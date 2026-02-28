LH Bank เปิดตัว “GENIE AI” ผู้ช่วยส่วนตัวบนแอป LHB You รายแรกในไทยที่สั่งงานด้วยเสียง รองรับเทรนด์โลก "Mobile-First" สู่ "AI-First & Voice-First"

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank เปิดเผยว่า LH Bank ตอกย้ำความเป็นผู้นำที่นำระบบ AI Assistant “GENIE” มาใช้งานบนแพลตฟอร์ม Mobile Banking เป็นรายแรกในไทย เพื่อยกระดับประสบการณ์ทางการเงินของลูกค้าที่สามารถทำธุรกรรมผ่าน “การสนทนา” ด้วยเสียงและภาษาธรรมชาติที่เข้าใจง่าย
“GENIE” ไม่ใช่เพียงฟีเจอร์ใหม่ แต่เป็นนวัตกรรมที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ที่มอบความสะดวก รวดเร็ว ในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยได้รับการสนับสนุนจาก CTBC Bank ธนาคารเอกชนอันดับหนึ่งในไต้หวันซึ่งเป็นบริษัทแม่ ของธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการเงินระดับสากล มาผสานกับความเข้าใจลูกค้าในประเทศไทย ผนวกกับการมีพันธมิตรที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่างไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) และ ฟิวชั่น โซลูชั่น และดำเนินงาน ตามมาตรฐาน Responsible AI เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกธุรกรรมทางการเงินมีความปลอดภัย
นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย LH Bank เปิดเผยว่า LH Bank เดินหน้ายกระดับธนาคารสู่การเป็น “Digital Finance Lifestyle” เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการของธนาคาร และเพื่อขยายฐานลูกค้ารายย่อย โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่ม Digital Savvy (คนรุ่นใหม่) กลุ่มลูกค้า Payroll (พนักงาน) และกลุ่ม Merchant (ผู้ประกอบการ/ร้านค้า) เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลทางการเงินในยุคปัจจุบัน ด้วยบริการที่สะดวก เข้าถึงง่าย และเข้าใจความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ผ่านกลยุทธ์หลัก 2 ด้าน ได้แก่
กลยุทธ์ด้าน Music Marketing & Presenter เพื่อเชื่อมลูกค้ากับผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการเงินของธนาคาร โดยล่าสุด LH Bank เปิดตัว “โจอี้ – ภูวศิษฐ์ อนันต์พรสิริ” ศิลปินขวัญใจมหาชน ในฐานะพรีเซนเตอร์คนใหม่ ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของธนาคารแบบจริงใจ เข้าถึงง่าย และชัดเจน
กลยุทธ์ด้าน AI-Driven เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาปรับใช้กับการให้บริการด้านการเงิน โดยเปิดตัว GENIE AI: 1st Mobile Banking AI Assistant ผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชัน LHB You ถือเป็น Mobile Banking รายแรกในไทยที่สั่งงานด้วยเสียง (Voice-to-Action) ได้อย่างเป็นธรรมชาติ รองรับ 3 ภาษา ทั้ง ไทย, อังกฤษ และจีน (Mandarin) ซึ่งเป็นเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินสะดวกมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมด้านการวางแผนการเงิน และการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างครบวงจร ด้วย 8 ฟีเจอร์สุดล้ำ ได้แก่
1️. คุยง่ายเหมือนคุยกับคน (Natural Interaction) สั่งงานได้ทั้งเสียงและพิมพ์ข้อความ โดย AI เข้าใจคำสั่งภาษาไทยที่เป็นธรรมชาติ คุยโต้ตอบได้ต่อเนื่อง เสมือนมีพนักงานจริงมาให้บริการ
2️. ฉลาดล้ำ 3 ภาษา (Multilingual) รองรับทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน (Mandarin)
3️. สั่งโอนเงินด้วยเสียง (Voice-to-Action) สามารถทำธุรกรรมได้โดยไม่ต้องกดเข้าเมนู แค่พูดว่า "โอนเงินให้..." หรือ "เติมเงิน Easy Pass" AI ก็จะพาไปหน้าทำธุรกรรมพร้อมระบุชื่อและจำนวนเงินให้เสร็จสรรพ รวดเร็วและแม่นยำ
4️. ทางลัดอัจฉริยะ (Smart Navigation) ช่วยเข้าถึงเมนูด้วยทางลัด ลดความยุ่งยากในการหาเมนู เช่น “พาไปหน้า กดเงินไม่ใช้บัตร” AI จะพาไปหน้านั้นทันที
5️. ตอบทุกคำถามผลิตภัณฑ์ (Knowledge & Q&A): สามารถตอบทุกคำถาม ทั้งโปรโมชัน หรือ เงื่อนไขอื่นๆ ด้วยข้อมูลอัปเดตแบบ Real-time และอธิบายเรื่องยากๆ ให้เข้าใจง่าย
6️. ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนตัว (Financial Advisory): ช่วยแนะนำและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับแต่ละคน เช่น การให้ AI วิเคราะห์ประเภทบัญชีเงินฝาก
7️. สแตนด์บาย 24 ชั่วโมง (24/7 Availability): พร้อมรับใช้ตลอดเวลาไม่มีวันหยุด หากมีเรื่องด่วน AI ก็สามารถเชื่อมต่อเจ้าหน้าที่ทันที
8️. มีความปลอดภัยและรักษาข้อมูลส่วนตัว (Security & Privacy): อุ่นใจ ด้วยการทำงานบนมาตรฐาน ความปลอดภัย ไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวโดยตรง และมีระบบตรวจจับความเสี่ยงแบบ Real-time ตลอดเวลา
LH Bank ไม่ได้มุ่งตามกระแสโลกการเงินดิจิทัล แต่ตั้งเป้าก้าวข้ามขีดจำกัดด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาบนพื้นฐาน ความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ควบคู่กับการสร้าง Brand Love ผ่านการสื่อสารที่ทำให้ “ภาษาการเงิน” เป็นเรื่องเข้าใจง่าย และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน เพื่อสะท้อนแนวคิด “แบงก์ที่ใช่...กับคนที่ชอบ”
นายวสุพล ธารกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ไมโครซอฟท์ ได้เข้ามาเป็นพันธมิตรที่อยู่เบื้องหลังหัวใจสำคัญของการก้าวสู่ผู้นำด้าน AI-Driven ของ LH Bank นั่นคือ ด้าน 'ความปลอดภัย' และ 'ความฉลาด' ในระดับสูงสุด โดย ไมโครซอฟท์ไม่ได้แค่ให้เทคโนโลยี แต่ 'ร่วมสร้าง (Co-innovate)' GINIE AI ขึ้นมาเพื่อให้เป็นผู้ช่วยที่คนไทยไว้วางใจได้มากที่สุด ทั้ง Data Privacy: ข้อมูลการเงินที่จะไม่ถูกนำไปใช้เทรน AI ให้คนอื่นเห็น และ Cloud Infrastructure ระบบทำงานบน Cloud ที่เสถียรที่สุด ทำให้แอปฯ ไม่ล่มขณะที่กำลังทำธุรกรรมการเงินที่สำคัญ นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ ยังมีฐานข้อมูลภาษาทั่วโลกที่แน่นมาก ทำให้ GINIE AI รองรับได้ทั้ง ไทย อังกฤษ และจีน (Mandarin) ได้อย่างแม่นยำ ทั้งการรับฟัง (Speech-to-Text) และการโต้ตอบ (Text-to-Speech) พูดคุยตอบโต้แบบ Real-time ลดความหน่วง (Low Latency) ทำให้ผู้ใช้งานคุยกับ AI ได้ลื่นไหลเหมือนคุยโทรศัพท์กับคนจริง ไม่ต้องรอประมวลผลนาน ด้วยสำเนียงเป็นธรรมชาติ เสียงของ GINIE จะไม่เป็นแบบหุ่นยนต์ที่ไม่มีชีวิตแต่จะมีความนุ่มนวลและโทนเสียงที่ฟังแล้วสบายใจ
นายศุภกิจ ยงวิทิตสถิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด ผู้ร่วมพัฒนา แอปพลิเคชัน LHB You กล่าวว่า จากการสำรวจของธนาคารหลายแห่งในสหรัฐฯ และยุโรป พบว่า แอปพลิเคชันที่รองรับการสั่งงาน ด้วยเสียงช่วยให้ทำธุรกรรมทางการเงินได้เร็วกว่าการพิมพ์ถึง 3.7 เท่า และกว่า 55% ของผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้เสียงสำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบด่วน ธนาคารที่ปรับตัวใช้ Voice AI อย่างเต็มรูปแบบ จาก Digital Banking สู่ Intelligent Banking การเปิดตัว AI Assistant บนแอป LHB You จึงไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ใหม่ แต่คือการสร้างผู้ช่วยทางการเงินที่สื่อสารได้เหมือนมนุษย์ ทั้งแชทและเสียง ถือเป็นจังหวะที่ดีเพราะเชื่อว่าในยุคนี้คนไทยเริ่มมีความคุ้นเคยและต้องการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัว เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตให้มากขึ้น ซึ่ง LH Bank กำลัง Repositioning ตัวเองเป็น Customer-Centric Digital Bank นี่คือจังหวะที่ลงตัวที่สุดในการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าสิ่งที่ลูกค้าได้รับคือความสะดวก ความมั่นใจ และความเป็นส่วนตัวที่ปรับให้ตรงกับแต่ละคนเราไม่ได้แค่ให้บริการ แต่เรากำลังสร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างลูกค้าและธนาคาร ความสัมพันธ์ที่มี AI เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะเคียงข้างลูกค้าในทุกๆกิจกรรมทางการเงินที่ง่ายด้วยการสั่งงานผ่าน AI