งแม่และลูกได้ปลดล็อกหัวใจ เปิดสมการชีวิตบทใหม่ ที่มีทั้งบทบาทลูก บทบาทคู่ชีวิต และบทบาทนักจิตบำบัด ที่เติบโตไปพร้อมกัน ชีวิตของเขื่อนในวันนี้ อาจไปให้สุดในทุกเส้นทาง แต่มี “แม่” อยู่ในสมการเสมอ
