ไม่พลิกโผ! “บุ๊ค ธีรชยา” คอลัมนิสต์สาวสะบัดปากกา คว้ามง Miss Tiffany 2026

เปิดฉากสู่เส้นทางใหม่อย่างยิ่งใหญ่กับรอบ The Final ของ Miss Tiffany 2026 ของ บุ๊ค ธีรชยา ภายใต้ธีม “RISE AS ONE – ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งเดียว” ณ โรงละครทิฟฟานี่โชว์ พัทยา ท่ามกลางเสียงเชียร์ดังกระหึ่มตั้งแต่วินาทีแรกที่ผู้เข้าประกวดปรากฏตัวบนเวที บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้น แรงลุ้น และพลังแห่งความหวังจากแฟนนางงามทั่วประเทศที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในค่ำคืนประวัติศาสตร์

และผู้ที่คว้ามงกุฎ Miss Tiffany 2026 ไปครอง ได้แก่ หมายเลข 5 บุ๊ค ธีรชยา พิมพ์กิติเดช อายุ 29 ปี คอลัมนิสต์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากกรุงเทพ ผู้ถ่ายทอดทั้งความสง่างาม ไหวพริบ และพลังผู้นำได้อย่างโดดเด่น สะท้อนตัวตนของผู้หญิงยุคใหม่ที่ยืนหยัดในศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คว้าใจคณะกรรมการและผู้ชมทั้งฮอลล์อย่างอยู่หมัด

โดยรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 7 มะปราง พิมพ์รตา ป้องชัยวิวัฒน์ อายุ 28 ปี นักการตลาดจากเชียงใหม่ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 8 ซีเกมส์ มินท์ธิตา อ่อนดำ อายุ 26 ปี นักรังสีการแพทย์จากสุพรรณบุรี

ภายใต้ธีม “RISE AS ONE” การประกวดในปีนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีแห่งความงาม หากแต่เป็นพื้นที่ของความหวัง ความฝัน และการลุกขึ้นยืนอย่างสง่างามไปพร้อมกันของตัวตนในสังคมที่หลากหลาย สาวงามทั้ง 24 คนได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิต การฟันฝ่าอุปสรรค และแรงบันดาลใจอันทรงพลัง ผ่านการเดินทางร่วมกับ Miss Tiffany 2026 กว่า 2 เดือน เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์ด้านความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน และบทบาทของผู้นำในโลกยุคใหม่ได้อย่างลึกซึ้งและน่าประทับใจ
ความยิ่งใหญ่ของค่ำคืนนี้ ไม่ได้วัดเพียงแสงสีเสียงอันตระการตา หรือโปรดักชันระดับเวิลด์คลาส แต่คือพลังของการ “ก้าวขึ้นไปพร้อมกัน” การจับมือกันของชุมชน ความเข้าใจที่เพิ่มพูน และการประกาศให้โลกรู้ว่า ความหลากหลายไม่ใช่ความแตกต่างที่ต้องแบ่งแยก หากคือพลังที่ทำให้สังคมแข็งแรงขึ้น
ท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องและภาพแห่งความภาคภูมิใจบนเวที ค่ำคืนนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของเวที ที่ไม่เพียงเฟ้นหาความงาม หากยังประกาศศักดาของผู้นำคนใหม่ ผู้พร้อมเป็นกระบอกเสียงแห่งความเท่าเทียม และพาสังคมก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างาม

เพราะเมื่อเรา “Rise As One” เราไม่ได้ยืนอยู่ลำพัง — แต่กำลังก้าวขึ้นไปด้วยกันทั้งสังคม















