BDMS ชวนฟังร่างกายให้ชัดกว่าเดิม! กับพอดแคสต์สุขภาพ “Listen to Your Body by BDMS”  ดึง “แบม–ปีติภัทร” ชวนคุยเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่าย เริ่ม 1 มี.ค. นี้

เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องไกลตัว! บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ชวนทุกคนมาฟังเสียงร่างกายของตัวเอง ผ่านพอดแคสต์สุขภาพ ที่จะพาคุณถอดรหัสทุกสัญญาณจากร่างกายให้เข้าใจง่าย และใกล้ตัวกว่าที่เคย กับ ‘Listen to Your Body by BDMS’ดำเนินรายการโดย ‘แบม – ปีติภัทร คูตระกูล’ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะมาตั้งคำถามแทนทุกคนแบบตรงใจ พร้อมชวนแพทย์ชำนาญการจากโรงพยาบาลในเครือ BDMS มาร่วมนั่งคุยแบบเป็นกันเอง เข้าใจง่าย เจาะลึกข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อถอดรหัสลับที่ร่างกายอยากบอก พร้อมอัปเดตเทรนด์สุขภาพล่าสุดที่จะช่วยไม่ให้คุณตกกระแส
‘Listen to Your Body by BDMS’ ชวนคุณมาอัปเดตวิธีดูแลตัวเอง ที่ฟังสนุก เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง อาทิ การสำรวจใจว่ากำลังใช้ชีวิตอยู่ในโหมดเอาตัวรอด (Survival Mode) หรือเปล่า? และขยับออกจากความเครียดสะสม สู่ชีวิตที่บาลานซ์มากขึ้น ทำความรู้จักกับ VO2MAX พร้อมเทคนิคออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรงแบบไม่ต้องหักโหม เจาะลึกช่วง 12 สัปดาห์สำคัญของคุณแม่ตั้งครรภ์ ช่วงเวลาที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยและพัฒนาการที่ดีที่สุดของลูกน้อย
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องเคลียร์ให้ชัดแบบไม่มีกั๊ก ตั้งแต่การทลายความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับสุขภาพผู้ชายและต่อมลูกหมาก ที่หลายคนอาจเข้าใจคลาดเคลื่อน ไปจนถึงการอัปเดตเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผ่าตัดข้อเข่าสุดล้ำ ที่ช่วยให้ผู้มีปัญหาข้อเข่ากลับมาเดินได้คล่องแคล่ว มั่นใจ และใช้ชีวิตได้เต็มที่อีกครั้ง ตามด้วยเรื่องเตือนภัยชาวออฟฟิศ “โรคต้อกระจก” ที่ไม่ได้เป็นแค่โรคของผู้สูงวัย แต่อาจเกิดจากพฤติกรรมจ้องหน้าจอสะสมทุกวันแบบไม่รู้ตัว และเปิดประตูสู่ความหวังใหม่ด้วยนวัตกรรม CAR T-Cell เทคโนโลยีเซลล์บำบัดขั้นสูง ที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับโรคมะเร็งในเด็กสังเกต “สัญญาณเล็ก ๆ” ที่หลายคนมองข้าม อย่างปัญหาช่องปาก ที่อาจสะท้อนสุขภาพอวัยวะภายในแบบที่คุณคาดไม่ถึง
รวมถึงทริกดูแลสุขภาพให้ยั่งยืนจริง ไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราว ทั้งสูตร “สามเหลี่ยมสมดุล” เพื่อเสริมการเติบโตของลูก และแนวคิด Weight Wellness ที่ชวนเปลี่ยนมุมมองการลดน้ำหนัก จากการนับแคลอรีอย่างเดียว สู่การสร้างสมดุลฮอร์โมนและลำไส้ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและอยู่กับคุณได้นานกว่าเดิม
ทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนจาก “รอให้ป่วย” เป็น “รู้ทันและดูแลก่อน” ด้วยการ “ฟังเสียงร่างกาย”เพราะสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องไกลตัว
กดติดตาม แล้วมาเรียนรู้ที่จะ “ฟัง” ร่างกายเราให้ชัดเจนขึ้นแบบกระชับ และได้สาระครบจบในทุก Episode ในรายการพอดแคสต์ ‘Listen to Your Body by BDMS’ ทาง YouTube ช่องPPTV Originals ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป (สัปดาห์เว้นสัปดาห์) ประเดิมตอนแรกวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม นี้