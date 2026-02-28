xs
ฟินไปอีก! “มิกค์ ทองระย้า” ฝากถึงคนที่เป็นข่าว “ผมรักคุณ” หยอดหรือต้องรวบรวบความกล้า ขอจีบ “พี่อั้ม”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำแฟนๆ ฟินไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจากที่มีการปล่อยข่าวลือ “มิกค์ ทองระย้า” จีบนางเอกซุปตาร์เบอร์หนึ่ง “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” สำเร็จแล้ว โดยล่าสุดมิกค์ได้ให้สัมภาษณ์กับ แจ็คกอรีน บันเทิงไทยรัฐ เผยถึงเรื่องนี้ว่า มีคนส่งให้ตนเยอะมาก ก็เลยโทร.ไปแซวอั้ม เขินแต่ใจดีสู้เสือ บอกขออนุญาตโทร.จีบพี่อั้ม ซึ่งพี่อั้มหัวเราะและรับมุกบอกว่า ใช่ของมิกค์แฟนพี่หรือเปล่าคะ

มิกค์เผยว่าพี่อั้มน่ารัก ก่อนยืนยันว่า ม-อ ไม่ใช่ มิกค์-อั้ม แต่ก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์ เห็นคลิปเหมือนกัน ดูไปก็ยิ้มตาม เขิน เวลาอยู่กับพี่อั้มก็เขิน ยิ่งมีคนถามยิ่งไปกันใหญ่ นอกจากนี้มิกค์ยังหยอดอีกว่า หรือผมควรจีบพี่อั้มไปเลย จะได้ตามข่าว ก่อนบอกล้อเล่น ถ้าจะจีบพี่อั้มต้องรวบรวมความกล้าเยอะๆ ตอนนี้ยังไม่ได้จีบ เป็นพี่น้องกัน เดี๋ยวไปรวบรวมความกล้าก่อน 
นอกจากนี้ สตอรี่อินสตาแกรมของหนุ่มิกค์ ได้โพสต์คลิปที่มีคนถามว่าอยากบอกอะไรแฟนคลับ เจ้าตัวตอบ ผมรักคุณ คนถ่ายก็ถามอีกว่า อยากบอกอะไรคนที่เป็นข่าว เจ้าตัวก็ตอบว่า “ผมรักคุณ” ก่อนยิ้มเขินๆ พร้อมเผยโมเมนต์คนแอบถ่ายเจ้าตัวขณะกำลังคุยกับใครบางคนเขินๆ พร้อมเขียนว่าคุยกับใครน้า ทำไมดูกรุ้มกริ่ม มีความสุขจัง โดยเจ้าตัวได้รีสตอรี่ด้วย ส่วนปลายสายจะใช่อั้มหรือไม่ ต้องรอติดตามกันต่อ
















