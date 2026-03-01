“เจนสุดา” โพสต์แซบ! งูลอกคราบก็ยังเป็นงู อย่ารับคนที่เคยทำลายชีวิตกลับเข้ามาอีก

แรงมาก! เจนสุดา ปานโต โพสต์ไอจีสตอรี่สุดแซบ เป็นภาพผู้หญิงคู่กับงู พร้อมข้อความภาษาอังกฤษว่า “Neverrrrrrrr re-friend or re-family anyone back into your life if they’ve tried to ruin your character, finances, or relationships. A snake may shed its skin but it’s still a snake. Always.”
ซึ่งแปลได้ว่า “อย่ารับใครกลับเข้ามาในชีวิตอีก ไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนหรือครอบครัว หากเขาเคยพยายามทำลายชื่อเสียง การเงิน หรือความสัมพันธ์ เพราะงูถึงจะลอกคราบ ก็ยังเป็นงูอยู่เสมอ”
งานนี้แม้จะไม่ได้ระบุว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใดโดยตรง แต่ข้อความดังกล่าวก็ทำให้หลายคนอดตีความไม่ได้ ว่าอาจหมายถึงอดีตเพื่อนรัก ที่กำลังมีคดีกันอยู่หรือเปล่า