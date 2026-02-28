เล่นใหญ่! “HeartPop Studio” รันวงการซีรีส์แนวตั้ง อดึงแคสติ้งระดับซุปตาร์ บวงสรวง 3 โปรเจกต์ยักษ์ “Miniheart Series”

น่าจับตามองสุด ๆ เมื่อ บริษัท ฮาทป๊อบ สตูดิโอ จำกัด (HEARTPOP STUDIO CO., LTD.) นำโดยผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง ไอซ์-ปพิชญา ภัทรลิขิตสกุล ทุ่มงบ! ผุดโปรเจ็กต์ Miniheart Series(มินิฮาร์ท ซีรีส์) รันวงการซีรีส์แนวตั้ง (Vertical Series) เน้นการเล่าเรื่องกระชับ ฉับไว พล็อตเรื่องเข้มข้น ความยาว 1-3 นาทีต่อตอน มาเอาใจคนดูยุคใหม่ ประเดิมความปังด้วยออริจินัลซีรีส์ 3 เรื่อง 3 รส ได้แก่ ม้าลาย 9999 ย้อนเวลามาแก้บน, Falling for My Hater “พักหัวใจที่ยัยแอนตี้แฟน” และ พี่สาวแฟนเก่า (The Ex's Sister) พร้อมดึงแคสติ้งระดับซุปตาร์แถวหน้าของเมืองไทยแท็กทีมนักแสดงนิวเจนมาประชันฝีมือ เข้าร่วมพิธีบวงสรวง ณ ลานพระพิฆเนศ หน้าศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเต็มไปด้วยเหล่าสื่อมวลชน และแฟนด้อมที่มาให้กำลังใจกันคึกคัก
ฮือฮาตั้งแต่ยังไม่ออนแอร์สำหรับซีรีส์แนวตั้งโรแมนติกคอมเมดี้-แฟนตาซี สุดอลเวง ฮาปนซึ้ง“ม้าลาย 9999 ย้อนเวลามาแก้บน” ที่ซุ่มเงียบเปิดกล้องถ่ายทำไปเรียบร้อยแล้ว โดยงานนี้คว้านักแสดงตัวท็อป อย่าง ออกัส วชิรวิญช์ ประกบคู่ ปันปัน สุทัตตา ร่วมด้วย เกรซ ฮาร์เปอร์ ,หนิงหนิง มาริกา, พีเค ปิยวัฒน์ และ บ๊วย เชษฐวุฒิ ร่วมสร้างสีสัน เรื่องราวของดาราสาวที่หนีข่าวฉาวเผลอบนขอไปอยู่ที่ “ไม่มีใครรู้จัก” จนถูกดูดไปช่วงอยุธยาตอนปลาย และตื่นมาพบท่านขุนสุดหล่อ งานนี้เธอต้องปั้นม้าลาย 9,999 ตัวเพื่อกลับสู่โลกเดิม แต่ยิ่งใกล้วันยิ่งหวั่นไหว เธอต้องเลือกระหว่างชื่อเสียง หรือ ชายหนุ่มปากร้ายที่ทำให้หัวใจเริ่มอยากหยุดอยู่ที่นี่ เตรียมลงจอเร็วๆ นี้
อีกหนึ่งก้าวของวงการซีรีส์แซฟฟิกไทยที่น่าจับตากับซีรีส์แนวตั้งครบรสเรื่อง Falling For My Hater “พักหัวใจที่ยัยแอนตี้แฟน” การโคจรมาพบกันอีกครั้งของ ไอซ์ ปพิชญา และมาริซ่า ลลอยด์ ที่เคยสร้างเคมีสุดฟิน จนแฟน ๆ ตกหลุมรักในบท สาม-ม่อน Version Blank The Series มาแล้ว สู่ก้าวใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมกับเรื่องราวโรแมนติกคอมเมดี้ ดราม่า สืบสวนสอบสวน ระหว่าง ซุปตาร์สาวเบอร์ต้นของวงการ กับ แอดมินสายแฉ ที่มีความจริงเป็นเดิมพัน
ปิดท้ายเรื่องที่ 3 กับซีรีส์แซฟฟิกแนวตั้งเรื่อง พี่สาวแฟนเก่า (The Ex's Sister) เรื่องราวความสัมพันธ์ต้องห้ามระหว่างหญิงสาวและพี่สาวแฟนเก่า ที่ลึกซึ้งเกินกว่าพี่น้อง จากความห่วงใยกลายเป็นความรักที่ยิ่งปิด ยิ่งร้อน และยิ่งหนี ยิ่งถลำ เรื่องนี้ได้สองนักแสดงเคมีแรง เกรซ ฮาร์เปอร์และ หนิงหนิง มาริกา ที่เคยขโมยหัวใจแฟน ๆ จากซีรีส์ “Player ไม่อาจห้ามรัก” กลับมาสานต่อความฟิน ให้คนดูใจสั่นตั้งแต่ตอนแรก
แฟน ๆ สามารถรับชมซีรีส์แนวตั้ง Miniheart Series ทั้ง 3 เรื่องจาก HeartPop Studio และติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง TikTok : @miniheart.series รวมถึงโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ทุกแพลตฟอร์ม รับรองสนุก ฟิน ครบรส แน่นอน !
