แมริออท บอนวอย พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้คู่รักที่กำลังวางแผนจัดงานแต่งงานในประเทศไทย ผ่านงานโชว์เคสสุดประทับใจที่ SABUY WEDDING FESTIVAL 2026

กรุงเทพฯ ประเทศไทย: กุมภาพันธ์ 27, 2569 – แมริออท บอนวอย แพลตฟอร์มการเดินทางและพอร์ตโฟลิโอแบรนด์โรงแรมกว่า 30 แบรนด์ภายใต้ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ขอเชิญชวนคู่รักมาร่วมค้นหาแรงบันดาลใจและเนรมิตงานแต่งงานในฝันให้เป็นจริง ในงานเวดดิ้งโชว์เคสสุดยิ่งใหญ่ประจำปี Sabuy Wedding Festival 2026 จัดขึ้น ณ พารากอน ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14–15 มีนาคม
งานในปีนี้ คู่บ่าวสาวจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านงานแต่งงานจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออท บอนวอย จำนวน 28 แห่งทั่วประเทศไทยที่มาร่วมงานตลอดสองวันเต็ม ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมในกรุงเทพฯ รีสอร์ทริมทะเลอันงดงามในเขาหลัก พัทยา ระยอง และหัวหิน หรือรีสอร์ทบนเกาะสวรรค์อย่างเกาะสมุยและภูเก็ต ไปจนถึงโรงแรมบรรยากาศโรแมนติกในเชียงใหม่และเชียงราย ทุกคู่รักสามารถค้นพบสถานที่จัดงานแต่งงานที่มาตอบโจทย์งานในฝันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ผู้ร่วมงานที่เข้าเยี่ยมชมโซนแมริออท บอนวอยภายในงาน จะได้สัมผัสประสบการณ์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Fuel the Journey, Fill the Journal” ถ่ายทอดเส้นทางแห่งแรงบันดาลของการงานแต่งงาน ทันทีที่มาถึงผู้เข้าชมจะได้รับแท็กกระเป๋าแมริออท บอนวอย รุ่นลิมิเต็ด พร้อมรับหนังสือเดินทาง “Love Concierge Passport’” ภายในหนังสือเดินทางมีเช็กลิสต์ของโรงแรมและรีสอร์ทที่ร่วมจัดแสดงในงาน ให้คู่รักได้เดินสำรวจและเก็บตราประทับ โดยผู้ที่สะสมตราประทับครบอย่างน้อย 5 แห่ง จะได้รับสิทธิ์การเข้าใช้พื้นที่พิเศษ แมริออท บอนวอย เลาจ์น (Marriott Bonvoy Lounge) เพื่อเพลิดเพลินกับอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ อาทิ บาร์น้ำหอม มุมถ่ายภาพ และตู้เครื่องคีบรางวัล มอบของพิเศษให้นำกลับบ้านอีกด้วย
นอกจากนี้ภายในโซนแมริออท บอนวอยยังมี “Experience Zone” ให้คู่รักสามารถจินตนาการงานแต่งงานในฝันผ่านจอ LED แบบอินเมอร์ซีฟ นำเสนอหลากหลายจุดหมายปลายทางของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออททั่วประเทศไทย โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญจากโรงแรมที่เข้าร่วมงานคอยให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกสถานที่ ไปจนถึงช่วงเวลาสำคัญของการแลกแหวน และสำหรับคู่รักที่ยืนยันจัดงานภายในงานจะได้รับโบนัส แมริออท บอนวอย 15,000 คะแนน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด)
โรงแรมและรีสอร์ททั้ง 28 แห่งที่เข้าร่วมจัดแสดงภายในงานครอบคลุมแบรนด์ในกลุ่มลักซ์ชัวรี่ (Luxury) , พรีเมียม (Premium) ซีเล็ก (Select service) กว่า 9 จุดหมายปลายทางยอดนิยมทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานสุดหรูในห้องบอลรูมใจกลางกรุงเทพฯ งานเฉลิมฉลองริมทะเลในบรรยากาศโรแมนติกของอ่าวไทยและทะเลอันดามัน หรืองานพิธีการท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขาอันเขียวชอุ่มในภาคเหนือ แมริออท บอนวอย พร้อมมอบสถานที่อันสมบูรณ์แบบให้ทุกคู่รักได้เอ่ยคำสาบาน และเริ่มต้นการเดินแห่งรักอย่างงดงามและน่าจดจำ
งาน Sabuy Wedding Festival 2026 จะจัดขึ้นที่ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน วันที่ 14–15 มีนาคม 2026 เวลา 10.00 –21.00 น. ดูรายชื่อโรงแรมและรีสอร์ทที่เข้าร่วมได้ที่: https://www.marriott.com/en-us/marriott-brands/portfolio/Thailand_Wedding_Fair.mi
เหนือกว่าการเข้าพัก แมริออท บอนวอย มอบประสบการณ์ด้วยแบรนด์โรงแรมกว่า 30 แบรนด์ ครอบคลุมจุดหมายปลายทางกว่า 10,000 แห่งทั่วโลก พร้อมโปรแกรมสมาชิกที่ได้รับรางวัล และประสบการณ์ที่เชื่อมโยงนักเดินทางกับผู้คน สถานที่ และแรงบันดาลใจที่พวกเขาหลงไหล
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมริออท บอนวอย: marriottbonvoy.com.
โรงแรมและรีสอร์ทในโซนแมริออท บอนวอย
•โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ
•โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
•โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
•โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
•แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพ
•โรงแรมเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา
•โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา
•โรงแรม เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
•โรงแรม เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล
•โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท
•โรงแรม เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา
•โรงแรม เรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
•โรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ในยางบีช
•โรงแรม คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ภูเก็ต ทาวน์
•โรงแรม เลอ เมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา
•โรงแรม เขาหลัก แมริออท บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
•โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เกาะสมุย
•โรงแรม ดับเบิลยู เกาะสมุย
•โรงแรม เรเนซองส์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมและรีสอร์ทอื่น ๆ ในเครือแมริออท บอนวอย ที่ร่วมจัดแสดงในงาน
•โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ (บูธ 40)
•โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ (บูธ 19)
•โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล กรุงเทพฯ (บูธ 16)
•โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (บูธ 54)
•โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ (บูธ A4)
•โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท (บูธ 11)
•โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ (บูธ 20)
•โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (บูธ 3)
•โรงแรม คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท แบงค็อก สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต (บูธ A5)