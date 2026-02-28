“ณเดชน์” ถูกใจว่าที่เมียดึงสติให้ใช้ปัญญาใช้เงิน! วิวาห์มาราธอน 3 ที่ งบไม่ถึง 10 ล้าน

“ณเดชน์” เปิดใจวิวาห์มาราธอนหนึ่งปีเต็ม 3 สถานที่ ขอนแก่น,นอร์เวย์, กรุงเทพฯ งานที่ขอนแก่นคืบหน้า 90 เปอร์เซ็นต์ เน้นความเป็นตัวตนของทั้งคู่ โต้งบ 10 ล้าน ลั่นใจใหญ่ จน “ญาญ่า” ช่วยดึงสติให้ใช้ปัญญาในการใช้เงินมากกว่าอารมณ์ แท็กทีม “หมาก ปริญ” ลงแข่ง Hyrox พิสูจน์ความฟิต
เป็นงานวิวาห์ที่แฟนๆ รอคอย เพราะลุ้นมานานมาก จากคู่จิ้นสู่คู่ชีวิต เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆ จนวันนี้จะเป็นฝั่งเป็นฝาแล้ว สำหรับ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ล่าสุดหนุ่มณเดชน์ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้างานวิวาห์ ในงาน UNLOCK BEAUTY SAFE ZONE เปิดตัวแคมเปญ Skin, by your design ยอมรับว่าช่วงต้นปีงานแน่นจัดจนต้องจัดระเบียบร่างกายอย่างหนัก แต่ยืนยันที่โหมรับงาน ไม่ใช่การทิ้งทวนก่อนแต่งงาน แต่เป็นการบริหารเวลาเพื่อโปรเจกต์สำคัญที่รออยู่เพียบ
“ช่วงนี้งานเยอะมาก นั่นน่ะสิ ไม่ใช่รับทิ้งทวนก่อนแต่งงานครับ คือไปแต่งงานมันแต่งทั้งปีครับ แต่ว่าผมก็ต้องแบ่งเวลามาทำงานด้วย คือผมกับน้องก็ยังต้องทำงานกันอยู่ จริงๆ เราก็แพลนล็อกวันไว้แล้ว สมมติว่า 2-3 อาทิตย์นะ เราก็ต้องโฟกัสกับงานแต่ง แต่หลังจากนั้นเราก็ต้องมีเวลาที่จะต้องกลับมาทำงาน
ช่วงต้นปีแน่นจริง แต่ว่ากลางๆ ปีก็ค่อนข้างเบาแล้ว (จะไปมาราธอนด้วย?) ผมก็ต้องดูแลเรื่องการกินเป็นพิเศษ ตื่นมาอาหารก็ต้องถึง กินก็ต้องอย่ากลัวอ้วน บางคนคือพอพักผ่อนน้อยก็จะกังวลเรื่องของการกิน แต่ผมรู้สึกว่าการกินอะไรที่มีประโยชน์มันช่วยฟื้นฟูร่างกายของเราได้ดีมากๆ ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองให้ดีเตรียมตัวไปแข่ง Hyrox เดี๋ยวจะมีละครเวทีอีก ถ่ายหนังอีก แล้วเตรียมตัวงานแต่งงาน แต่ผมว่ามันก็มีแต่เรื่องดีๆ เกิดขึ้นครับ มันเป็นความสุขมันตื่นเต้น ในมุมมองของ positive เพราะฉะนั้นก็เป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีมากๆ ในแต่ละโปรเจกต์”
ไม่มีแผนสำรอง พุ่งชนอย่างเดียว บอกขำๆ ไม่ตายคนเดียว ดึง “หมาก ปริญ สุภารัตน์” ไปตายด้วย
“ไม่มีครับ ก็พุ่งชนอย่างเดียว ถ้าเกิดปัญหาอะไรตอนนี้ เราต้องสู้ครับ ส่วนเรื่อง Hyrox ก็เป็นครั้งแรกเลยครับ ลงกับพี่หมาก ผมไม่ตายคนเดียว ผมพาเพื่อนไปตายด้วย คือมันเป็นการแข่งขันที่ถ้าเราตั้งใจที่จะเอาชนะเวลาให้ได้ มันมีทั้งความกดดันและความตื่นเต้น มีความกังวล เดี๋ยวขาจะเป็นตะคริวไหม หัวใจเต้นเท่าไหร่ มันต้องมีการแพลนที่ดีมากๆ แต่ผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะที่จะได้เล่นกับพี่หมาก เพราะพี่เขาเป็นคนที่มีแรงเหมือนกับถังแบตเตอรี่ของเขาเยอะมาก เห็นผมออกกำลังกายบ่อยๆ แต่พี่หมากฟิตกว่าผมอีกนะ”
ว่าที่ภรรยาสุดห่วง กลัวเจ็บ มองแง่ดีหุ่นฟิตเฟิร์มก่อนแต่ง
“เขาก็เป็นห่วง กลัวบาดเจ็บ จะหักโหมเกินไปกลัวจะบาดเจ็บเอา แต่ว่าเขาลงด้วยนะ ญาญ่าก็จะไปเล่นกับเพื่อนๆ ของเขา ก็ลงอะไรแบบนี้ก็ถือว่าหุ่นจะได้ฟิตเฟิร์มไปแต่งด้วย ถามว่าสองแม่มีการทักไหม ก็ไม่ครับ เขาก็ปล่อย คือถ้าเราไม่ได้เล่นแข่งขันกันแบบเอาชนะกัน มันก็ค่อยๆ ทำไปเรื่อยๆ ได้ จริงๆ ผมเห็นคนไปแข่ง Hyrox ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นการแข่งขันที่เราไม่ต้องแข่งกับคนอื่น เราแข่งกับตัวเองนี่แหละ ถ้ารู้สึกว่าถ้าเราทดลองดูมันก็ไม่เสียหาย มันเป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ดีของชีวิต เราไม่ได้เดินทางไปคนเดียว เราเดินทางไปกับเพื่อนเรา ผมว่าการแข่งขันนี้รู้สึกว่ามันอิ่มใจ
การแข่งขันนี้ก็มีญาญ่า คิมเบอร์ลี่ (คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส) พี่โบว์ แก๊งสี่สาว พี่แอน (แอน ทองประสม) ก็จะลงแข่งเหมือนกัน มีเจมส์จิ (จิรายุ ตั้งศรีสุข) ก็ลงแข่ง พี่เกรท (วรินทร ปัญหกาญจน์) ก็ลงแข่งด้วย ลงกันเยอะมาก ดาราลงเยอะอาจจะเป็นเทรนด์ด้วยแหละ เป็นเทรนด์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ มันท้าทายเลเวลฟิตเนสผมด้วย (ญ่าเขาซุ่มฝึกอยู่ไม่เห็นเขาลงรูปอะไรเลย?) ซุ่มๆ”
แฮปปี้แต่งมาราธอน 1 ปี งาน งานที่ขอนแก่น คืบหน้า 90 เปอร์เซ็นต์แล้ว
“ตอนนี้งานแต่งที่ขอนแก่นตอนนี้ก็ 90 เปอร์เซ็นต์แล้ว เราสบายใจแล้ว ก็คิดว่าไหว ส่วนฮันนีมูนก็อาจจะหลังแต่งกรุงเทพฯ เสร็จค่อยทีเดียวเลย การแต่งงานก็จะมีขอนแก่น นอร์เวย์ กรุงเทพฯ แล้วก็ค่อยฮันนีมูน เราต้องมีแพลนล็อกคิวเอาไว้ ทุกอย่างก็ให้จบภายในปีนี้ ถือว่าเป็นงานแต่งมาราธอนหนึ่งปีเลย ก็ตื่นเต้นทุกที่ ทุกที่ๆ คือที่ที่สำคัญหมด ผมกับน้องพยายามที่จะทำออกมาให้ดีที่สุด ถามว่าคุ้มค่ากับที่รอไหม เท่าที่ได้เห็นก็รู้สึกว่าคุ้มค่านะครับ แต่ละที่แต่ละสถานที่มันก็มีความแตกต่าง คือการเอาตัวตนของเราสองคนออกมาว่าเราเป็นคนแบบไหน ก็เราเล่าผ่านงานแต่งประมาณนั้น”
งบไม่ถึง 10 ล้าน รับใจใหญ่ แต่ญาญ่าดึงสติ ให้ใช้ปัญญาใช้เงิน อย่าใช้อารมณ์
“ไม่ถึงครับ งานแต่งขอนแก่นไม่ถึงครับ รวมทั้งหมดก็ไม่ถึงครับ คือผมเป็นคนที่ใจใหญ่ แต่แฟนผมเขาไม่ได้ๆ ให้ใช้ปัญญาในการใช้เงิน อย่าใช้อารมณ์เป็นหลัก ก็ช่วยๆ กันครับ 9.5 ล้านก็ไม่ถึงๆ ขอฟรีบ้างอะไรบ้าง(หัวเราะ) ก็เผื่อแผ่กันไป เดี๋ยวเกณฑ์เพื่อนมาเป็นทีมงานด้วยครับ ส่วนงานแต่งรอบแรกก็หลังแข่งเลย ก็นานนะครับ ก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นกันแหละ เพราะตัวเราเองก็อยากจะแชร์โมเมนต์ต่างๆ ให้กับทุกๆ คนได้รับรู้เหมือนกัน เลยคิดว่าอีกไม่นานหรอกครับจะได้เห็นแล้ว ส่วนในงานกรุงเทพฯ ถามว่าจะมีไลฟ์สดไหม ไม่มีครับ ก็เดี๋ยวเรียนเชิญนักข่าวด้วยนะครับ”