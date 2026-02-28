“ปู มัณฑนา” เปิดใจสู้คดีหมิ่น “หนุ่ม กรรชัย” จวกฟ้องกลั่นแกล้ง ท้าถ้าแพ้ต้องมาก้มกราบเท้า!

“ปู มัณฑนา” เปิดใจสู้คดีหมิ่นประมาท ซัดแรงเรียก “ไอ้หนุ่ม กรรชัย-ไอ้ทนายตุ๋ย-ไอ้ทนายแก้ว” ฉะตั้งใจแกล้งฟ้องไกล ที่ผ่านมาถูกกลั่นแกล้งจนงานพัง ท้าถ้าแพ้ต้องมาก้มกราบเท้า ย้ำชัดตัวเองไม่ใช่คนเริ่มก่อน ถ้ารู้ว่าผิดควรมาขอโทษตนก่อน
วันนี้ (28 ก.พ.69) เวลา 13.00 น นักแสดงสาว “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ได้เดินทางมาพร้อมกับทนายความ เพื่อไปเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.ท่าข้าม เพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาในคดีหมิ่นประมาทที่ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” และ “ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์” ไปแจ้งความไว้ที่ สน.ท่าข้าม โดยทั้งคู่ได้เปิดใจต่อหน้าสื่อมวลชน
ทนาย : “วันนี้มาให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนครับ ในกรณีที่คู่กรณีมาแจ้งความร้องทุกข์ข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา อันนี้เป็นนัดแรกเลย ตัวลูกความความก็ให้ความปฏิเสธครับ แล้วรายละเอียดอะไรต่ออะไรก็ไปว่ากันในชั้นศาล ก็คือต่อสู้คดีเต็มที่ครับ เขาแจ้งไว้หลายเดือนแล้วครับ น่าจะเดือนกรกฎาคมปี 68 ข้อหาหมิ่นประมาท”
ปู : “ก็ยังงงอยู่ค่ะ หมิ่นประมาทยังไง ไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลย”
ทนาย : “อะไรไม่รู้เยอะแยะเลย รู้สึกว่ามี 12 ข้อความ”
ปู : “แล้วทำไมหนุ่ม กรรชัย มาแจ้งไกลจังเลยคะ”
ทนาย : “ข้อความที่เขาใช้หมิ่นประมาท มันต้องกลับไปดูรายละเอียดครับ มันเยอะอยู่ มันมีบันทึกข้อกล่าวหาอยู่ข้างบนผมจำไม่ได้ แต่วันนี้ก็มาให้ปากคำในฐานะผู้ถูกกล่าวหา ตอนนี้ยังไม่ได้ตกอยู่ในฐานะจำเลยครับ วันนี้ก็มารับทราบข้อกล่าวหาครับ วันนี้มาแค่ส่งเอกสารเพิ่มเติมครับ แล้วก็ไอ้การพิมพ์ลายนิ้วมือนี่เดี๋ยวต้องถามพนักงานสอบสวน เพราะเขายังไม่ได้สอบปากคำ แล้วการสอบสวนมันไม่เสร็จสิ้น เดี๋ยวอาจจะมีเลื่อนนัดครั้งต่อไป เพื่อดูเอกสารที่เราส่งมา ว่ามันเป็นการซ้ำซ้อนกันไหม กับข้อความที่เขาไปฟ้องศาลอยู่หลายคดี แต่ผมดูแล้วมันมีข้อความที่ซ้ำซ้อนกันครับ เท่าที่ผมรู้เนี่ยคือมีแจ้งความไว้ 22 คดีมั้งครับ ประมาณนั้น”
ปู : “ตอนนี้เขาแจ้งความไว้ 3 สน. ค่ะ มี สน.พหลโยธิน สน.หัวหมาก แล้วก็ สน.ท่าข้าม แจ้งความที่ สน. 3 คดีตอนนี้ แล้วก็ที่ศาลด้วยค่ะ เป็น 5 ก็เยอะ น่าจะเกือบ 10 แล้วมั้งคะ”
ทนาย : “แต่ที่ผมรับเรื่องมาก็มี 2 คดี ครับ ในชั้นนี้ยังไม่ต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือครับ หรือต้องยื่นประกันตัวครับ เนื่องจากคดีมันเป็นความผิดยอมความได้ แค่สาบานตัวก็ได้ ส่วนเรื่องประกันตัวชั้นศาลก็ต้องอยู่ในดุลยพินิจของศาล ก็ให้ไต่สวนคดีมีมูลไปก่อน จำเลยก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวในชั้นศาลได้ เพราะคดีนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ในชั้นศาลนี่สามารถที่จะสาบานตัว หรือทำสัญญาประกันโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์ก็ได้ครับ ตามกฎหมายครับ”
บอกไม่มีความหนักใจ เพราะเป็นฝ่ายโดนกลั่นแกล้ง
ปู : “ไม่ได้หนักใจอะไรเลยค่ะ เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเขาฟ้องกลั่นแกล้งค่ะ แล้วก็ฟ้องซ้ำซ้อนทั้งชั้น สน. และก็ชั้นศาลนะคะ เพราะฉะนั้นปูก็บอกกับท่านผู้กำกับนะคะ รองผู้กำกับ แล้วก็ทางพนักงานสอบสวนค่ะ ว่านายหนุ่ม กรรชัย กับตุ๋ย นำเรื่องมาแจ้งความปูที่ชั้น สน. แล้วก็ยังนำเรื่องเดิมไปที่ไปฟ้องศาลอีกค่ะตุ๋ยอยากจะฟ้อง ตุ๋ยก็ฟ้องไปสิคะ ตุ๋ยเอาให้ชนะแล้วกันค่ะ เพราะว่าตุ๋ยบอกว่าตุ๋ยเก็บหลักฐาน ปูก็เก็บหลักฐานอยู่ ตุ๋ยบอกว่าถ้าปูก้มกราบหนุ่ม จะรับหรือไม่รับไม่รู้ ก็เหมือนกันค่ะ ในวันที่หนุ่ม กรรชัย หรือตุ๋ยแพ้คดี ก็มาก้มกราบแทบเท้าปู ปูจะรับหรือเปล่า ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
มั่นใจค่ะ อย่างที่ทุกคนทราบอยู่นะคะ ว่าพวกนี้ตั้งใจกลั่นแกล้งปู ตั้งใจฟ้องกลั่นแกล้งทุกทาง ทุกอย่าง ให้เสียค่าทนาย เสียค่าเสียเวลา เสียค่าประกันตัวค่ะ ใครเริ่มก่อนคะ ปูอยู่ของปูเฉยๆ ในวงการบันเทิงไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่เคยมีข่าวเสียหาย หนุ่ม กรรชัย เป็นคนเริ่มก่อนค่ะ ซึ่งอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่านำคู่กรณีไปบิดเบือนข้อเท็จจริงในรายการ ซึ่งไม่เป็นความจริงค่ะ เพราะฉะนั้น ตามที่ได้ถามอาจารย์ อาจารย์บอกว่าก็มีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ จะต้องมีหน้าที่กำกับดูแลเนื้อหาของรายการทั้งหมด ดังนั้นการที่โหนกระแส หรือนายหนุ่ม กรรชัย นำเสนอข้อมูลใดๆ ก็แล้วแต่ค่ะ มันก็จะอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายนะคะ และก็ความถูกต้องและความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะฉะนั้นช่อง 3 จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ค่ะ”
ตนก็ฟ้องเพิ่มเหมือนกัน
“ปูมีฟ้องเพิ่มค่ะ แจ้งความไว้ที่ สน.ทองหล่อ นะคะ ก็แจ้งความหนุ่ม กรรชัย เอาไว้ค่ะ แล้วก็ทนายแก้ว (ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล) แล้วก็รายการโหนกระแส บริษัท ดีคืนดีวันนะคะ แล้วก็แจ้งความช่อง 3 เอาไว้ ก็จะฟ้องหมดเลย เป็นคดีก็หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา แล้วก็ พ.ร.บ. คอมบ์ฯ ค่ะ ก็แล้วแต่ทนาย ทนายกำลังร่างฟ้องอยู่ ฟ้องอาญาบวกแพ่ง ก็แล้วแต่ทนาย ทนายกำลังร่างฟ้องอยู่
เขาจะฟ้องยังไงก็ช่างมันค่ะ ศาลท่านก็รู้อยู่แล้วว่าโดนแกล้งนะคะ ไม่ใช่ว่าจะเอาใครเข้าคุกได้ง่ายๆ ถูกไหมคะ มันก็เป็นคดีหมิ่นประมาท และที่สำคัญปูก็ไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อน ตุ๋ยกับหนุ่มบอกว่ามีหลักฐาน ปูก็มีหลักฐานเหมือนกันค่ะ หมิ่นประมาทตรงไหนคะ อันไหนที่ปูต่อว่าเขา ปูก็เปิดเผยชื่อเลย ว่าคุณหนุ่ม กรรชัย ทนายตุ๋ย ทนายแก้ว คุณมาแจ้งความดิฉันซ้ำซ้อนไม่ได้นะคะ คุณจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง ก็คือถ้าคุณมาแจ้งความที่ สน. คุณก็ต้องมาแจ้งความที่ สน. ไม่ใช่คุณไปฟ้องศาลด้วย เพราะฉะนั้นการที่คุณไปฟ้องศาลแล้วเนี่ย คุณก็จะต้องมาถอนแจ้งความให้ปูค่ะ ถ้าเกิดไม่มาถอนแจ้งความ พนักงานสอบสวนก็มีอำนาจในการสั่งไม่ฟ้องปูได้เลย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพนักงานสอบสวนสั่งฟ้อง ปูก็ยังมีโอกาสที่จะทำหนังสือถึงท่านอัยการได้ค่ะ ว่าเขาฟ้องซ้ำซ้อน หรือทำหนังสือผ่านผบ.ตร.ได้ว่าเขาฟ้องทั่วไปหมดเลย หลายสน.
หนุ่มกับตุ๋ยคิดไปเองหรือเปล่าว่าปูหมายถึงเขา คิดไปเองหรือเปล่า และมีเมียน้อยจริงๆ เหรอ วันนั้นก็ถามค้านไปแล้วว่าคุณมีเมียน้อยเหรอ ซึ่งหนุ่มไม่ได้มา ก็ให้ตุ๋ยสืบแทน ตุ๋ยก็บอกว่าไม่ได้มีเมียน้อย ซึ่งมันหมายถึงเขาตรงไหน เพราะเขาปฏิเสธมาว่าไม่ได้มีเมียน้อย พยานหลักฐานยังมีอีกค่ะแต่ทนายไม่ให้บอกอะไรมาก เดี๋ยวรอให้การในชั้นศาลค่ะ ที่เขาบอกว่าอาจจะเพิ่มคดีอีกก็ช่างมันค่ะ (หัวเราะ) ใครที่ไม่หยุดละคะ ปูอยู่ของปูเฉยๆ มันมาหาเรื่องปูก่อน ใครกันแน่ที่ไม่หยุด ลองไปถามหนุ่ม กรรชัยและถามตุ๋ยดีกว่าใครกันแน่ที่ไม่หยุด และใครกันแน่ที่มาหาเรื่องปูก่อน
ปูไม่ได้รู้จักตุ๋ยเลย แล้ยเมียตุ๋ยมาด่าปูได้ยังไง มึงมองอะไร แล้วมาด่าอีเหี่ยวอีแก่ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ และมีหน้ามาฟ้องปูละเมิดอำนาจศาล แล้วตอนนี้ก็ฟ้องปูเป็นคดีอาญาที่ศาลอาญากรุงเทพ ใต้ตุ๋ยฟ้องนะคะ แล้วเดี๋ยวก็จะฟ้องตุ๋ยกลับเหมือนกัน มั่นใจว่าตุ๋ยทำเอาใจหนุ่ม กรรชัยค่ะ คือไม่ได้เห็นคู่ความกับปู แต่ตั้งใจให้มันมีเรื่องให้ได้ จะเป็นคู่ความกับปูให้ได้ เขารับสารภาพหน้าศาลอาญารัชดาแล้วว่าเขาด่าปูจริง ว่ามึงมองอะไร แต่เขาให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีมึง แล้วเมียตุ๋ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าว่าปูแค่เหี่ยว แต่ไม่มีคำว่าอี เขาก็ยอมรับมาแล้วนี่คะว่าเขาเริ่มก่อน ปูไม่ได้ทำอะไรเลย ปูเดินไปศาลของปูเฉยๆ เดินไปคนเดียวด้วย แต่เขาอยู่กัน 5-6 คน แล้วก็มาตะโกนด่าปู ก็รอดูศาลยกฟ้องแล้วก็อย่ามากราบแทบเท้าแล้วกันค่ะ ทั้งหนุ่มทั้งตุ๋ยนะคะ
พอปูโดนด่า ปกติพี่หาญ (สามี) ก็ไม่ได้ไปเป็นเพื่อน เพราะว่างานยุ่ง แล้ววันนั้นพอโดนตุ๋ยกับเมียด่าเสร็จแล้วปูก็ไม่สบายใจ ก็ไปเล่าให้พี่หาญฟัง บอกว่าถ้าว่างมาเป็นเพื่อนหน่อย พี่หาญก็มาเป็นเพื่อน ก็ได้ออกมาปกป้องปูว่าตุ๋ยทำแบบนี้มันไม่ถูกต้อง คือปูเป็นผู้หญิงแล้วเดินมาคนเดียว คุณเป็นผู้ชายแล้วมาด่าปูได้ยังไง ไม่ได้เป็นคู่ความกัน ไม่ได้เป็นคู่กรณีกัน คือถ้าเขาอยากจะทำแค่หน้าที่ทนายของหนุ่ม กรรชัย เขาก็ทำหน้าที่ทนายไป ใช่ไหมคะ จะมาด่าปูทำไม
เหนื่อยค่ะ เหนื่อยมากๆ เพราะว่าวันๆ ไม่ได้ทำอะไรเลย ที่ผ่านมาก็ไปโรงพัก ขึ้นศาลทุกวันเลยค่ะ อย่างวันนี้วันเสาร์ก็ยังต้องมาที่ สน. ท่าข้ามอีก มาไกลค่ะ เพราะมันตั้งใจแกล้งฟ้องไกลไงคะ มันตั้งใจ มันอ่านข่าวอยู่ช่อง 3 พระราม 4 มันมาทำอะไรแถวท่าข้ามเนี่ย ช่วยถามมันหน่อยค่ะ
ถามว่าจะจบตรงไหน อันนี้เล่านิทานนะคะ ว่ามันก็มีคนๆ หนึ่งโทร.ไปหาผู้ใหญ่ อยากที่จะมาไกล่เกลี่ยอะไร แต่ว่าพอต่อหน้าสื่อ มันก็พูดอีกอย่างหนึ่งว่ามันไม่ยอมไกล่เกลี่ย แต่ว่ามันแอบโทร.หลังบ้านตลอดค่ะว่าอยากจะมาคุย อยากไกล่เกลี่ย ซึ่งมันก็มันหาทางลงที่ดีทั้งสองฝ่าย แต่ปูก็ยืนยันว่าปูไม่ผิดนะคะ เพราะฉะนั้นปูไม่ขอโทษก่อนแน่นอนค่ะ ถ้ามันรู้ว่ามันผิด มันควรจะขอโทษปูก่อน
กับคู่กรณียังไม่เคยเจอหน้ากันเลยใช่ไหมคะ ถ้าเจอก็ได้ค่ะ พร้อมเสมอค่ะ ก็ให้มันมาศาลสิคะ ขนาดวันไต่สวนมันยังไม่มาเลย มันยังมอบอำนาจให้ตุ๋ยมาเลย ถ้าได้เจอก็มีเรื่องต้องคุยกันเยอะค่ะ ในการที่เขาบิดเบือนข้อเท็จจริงในรายการนะคะ ก็ทำให้ปูได้รับผลกระทบเยอะมากค่ะ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบถึงเรื่องลูกๆ นะคะ ครอบครัว ธุรกิจหน้าที่การงานค่ะ คือทุกอย่างพังหมดเลย เพราะว่ามันทำให้ภาพปูดูกลายเป็นคนไม่ดี ดูเป็นคนชอบโกงอะไร ซึ่งศาลท่านยังไม่ได้ตัดสินปูเลยว่าปูผิด หรือปูถูก ใช่ไหมคะ ปูยังมีโอกาสสู้ได้ถึงศาลอุทธรณ์ และก็ศาลฎีกา ใช่ไหมคะ ในการที่ปูแพ้ศาลชั้นต้นเนี่ย พยานหลักฐานเราอาจจะยังไม่เพียงพอ ทางทนายปูก็ส่งหลักฐานพยานหลักฐานเพิ่มเติมในชั้นอุทธรณ์ ในชั้นอุทธรณ์ปูอาจจะชนะกลับมาก็ได้ค่ะ อย่าเพิ่งตัดสินค่ะ
เสียโอกาสเยอะค่ะ งานละคร งานพรีเซ็นเตอร์ พอภาพไม่ดีเนี่ย ทุกอย่างก็แคนเซิลหมดเลยค่ะ ก็รายได้ต่างๆ แล้วก็ธุรกิจที่จะทำไข่ทองคำฟาร์มนะคะ แล้วก็เรื่องของการยื่นกู้แบงก์เพิ่มเติมเพื่อที่จะมาทำธุรกิจ ก็ชะลอการอนุมัติหมดเลยค่ะ ความน่าเชื่อถือก็ลดลงเยอะมากค่ะ ในการที่จะทำธุรกิจอะไร ตอนนี้พอภาพมันออกไปมันแย่หมดแล้วค่ะ
มันก็กระทบความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วย คือมีกิจการหลายอย่าง มันก็กระทบจริงๆ ค่ะ ก็เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมค่ะ เชื่อว่าศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนนะคะ และก็ศาลก็จะให้ความเมตตา ความยุติธรรมให้กับปูทุกๆ คดีค่ะ เพราะว่าอย่างคู่กรณี ทั้งหนุ่ม กรรชัย ทั้งตุ๋ย ทั้งแก้ว ทั้งหมี (ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี) ทนายกุ้ง เขาอยู่กลุ่มเดียวกันค่ะ แล้วเขาก็ระดมฟ้องปูมาเยอะมาก 22 กว่าคดีค่ะ ก็ศาลท่านก็ทราบค่ะ ว่าฟ้องแบบนี้เป็นการฟ้องกลั่นแกล้งค่ะ เขาคุยกัน เขารวมตัวกันค่ะ ก็ไปดื่มไวน์ด้วยกันอยู่ค่ะ แต่ปูมั่นใจทุกคดีค่ะ
ในคดีหลักๆ อาจารย์ประมาณ (ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช) เป็นคนทำนะคะ ทั้งอาญา ทั้งแพ่ง แล้วก็คดีที่บุคคลพวกนี้ฟ้องกลั่นแกล้งปูเพิ่มเติมมา ก็อาจารย์มานะช่วยดู อาจารย์ทนายธรรมราช ทนายรักษ์ช่วยดูค่ะ ก็มั่นใจทุกคดีนะคะ ที่ฟ้องมา ไม่ว่าจะเป็นคู่กรณีที่ศาลได้พิพากษาไปแล้วในศาลชั้นต้น แต่ปูก็ยังมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ ส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งปูก็อาจจะชนะกลับมาในชั้นอุทธรณ์ หรือชั้นฎีกาก็ได้ค่ะ ให้รอ คดีมันเพิ่มขึ้นมา เพราะว่าไอ้หนุ่ม กรรชัย ไอ้ตุ๋ย ไอ้แก้ว ก็เป็นสิบคดีแล้วค่ะ ไม่ท้อค่ะ สู้ค่ะ”