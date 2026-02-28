ดราม่าข้ามประเทศ! สาวอินโดฯ รับงานอีเวนต์หลังทำตัวเลียนแบบ “ลิซ่า” เจอถล่มหนักจากชาวเน็ตไทย ล่าสุด IG ปลิว

กระแสวิจารณ์เดือดบนโซเชียล หลังอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวอินโดนีเซียถูกมองว่าทำตัวเลียนแบบศิลปินดัง จนได้งานอีเวนต์จำนวนมาก ก่อนเผชิญเสียงต้านรุนแรงจากชาวเน็ตไทย และบัญชีอินสตาแกรมหายไปอย่างปริศนา
กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ เมื่อ “เชแกน” (Shegan) คอนเทนต์ครีเอเตอร์สาวจากบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ที่ก่อนหน้านี้ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตจำนวนมาก หลังถูกนำไปเปรียบเทียบว่ามีใบหน้าและสไตล์คล้ายกับ ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า สมาชิกวง BLACKPINK ต้องเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยเฉพาะจากผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียในประเทศไทย
ความเคลื่อนไหวล่าสุดสร้างความตกใจให้ผู้ติดตาม เมื่อบัญชีอินสตาแกรมของเธอที่ใช้ชื่อ @itshegans ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าเธออาจตัดสินใจปิดบัญชีชั่วคราวเพื่อลดกระแสดราม่า หรืออาจถูกลบจากระบบหลังมีการรายงานจำนวนมาก
ก่อนหน้านี้ เชแกนมีผู้ติดตามกว่าแสนรายบนอินสตาแกรม และมากกว่า 1.6 ล้านบัญชีบน TikTok โดยเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นคลิปเต้นและไลฟ์สไตล์ส่วนตัว อย่างไรก็ตาม หลังถูกนำไปเปรียบเทียบกับศิลปินระดับโลก กระแสความเห็นในเชิงลบก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีทั้งเสียงชื่นชมและเสียงวิจารณ์ว่าเป็นการ “เลียนแบบ” ภาพลักษณ์ของลิซ่า
รายงานระบุว่า นอกจากผู้ใช้โซเชียลในอินโดนีเซียแล้ว ยังมีบัญชีจากประเทศไทยจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของเธอ จนประเด็นดังกล่าวกลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ
ขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากเชแกนเกี่ยวกับสาเหตุที่บัญชีอินสตาแกรมหายไป แต่บนแพลตฟอร์มอื่น เธอยังคงเคลื่อนไหวอยู่เป็นระยะ ทำให้แฟน ๆ บางส่วนคาดว่าอาจเป็นเพียงการปิดบัญชีชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดดัน