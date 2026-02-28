บ้านหมอละออง จัดกิจกรรมใหญ่เปิดตัว “ยาบรรเทาริดสีดวง” หลังคว้ารางวัลระดับประเทศ ดึง “ชาย ชาตโยดม” แบรนด์แอมบาสเดอร์ ร่วมสร้างการรับรู้ พร้อมเดินหน้ารุกสื่อป้ายทั่วเมือง

กรุงเทพ - บริษัท บ้านหมอละออง กรุ๊ป จัดกิจกรรมเปิดตัว “ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ชนิดแคปซูล ตราบ้านหมอละออง” อย่างยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ บริเวณร้านภูมิใจไทย ชั้น G ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดจำหน่ายสำคัญของผลิตภัณฑ์ โดยมี ปุ้ย -ศิริวิไล บัวศิริ แอนกาดิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ้านหมอละออง กรุ๊ป และ ชาย-ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ แบรนด์แอมบาสเดอร์บ้านหมอละออง กรุ๊ป และนักแสดงชั้นนำของไทยร่วมพบปะแฟนคลับและสร้างสีสันภายในงาน ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก
การเลือกจัดกิจกรรม ณ ร้านภูมิใจไทย สะท้อนความร่วมมือระหว่างแบรนด์สมุนไพรไทยกับช่องทางจัดจำหน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง เพื่อสร้างประสบการณ์จริง ณ จุดขาย ควบคู่กับการสื่อสารภาพลักษณ์ในวงกว้าง การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของแบรนด์ หลังผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัลระดับประเทศ และเดินหน้าขยายการสื่อสารผ่านป้ายโฆษณาภายนอก (Out-of-Home: OOH) ในทำเลสำคัญทั่วกรุงเทพมหานครและหัวเมืองหลัก
ตอกย้ำคุณภาพด้วยรางวัลระดับประเทศ
“ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ชนิดแคปซูล ตราบ้านหมอละออง” ได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด 2567 (FDA Thai Quality Award 2024) ประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ด้านการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ สะท้อนแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน บริษัทมีสวนสมุนไพรบ้านหมอละออง GREEN HOUSE เป็นแหล่งปลูกวัตถุดิบหลัก พร้อมสนับสนุนการใช้สมุนไพรจากชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงกระบวนการผลิตภายใต้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ 2567 (Premium Herbal Products 2024) ซึ่งผ่านการคัดเลือกโดยกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ มีอายุการรับรอง 3 ปี สะท้อนความใส่ใจด้านคุณภาพและความปลอดภัย วัตถุดิบสำคัญในตำรับ เช่น “เพชรสังฆาต” ผ่านมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) ตามแนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพสมุนไพรตั้งแต่แหล่งปลูก
จากรางวัล สู่การรุกสื่อทั่วเมือง
ภายหลังการได้รับรางวัล บริษัทฯ เดินหน้าขยายการรับรู้แบรนด์ผ่านสื่อป้ายโฆษณาภายนอกในหลายทำเลสำคัญ เพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้ถึงศักยภาพของสมุนไพรไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ควบคู่กับการเสริมความแข็งแกร่งในช่องทางจัดจำหน่าย อาทิ ร้านภูมิใจไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพ การรุกสื่อครั้งนี้สะท้อนความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้สมุนไพรไทยก้าวสู่ความเชื่อมั่นในวงกว้าง
กิจกรรมสร้างความใกล้ชิดกับผู้บริโภค
ภายในงานที่ร้านภูมิใจไทย ชั้น G เดอะมอลล์ บางกะปิ วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การแนะนำผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม และกิจกรรมร่วมสนุกกับลูกค้า โดย ชาย-ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ ได้ร่วมพูดคุยและถ่ายภาพกับแฟนคลับอย่างเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศอบอุ่นตลอดงาน
คุณศิริวิไล บัวศิริ แอนกาดิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทบ้านหมอละออง กรุ๊ป กล่าวว่า “การได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นกำลังใจสำคัญของทีมงาน เราตั้งใจพัฒนาสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐาน และต้องการให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพของคนไทยได้ง่ายขึ้น ผ่านทั้งช่องทางสื่อสารและจุดจำหน่ายที่มีความพร้อม”
การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ณ ร้านภูมิใจไทย เดอะมอลล์ บางกะปิ แต่เป็นการประกาศศักยภาพของสมุนไพรไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ พร้อมเดินหน้าขยายการสื่อสารทั่วเมือง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
ต่อยอดสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ บริษัท บ้านหมอละออง กรุ๊ป ยังขยายบทบาทสู่การให้บริการด้านสุขภาพ ผ่านคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ “เฮิร์บไบรท์” สาขาประชาอุทิศ 75 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งให้บริการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คลินิกให้คำปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพแบบองค์รวม อาทิ ปัญหาผิวหนังเรื้อรัง สะเก็ดเงิน อาการปวดกล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ ออฟฟิศซินโดรม โรคริดสีดวงทวารหนัก โรคสตรี และภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติ รวมถึงการดูแลสุขภาพทั่วไปตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์
แนวทางดังกล่าวสะท้อนวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งพัฒนาสมุนไพรไทยควบคู่กับการให้บริการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาวัตถุดิบ การผลิตผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ คลินิกเปิดให้บริการเวลา 09.00–18.00 น. (หยุดทุกวันพุธ) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือปรึกษาทางออนไลน์และนัดหมายได้ที่ 08-2335-5299 กด 1
ทั้งนี้ การใช้ผลิตภัณฑ์และการรับบริการด้านสุขภาพควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้ประกอบวิชาชีพ และผลลัพธ์อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่าน Website : www.laongherbal.com หรือ Facebook: https://www.facebook.com/laongherbal
#บ้านหมอละออง #สมุนไพรบ้านหมอละออง