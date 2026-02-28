หยุดมันไว้ตรงนี้ก่อน! “ณิชา ณัฏฐณิชา” เคลียร์ข่าวลือคุยพระเอก MV ไม่ติดคนจิ้น แต่ตอนนี้โสด อยู่ในช่วงศึกษาตัวเอง

“ณิชา ณัฏฐณิชา” อัปเดตหัวใจยังว่าง อยู่ในช่วงศึกษาตัวเอง ยันโสดจริง แต่ไม่ได้ปิดใจ มีคนแวะเวียนมาบ้าง เคลียร์ข่าวลือคุยพระเอก MV ไม่มีอะไร ขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อน ไม่ติดคนจิ้น ทำงานกับใครก็อยากให้มีแต่เรื่องดีๆ เผยความรู้สึกหลังโพสต์ฟาดคนโยงข่าวรีเทิร์นแฟนเก่า ลั่นไม่ต้องใช้ความกล้า ไม่ได้อยากทำ แค่ปกป้องตัวเอง
ทำเอาหลายคนจับตา หลังมีข่าวลือว่าสาว “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” กลับมาสดใสหัวใจเบิกบาน เพราะกำลังคุยๆ อยู่กับพระเอก MV ที่เคยร่วมงานกัน ล่าสุดเมื่อวานนี้ (27 ก.พ.) ได้เจอเจ้าตัว ในงาน L'Oreal Paris “Glycolic Universe” ณิชายืนยันว่ายังโสด แถมวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็นอนชิลอยู่บ้าน เลยไม่มีอะไรจะเล่า
“เฮ้อ…ไม่มีอะไรเลย (หัวเราะ) ที่บอกว่าสดใส จริงเหรอคะ (หัวเราะเขิน) ไม่ๆ จริงๆ ช่วงนี้เหมือนเตรียมตัวสำหรับซีรีส์เยอะมากๆ ค่ะ แล้วก็ไม่มีอะไรสำหรับวาเลนไทน์ ไม่พิรุธ แต่ไม่รู้จะเล่าอะไร ว่างเปล่าค่ะ (หัวเราะ) วันที่ 14 กุมภาฯ ก็ไม่มีอะไรเลยค่ะ นอนค่ะ นอนชิลอยู่บ้าน ไม่ได้ทำอะไรเลย รู้สึกว่างเปล่ามากเลย (หัวเราะ) เพื่อนๆ เขาก็แยกย้ายไปอยู่กับแฟนเขา (หัวเราะ) ก็ไม่มีอะไรจะเล่าค่ะ ข้ามได้ไหมคะ เจ็บปวด (หัวเราะ) แต่คือปกติหนูจะตื่นเต้นกับวันเกิด คริสต์มาส ส่วนวาเลนไทน์เฉยๆ อยู่แล้วค่ะ แต่โซเชียลก็เข้าค่ะ หนูเข้าเสพความสุขจากคนอื่น คนเขามีความสุขเต็มไปหมด เราก็แค่อามาใส่ตัวเรา (หัวเราะ)”
ตอนนี้โสด สนใจแต่เรื่องงาน เรื่องเงิน ดูดวงมาบอกให้ข้ามเรื่องรักไปก่อน
“ค่ะ (ยิ้มเขิน) (แสดงว่าข่าวลือที่ได้ยินมาไม่จริง?) พูดไปเรื่อย พูดให้มีประเด็นอีกหรือเปล่าคะ ก็ไม่ได้มีอะไรเลยค่ะ (ถามได้ใช่ไหม?) ถามอะไร ไม่ถามเรื่องความรัก ยุคนี้เขาไม่พูดกันแล้วค่ะเรื่องความรัก เขาพูดเรื่องการงาน การเงิน ความก้าวหน้ากัน หนูดูดวงฉ่ำมากเลยช่วงนี้ ต้นปี (หัวเราะ) เขาบอกว่าให้ข้ามไปเรื่องทำงานก่อน (แล้วเขาบอกไหมว่ามีความรักกับคนเคยร่วมงาน?) เนี่ยๆ จะเอาให้ได้เลยยย (หัวเราะ) อาการไม่เริ่มออกค่ะ เป็นอะไรคะ (หัวเราะ) ไม่ เราก็แฮปปี้กับการทำงาน การใช้ชีวิตของเราค่ะ หนูว่าปีนี้มีอะไรน่าตื่นเต้นมากๆ ที่จะให้ทุกคนรอชมสำหรับตัวหนูเอง”
คนจับโยงกับพระเอก MV ที่เคยร่วมงานกัน ว่านี่แหละคือคนทำให้เบิกบานหัวใจ
“หนูดูเบิกบานเหรอคะ หนูรู้สึกว่าตั้งแต่ต้นปีมาหนูยังจำศีลอยู่ในถ้ำอยู่เลย หนูเล่นมาหลาย MV เหมือนกันค่ะ (MV ล่าสุด?) ค่ะ ก็ไม่มีอะไรค่ะ หยุดมันไว้ตรงนี้ก่อน (ยิ้มเขิน) ถามว่าจิ้นได้ไหม เราแล้วแต่เลยค่ะ เราร่วมงานกับใคร เราก็อยากให้มันมีแต่อะไรที่มัน Positive ถ้าอะไรมัน Positive เราก็ยินดีค่ะ”
ไม่เห็นข่าวโดนจับจิ้น ไม่ได้เลี่ยงตอบแค่ไม่ได้ออกงาน
“ไม่เห็นเป็นข่าว ข่าวที่เห็นมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องอื่นมากกว่า ไม่เคยเห็นข่าวนี้เลย หนูไม่ได้เงียบเลยนะ แค่ไม่มีใครมาถามเฉยๆ มันไม่ได้ออกงาน ไปงานแฟชั่น ก็ไม่ได้เจอพี่ๆ ไง (หัวเราะ)”
ยันโสดจริงๆ แต่มีคนแวะเวียนเข้ามาคุยบ้าง เป็นช่วงศึกษาตัวเอง
“โสดค่ะ (ไม่มีคุย ไม่มีอะไรเลย?) ก็มีอะไรที่แวะเวียนเป็นเรื่องปกติ แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรค่ะ เลือกไม่ยากหรอกค่ะ เป็นคนค่อนข้างชัดเจน หนูพูดไปเรื่อยหมดแล้วเนี่ย (หัวเราะเขิน) จริงๆ ช่วงนี้เป็นช่วงศึกษาตัวเองนะ คือถ้าถ้าจะให้พูดตรงๆ ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่พักผ่อนไปจนถึงตอนนี้ คือค่อนข้างจะศึกษาตัวเองเยอะมาก ว่าตอนนี้ตัวเองต้องการอะไร ชอบอะไร ชีวิตเราเป็นยังไง แล้วเราแฮปปี้แบบไหน เราอยากแบบมี Environment รอบตัวเราแบบไหน กำลังเข้มข้นกับการแบบอยู่กับตัวเองมากๆ ค่ะ อยู่กับตัวเองมันดีค่ะ มีหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้ในตัวเราเยอะมากในช่วงที่ผ่านๆ มา”
ไม่ปลงเรื่องรัก และไม่ได้ปิดใจ
“ไม่ปลงค่ะ ความรักเป็นเรื่องที่ดีนะคะ หนูก็โอเพ่น แต่ก็ไม่ได้วิ่งเข้าไปหามัน อะไรที่มันใช่ก็อยู่ อะไรที่ไม่ใช่ก็ออกไป มันก็หมุนเวียนไปตามนั้น”
พร้อมเรียนรู้คนอื่นเพิ่มเติม
“พร้อมอยู่แล้วค่ะ ไม่ได้ปิดอะไรเลย โห ถ้ามีคนดีๆ มาอยู่ข้างๆ รับไหมคะ ก็มีคนดีๆ อยู่รอบตัวเต็มไปหมดเลย”
เผยความรู้สึกหลังออกมาโพสต์ปกป้องตัวเอง ไม่ต้องใช้ความกล้า แค่ออกมาบอกความจริง
“ก็รู้สึกว่าอะไรไม่ใช่ก็จะบอกว่าไม่ใช่ดีกว่าค่ะ เพราะว่าบางอย่างมันก็กระทบไม่ใช่แค่หนู อาจจะครอบครัวหนูด้วย ก็ต้องขอโพรเทคพื้นที่ตรงนี้ของตัวเองนิดหนึ่ง ว่าอะไรมันใช่ อะไรมันไม่ใช่ (คนตกใจไม่เคยเห็นเราออกมาโพสต์แบบนี้มาก่อน?) จริงๆ ก็ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันค่ะ แต่ไม่ได้เอ็นจอยที่จะทำนะ ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นบ่อยๆ แต่ว่าแค่บางเรื่องขอสร้างขอบเขตนิดหนึ่ง ด้วยตัวเราเอง ว่าอะไรมันจริงไม่จริง พูดตรงๆ ก็เอฟเฟกต์ความรู้สึกครอบครัวนิดหนึ่ง ไม่อยากให้เอฟเฟกต์ค่ะ แค่รู้สึกแบบ What! เกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ย คือหนูไม่รู้เรื่องด้วย แล้วผู้จัดการ แม่ แล้วก็น้องสาว มาบอกว่าเห็นหรือยัง เห็นหรือยัง หนูก็แบบ เห็นอะไร ชิลๆ พักอยู่เลย
คือจริงๆ ก็ไม่ได้ต้องใช้ความกล้ามาก เพราะเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าความจริงคืออันไหน เราแค่บอกความจริงเฉยๆ ค่ะ ว่านี่คือชุดความจริงฝั่งเรานะ ใครจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่เขา หนูว่าไม่มีใครชอบให้คนอื่นมาพูดเรื่องไม่จริงกับตัวเองหรอกค่ะ อันไหนปล่อยได้หนูก็ปล่อย แต่อันไหนที่มันกระทบความรู้สึกคนรอบข้าง หนูขอเซฟคนรอบตัวดีกว่า (ถ้ามันเกินขอบเขต จะฟ้องไหม?) ยังไม่แน่ใจ จริงๆ ไม่ได้อยากทำค่ะ ถ้ามีอีกรอบ อันนี้ไม่รู้ ยังไม่พูดถึงอนาคตดีกว่า (หัวเราะ)”