“บอย ปกรณ์” เปิดใจไม่ได้กั๊ก “หน่อง ธนา” สปาร์กรัก “ฟาง” สุดกลั้นน้ำตา ฝันเห็นแม่ย้อนวัยสุดสดใส

“บอย ปกรณ์” สุดกลั้นน้ำตา ฝันเห็นแม่ย้อนวัยสุดสดใส เชื่อมาบอกว่าสบายดี ตื่นมาทั้งที่ตนเองยังยิ้มอยู่ พร้อมพาแม่เที่ยวทุกทริปของครอบครัว เผย “หน่อง ธนา” สปาร์ก “ฟาง ธนันต์ธรญ์” ไหม ไม่มีข้อมูล แต่ชมอีกฝ่ายน่ารัก ไม่มีเหตุผลที่จะไม่โอเค
กลายเป็นโมเมนต์ที่แฟนๆ พากันซึ้งไปตามๆ กัน หลังจากที่พระเอกชื่อดัง “บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” เดินทางมาร่วมงาน TOPS Of Beauty By LOOKS พร้อมเปิดตัวเป็นพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุดของยาสีฟันเซ็นม่า(SENMA) เจ้าตัวเผยว่าแม่เข้าฝันในเวอร์ชั่นที่สดใส หน้าตาย้อนวัย 10 ปี ตื่นมาโดยที่ตนเองก็ยังยิ้มอยู่
“เรื่องที่ฝันถึงแม่ใช่ไหมครับ แต่ในรอบฝันล่าสุด เราเห็นแม่ในหมวดที่เวอร์ชั่นสดใสมากที่สุด และเป็นโหมดที่เราไม่เคยเห็นเขาในภาพแบบนี้มานานแล้ว เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาก็ไม่สบายนาน แต่ภาพในฝันที่เราเห็นล่าสุดนั้น เขาใส่เสื้อโปโลมา ใส่แว่น เดินเร็วๆ เดินคล่องๆ ตามสไตล์เขา และหน้าก็เหมือนย้อนวัยหน่อย สดใส ย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีที่แล้วของเขา เขามาในหมวดที่ดูสดใส แข็งแรง แต่เสียดายเพราะว่าเราฝันถึงแป๊บเดียว จำได้ว่าเขาเดินออกมาจากมุมหนึ่ง เขาเดินผ่านปุ๊บเราก็สะดุ้งตื่นทันที ซึ่งในวินาทีนั้น เราก็ยิ้มกว้างทีเมื่อเห็นภาพแม่เดินผ่าน แล้วตอนนั้นมันก็เลยตื่นขึ้นมาโดยทันที ซึ่งเราก็ยังยิ้มอยู่
แล้วที่เราจำได้แม่นเพราะว่ามันเป็นตอนที่เรากำลังจะตื่นพอดี เราก็คิดเข้าข้างตัวเอง เขาก็คงจะมาบอกว่าเขาสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงนะ เพราะที่ผ่านมาเราก็ฝันถึงแม่เรื่อยๆ บางทีก็ฝันเป็นเรื่องเป็นราว บางทีก็ปะติดปะต่อไม่ค่อยได้ จำไม่ค่อยได้บ้าง แต่รอบนี้จำแม่นเพราะมันเป็นฝันก่อนตื่น เห็นภาพชัดเลย
แล้วทุกวันนี้เวลาผมคุยกับแม่ ผมคุยกับแม่ทุกวัน ก่อนออกจากบ้าน ผมนอนอยู่ชั้นเดียวกับห้องพระ แล้วก็จะมีรูปแม่กับพ่อตั้งอยู่ และก่อนนอนก็จะมีไปคุยบ้าง ซึ่งสิ่งหนึ่งที่บอกกับเขาตลอด ก็บอกเขาว่าพวกเราสบายดี ให้แม่สบายใจได้ ให้เขามีความสุข ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมต้องการให้มันเกิดกับแม่มากที่สุด หมดห่วง สบายใจ มีความสุข การที่เราฝันเห็นเขา และเขามาในภาพแบบนี้ มันก็ทำให้เราสบายใจ ว่าเขามีความสุข ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุด”
เผยน้องๆ ก็ฝันถึงแม่ทุกคน ครอบครัวผูกพัน น้ำตาคลอนำเสื้อ - พวงกุญแจตุ๊กตาแม่พกติดตัว พาไปเที่ยวด้วยทุกทริป
“น้องๆ เองก็ฝันกันทุกคน เราทั้งครอบครัวผูกพันกันมาก อย่างคนที่บ้านฝันถึงแม่ทีไรเขาถูกหวย แต่ลูกฝันถึงทีไรไม่เคยถูกเลย เพราะว่าตามมาจนท้อ ลูกไม่เคยถูกเลย พี่เลขาฯ ของแม่ ป้าไก่ ฝันถึงแม่สองรอบ ถูกสองรอบ แล้วรอบล่าสุดที่ผมฝัน ผมเล่าให้ป้าไก่ฟัง ป้าไก่บอกว่าเลขเพิ่งออกไปเมื่องวดที่แล้ว จ่ายก็ไม่มีใครได้ซื้อ ในส่วนของวันใหม่ก็มีมาเล่าให้ฟังว่าฝันถึงแม่ วันใหม่เขาก็คิดถึงแม่อยู่แล้ว เขาผูกพันกับแม่ น่าจะผูกพันมากกว่าพวกผมอีก
เวลาเราไปเที่ยวแทบทุกทริปที่เป็นทริปของครอบครัว เราก็จะเอาแม่ไปด้วย สิ่งที่เรานำไปก็คือเสื้อ แล้วก็พวงกุญแจตุ๊กตาแม่ ก็จะพกแม่ไปตลอด แต่ก็กลัวแม่สับสนเหมือนกัน สรุปแล้วมึงจะให้แม่อยู่บ้านหรือจะให้แม่ไปด้วย อย่างเวลาเราจะไปเราก็จะพูดว่าแม่ไปเที่ยวกันนะ แล้วถ้าไปถึงแล้วมันหนาวถ้าแม่อยากกลับก่อนแม่ก็บินกลับมาเองเลยนะ เพราะว่าเราแค่มีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราเที่ยวกับเขาตลอด (เสียงสั่นเครือ น้ำตาคลอ) เราอยากให้เขาไปเที่ยวกับเราเรื่อยๆ เพราะว่าช่วงที่เขาไม่สบาย มันก็มีความตลกอย่างหนึ่ง นอกจากเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้อยู่กับเรา
แต่อีกอันนึงที่เขาพูดกับพวกเราตลอดคือ เขากลัวว่าเขาจะไม่ได้ไปเที่ยวกับพวกผมอีก หลังจากที่เขาไม่อยู่เราก็ตั้งไว้แล้วว่าถ้าทริปไหนที่ไปเป็นครอบครัว เราจะพาเขาไปด้วยตลอด (ตาแดง) ซึ่งเขาไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวในดวงใจ แต่แค่เขาอยากไปกับลูกเท่านั้นเอง เพราะอยากไปญี่ปุ่น มันก็เป็นที่ที่เราเคยไปกับเขามาตอนที่เขายังอยู่ เอาจริงๆ มันเป็นการรีมายด์ที่มีความสุข เพราะว่ามันเป็นความผูกพัน บ้านเราโตขึ้นมาด้วยกันแบบนี้”
เชื่อแม่มองอยู่ แต่ไม่ได้ห่วงอะไรแล้ว
“ผมว่าเขามองอยู่ เอาจริงๆ เขาไม่ค่อยห่วงแล้ว เขาไม่ห่วงผม ไม่ห่วงหน่อง - ภัทร แล้ว แต่ถ้าเขาจะห่วงเขาน่าจะห่วงวันใหม่ เขาอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ กำลังโต เอาจริงๆ ก็เคยคุยกับแม่ช่วงท้ายๆ ก่อนที่เขาจะจากไป เขาก็พูดว่าเขาหมดห่วงแล้ว เขาก็รู้ว่าผมสามารถดูแลทุกคนได้ และทั้งหน่องทั้งภัทร ก็สามารถดูแลวันใหม่ได้ ไอ้เรื่องตรงนี้แม่จะไม่ค่อยห่วง เขาแค่อยากจะเห็นวันใหม่โต อยากจะใช้เวลาด้วยกันเรื่อยๆ แล้วถ้าย้อนกลับไปเมื่อปลายปีก่อนหน้านี้ ที่ไปฮ่องกง คือแม่ไม่สบายหนักมากแล้ว แต่เขาอยากไปเที่ยวกับพวกผม(ตาแดง)”
เผยหน่อง สปาร์ก “ฟาง ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์” ไหม ไม่มีข้อมูล แต่ชมน่ารัก ไม่มีเหตุผลที่จะไม่โอเค
“หน่องกับฟาง มันเริ่มจากทริปเกาหลี มันเป็นเรื่องบังเอิญ ผมไปกับที่บ้านเฟย์ (พรปวีณ์ นีระสิงห์) กับทางผม ส่วนฟางไปกับเพื่อนเขา ไปช่วงเวลาเดียวกัน ก็เลยมากินข้าวด้วยกัน มันก็เลยมีภาพออกมา คนก็จิ้นกันไป และทริปล่าสุดญี่ปุ่น มันเป็นครอบครัวผม และครอบครัวเฟย์ ฟางก็ไปด้วย ก็เลยมีเวลาอยู่ด้วยกัน และคลิปที่หน่องลง มันเป็นคลิปตลกด้วยซ้ำ ก็ขำๆ มากกว่า มันเป็นคอนเทนต์แกล้งหัวเราะ เบื้องต้นตอนนี้ผมไม่มีข้อมูลอะไร
สปาร์กไหม ไม่รู้ อันนี้ผมไม่ได้กั๊กนะ สำหรับผมตอนนี้ผมไม่มีข้อมูลของเขาทั้งสองคน แต่ลึกๆ อะไรผมก็ไม่รู้ ต้องไปถามเขาเอง ก็เข้าใจชาวโซเชียล แต่ผมว่าใครๆ ก็รับมือยาก ที่บ้านเราสนิทกันก็จริง แต่เรื่องแบบนี้เราจะไม่ค่อยคุยกัน คือต้องถามเจ้าตัวดีสุด
ในความคิดเห็นของผม ผมว่าหน่องก็มีความรักแล้ว ผม 41 หน่อง 37 (และสำหรับคนนี้ บอยโอเค?) พี่ฟางเหรอ เขาน่ารักอยู่แล้ว อันนี้พูดเฉยๆ พี่นักข่าวถามมาแบบนี้ ว่าโอเคไหม มันไม่มีเหตุผลที่ไม่โอเค เขาก็น่ารัก เราก็รู้จักครอบครัวเขาอยู่แล้ว สองครอบครัวก็สนิทกัน และความรู้สึกผมว่าทั้งสองบ้านก็เข้ากันด้วยดี”