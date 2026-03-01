“ทนายแก้ว” ลาบวชเรียบง่าย กราบขอขมา “หนุ่ม กรรชัย” ก่อนเข้าพิธีอุปสมบท

หลังเผชิญกระแสข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับหญิงสาววัย 18 ปี จนตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งในสภาทนายความ และยุติบทบาททางหน้าจอโทรทัศน์เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกฎหมาย ล่าสุดวันนี้ (1 มี.ค.) “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” ก็ได้ตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เข้าพิธีอุปสมบทเรียบร้อยแล้ว
โดยบรรยากาศในพิธีเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีคนใกล้ชิดร่วมเป็นสักขีพยาน หนึ่งในนั้นคือ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ที่ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความสั้นๆ ว่า “อนุโมทนาบุญครับ 🙏🏻” รวมถึงคลิปช่วงเวลาที่นาคแก้วก้มกราบ และกล่าวคำขอขมาต่อหน้าเจ้าตัว ก่อนเข้าสู่พิธีอุปสมบทอย่างเป็นทางการ พร้อมใส่แคปชั่นว่า “ขมา 🙏🏻”
นอกจากนี้ยังมี “ป๋อง กพล” เดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย ซึ่งหลังภาพและคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีแฟนๆ เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างต่อเนื่อง