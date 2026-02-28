Sold Out 2 รอบ “ฟอส-บุ๊ค” ปังไม่ไหว!! “FORCE BOOK FUNTOPIA FANCON” เตรียมจัดเต็มทุกโชว์ 3-4 เม.ย.นี้

ปังไม่ไหวกับกระแสความแรงของสองนักแสดงหนุ่มฮอต “ฟอส-จิรัชพงศ์ ศรีแสง” และ “บุ๊ค-กษิดิ์เดช ปลูกผล” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย หลังประกาศจัดงาน “FORCE BOOK FUNTOPIA FANCON” บัตรก็ Sold Out ทันทีทั้ง 2 รอบการแสดง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 - วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น F6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ โดยสองหนุ่ม “ฟอส-บุ๊ค” ต่างซาบซึ้งใจและขอบคุณแฟนๆ ที่ให้การตอบรับดีมากๆ พร้อมการันตีความสนุกครบทุกมวลอารมณ์ ที่ทั้งคู่ทุ่มเทตั้งใจเตรียมทุกโชว์อย่างเต็มที่ ร่วมด้วย“TOMAFOX” (โทมะฟ็อกซ์) GMMTV Fandom Characters เพื่อมอบความสุขให้แฟน ๆ ได้ฟินจุใจ กับการผจญภัยเข้าสู่เมืองของพวกเขา และท่องเมืองสำรวจสถานที่ต่างๆ ในความทรงจำที่แสนประทับใจ ท่ามกลางโปรดักชั่นเวที แสง สี เสียง ตระการตา พร้อมกับแฟนๆ ทั่วโลกที่ี่สามารถรับชมแบบเรียลไทม์ผ่าน Live Streaming ทาง “TTM LIVE” รองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก บอกเลยว่างานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด
สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำที่แสนพิเศษของงาน “FORCE BOOK FUNTOPIA FANCON” โดยดูสดผ่าน TTM LIVE บัตรราคา 1,500 / 1,200 บาท (ลิ้งค์และโค้ดรับชม) กรณีต้องการบัตรพลาสติกที่ระลึกชำระเพิ่ม 30 บาทต่อใบ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.thaiticketmajor.com Facebook : www.facebook.com/gmmtvofficial และ Instagram & X & TikTok & YouTube & Weibo : GMMTV