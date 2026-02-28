ปิดแฟ้มคดีด้วยความรัก! “จุง-ดัง” เฉลยตัวซีเครตหลังหน้ากาก ในงาน “Dare You to Death Final EP. FAN MEETING” สาดโมเมนท์หวานจนฮ็อป

บรรยากาศอบอวลไปด้วยความทรงจำและสุดยอดความประทับใจ สำหรับแฟนซีรีส์เรื่อง “Dare You to Death ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ในงาน "Dare You to Death Final EP. Fan Meeting" ซึ่งเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของทีมนักแสดง นำโดย “จุง อาเชน ไอย์ดึน” และ “ดัง ณัฎฐ์ชัย บุญประเสริฐ” พร้อมทัพนักแสดงครบทีมอย่าง “ชิม่อน วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์, ซิง หฤษฎ์ ชีวการุณ, จูน วรรณวิมล เจนอัศวเมธี, โอม ฐิภากร ฐิตะฐาน, พร้อม ทีปกร ขวัญบุญ, ป่าน ปทิตตา พรจำเริญรัตน์, อังเปา โอชิริส สุวรรณชีพ, อชิ พีระกานต์ เตียวสุวรรณ, เอิร์น ปรียาภัทย์ หล่อสุวรรณศิริ” นอกจากนี้ยังมี 2 ผู้อยู่เบื้องหลังมากฝีมืออย่างผู้กำกับฯ “โดม เจตษ์ บุณโยประการ” และโปรดิวเซอร์ “ฉิก สกล เตียเจริญ” ที่มาร่วมเฉลิมฉลองกระแสตอบรับที่ล้นหลามและถล่มทลายในทุกตอน ตั้งแต่เริ่มต้นออกอากาศจนถึงบทสรุปสุดท้าย โดยการันตีความสำเร็จด้วยยอดผู้ชมและบทสนทนาบนโลกโซเชียลที่พุ่งทะยานติดเทรนด์อย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์ ก่อนที่เหล่านักแสดงและแฟนๆ จะได้ร่วมลุ้นระทึกและรับชมซีรีส์ตอนจบไปพร้อมกันอย่างสนุกสนานและสุดซึ้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ณ CentralwOrld PULSE Hall ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่ผ่านมา
ความพิเศษของค่ำคืนนี้เริ่มต้นด้วยโชว์เซอร์ไพรส์ที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ เมื่อ “จุง”ขึ้นมาร้องเพลง “ค้างคา” ก่อนจะส่งไม้ต่อให้ “ดัง” ในเพลง “ไม่ค่อยได้พูด” และเติมเต็มความฟินให้แฟนๆ ด้วยเพลงคู่สุดหวานอย่าง “Side to Side” ที่ทั้งคู่ต่างสาดโมเมนต์และเคมีสุดละมุน สร้างสีสันและความประทับใจไปทั่วทั้งพื้นที่ จากนั้นพิธีกรอารมณ์ดี “เลโอ โซสเซย์” ได้นำทุกคนเข้าสู่งานอย่างเป็นทางการ พร้อมเชิญ “ชิม่อน, ซิง, จูน, โอม, พร้อม, ป่าน, อังเปา, อชิ, เอิร์น”และ “พี่โดม” และ “พี่ฉิก” มาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์เบื้องหลัง บรรยากาศการทำงานที่เข้มข้นในกองถ่าย พร้อมเกมส์สนุกๆ รวมถึงเบื้องหลังกิจกรรมโปรโมตและกระแสไวรัลต่างๆ ที่ทุกคนแท็กทีมสร้างสรรค์ร่วมกันอย่างสนุกสนาน ก่อนจะถึงวินาทีสำคัญที่ทุกคนรอคอย กับการร่วมรับชมบทสรุปซีรีส์ตอนจบที่ชวนลุ้นระทึกทุกนาทีไปพร้อมกัน
ความประทับใจเดินทางมาถึงช่วงท้ายด้วยโชว์ปิดจาก “จุง-ดัง” ในเพลง “แรงมาแรงกลับไม่โกง” (Dare You To Love) ที่ช่วยปิดแฟ้มคดีครั้งนี้ด้วยความฟินแบบเต็มอิ่ม ก่อนที่เหล่านักแสดงจะร่วมกันขอบคุณแฟนๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำอันล้ำค่า พร้อมเข้าสู่ช่วงเวลาสุดซึ้งในการ “ส่งตัวละครกลับสู่โลกของพวกเขา” โดยนักแสดงแต่ละคนได้กล่าวอำลาบทบาทที่ได้รับด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมขอบคุณทุกพลังสนับสนุนจากแฟนคลับที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ซีรีส์เรื่องนี้ทะยานสู่จุดสูงสุดเรียกว่างานนี้ปิดฉากลงด้วยรอยยิ้มและภาพประวัติศาสตร์จากการถ่ายรูปร่วมกันระหว่างนักแสดงและแฟนๆ กับความประทับใจและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นที่จะตราตรึงอยู่ในใจตลอดไป
