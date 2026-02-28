“หนุ่ม กะลา” ต้องแลกกับอะไรบ้างเพื่อรัก “จ๊ะโอ๋” อย่างถูกต้อง!

เป็นที่พูดถึงกันตลอดสัปดาห์กับเรื่องราวของนักร้อง “หนุ่ม กะลา” บนเวทีคอนเสิร์ต G27Festที่ได้รับฟีตแบคจากแฟนๆหลายรูปแบบ จนกลายเป็นกระแสในโซเชียล หลังจากที่หนุ่ม กะลาขึ้นเวที ผู้ชมคอนเสิร์ตมากมายเลือกเดินออกไปข้างนอก เลือกที่จะนั่งพัก และมีบางส่วนที่โห่ร้อง ตะโกนด่าว่า จนเกิดกระแสเฟคนิวส์ หนุ่ม กะลาตัดพ้อจากนี้จะเลิกร้องเพลงไปตลอดชีวิต แฟนเพลงจำนวนมาก พากันลงความเห็นนี่แหละ ราคานี้หนุ่ม กะลา ต้องแลก!
แฟนคลับ! มากกว่าการแยกแยะไม่ได้คือไม่อินอีกต่อไปแล้ว
หนุ่ม กะลา มีแฟนๆที่ยกให้เป็นไอดอลของทั้งผู้หญิง-ผู้ชาย ด้วยความผูกพันระหว่างแฟนคลับกับศิลปินมายาวนานถึง 27 ปี ผู้คนมากมายโตมากับเพลงรักของหนุ่ม กะลา ตั้งแต่เกิดเรื่องราวรัก 3 เศร้า แฟนคลับมากมายพยายามแยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว แต่พฤติกรรมและท่าทีของ หนุ่ม กะลา เองก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้แฟนคลับรู้สึกหมดรัก จนรู้สึกว่าพอกันที
เลิกเมียพอทน ฟ้องเมียพอเลย! เป็นประโยคที่เห็นบ่อยๆตามคอมเมนต์ดรามาของ หนุ่ม กะลา รวมไปถึง ภาพลักษณ์ความเป็นสุภาพบุรุษ คนรักเมียที่ผ่านมา พอเกิดเรื่อง หนุ่ม กะลา กลายเป็นคนปากแจ๋ว ต่อกรกับแฟนคลับในโซเชียลอยู่เรื่อยๆ ทำคอนเทนต์ลดเกรดตัวเอง (ไลฟ์สดขายของนอนบนเตียงด้วยกัน) ทำให้แฟนคลับหลายคนลงความเห็นคล้ายๆกันว่าพอกันที
จากทุกๆเรื่องราวส่งผลให้ฟังการเพลงรักของ หนุ่ม กะลา ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เพราะเนื้อเพลงสวนทางกับพฤติกรรมของศิลปิน จากภาพในเพลงที่ผู้ชายที่รักจริงรักแท้ เสียสละ มันคนละเรื่องตรงข้ามกับชีวิตจริง มันขัดความรู้สึกคนฟัง ภาษาครูสลา คือเราร้อง แล้วคนฟังไม่เชื่อ
อารยะขัดขืน บทลงโทษทางสังคม
แม้ หนุ่ม กะลา จะออกมาบอกว่าโลกความจริงกับโลกของข่าวตรงกันข้ามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ลึกๆ เชื่อว่าลึกๆหนุ่ม กะลา รู้อยู่เต็มอกว่ามันคืออีกจุดที่ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ที่แฟนๆแสดงท่าทีอารยะขัดขืน เดินออกจากคอนเสิร์ต เมินเฉยต่อความสนุกบนเวที เลือกที่จะนั่งลงพักผ่อนแทน เหล่านี้คือบทลงโทษจากเหล่าแฟนเพลงจำนวนมากในวันนั้น ทำให้ หนุ่ม กะลา เห็นถึงผลกระทบครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับอาชีพนักร้อง
ในเดือน มกราคม ที่ผ่านมา หนุ่ม กะลา พูดอยู่บ่อยครั้งว่าจะเลิกร้องเพลงแล้วหันมาเป็นพ่อค้า เพราะทุกวันนี้ก็แทบจะไม่มีใครถ่ายรูปกับตนแล้ว เป็นไปได้ว่า หนุ่ม กะลา รู้ตัวมาตลอด แต่พอเจอช็อตใหญ่ในงานสำคัญก็อาจจะกระทบใจแรงอยู่เหมือนกัน
เหตุการณ์นี้ หลายคนยังลงความเห็นว่า เรื่องของศีลธรรมยังเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมไทย โดยเฉพาะการผิดศีลข้อ 3 คนไทย และไม่ใช่แค่ผู้หญิง ผู้ชายก็ไม่อินด้วยเหมือนกัน
บทเรียนนี้ต้องเลิกร้องเพลงตลอดชีวิตเลยเหรอ?
แม้ร่ำๆจะเลิกร้องเพลงมาเรื่อยๆ โพสต์เวทีขอบคุณครั้งสุดท้าย แต่พอมาถึงจุดที่พ่อแม่มาถาม หนุ่ม กะลา ได้เล่าให้แฟนๆฟังบนเวทีหลังเจองานวันนั้นว่า… “เรื่องพวกนี้ไม่ทำให้ ผมเลิกร้องเพลงหรอกครับ“
ต้องย้อนไปดูพฤติกรรม หนุ่ม กะลา ตั้งแต่เกิดเรื่อง คบซ้อนมาหลายปี เลิกอดีตภรรยา ฟ้องอดีตภรรยา โสด จนประกาศกลับมารักกับ ”จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง“ อย่างเปิดเผย ถ้าในแง่ความสัมพันธ์การที่หนุ่มเลิกกับอดีตภรรยา ตัดสินใจเปิดตัวคบจ๊ะโอ๋อย่างชัดเจนมันก็ถูกต้องแล้ว เพราะหนุ่ม หย่า และโสดแล้ว แต่ก็ยอมรับว่าความสัมพันธ์คบซ้อนมาหลายปี เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ก็ไม่แปลกที่คนจะยังทำใจยอมรับไม่ได้กับภาพลักษณ์ศิลปินเพลงรักสุภาพบุรุษ
กระแสที่ถาโถมทั้งหมด คิดว่า หนุ่ม และ จ๊ะโอ๋ คิดคำนวณมาหมดแล้วว่าทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรบ้าง นี่คือช่วงที่อดทนและให้เวลารับแรงกระแทบนี้ ซึ่งเป็นผลที่ยุติธรรมที่สุด แต่ในมุมนึง ก็เชื่อว่าหลายคนที่แยกแยะได้ก็ยังมองว่า หนุ่ม กะลา ควรได้รับโอกาสในสิ่งที่รัก นั่นคือการเป็นนักร้อง แม้ว่าชื่อเสียงความเป็น หนุ่ม กะลา และความสำเร็จจะไม่เท่าเดิมก็ตาม
แม้จะเคยทำผิดศีลธรรม วันนี้ หนุ่ม-จ๊ะโอ๋ อยู่ในจุดที่ถูกต้อง จับมือช่วยกันทำมาหากิน และให้กำลังใจ ประคับประคองกันไป ตอนนี้ก็คงทำได้แค่หายใจแล้วไปต่อ… ก็ไม่รู้ประชดชาวเน็ต? ที่ตอนนี้ หนุ่ม กะลา เตรียมเป็นเจ้าบ่าวแล้ว