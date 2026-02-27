กลับมาแล้ว ! Open Call 1 วัน 1,000 ภาพ ครั้งที่ 7: Pawtrait นิทรรศการภาพถ่ายสุดไอคอนิคของ “แมด, มันมัน ศรีนครินทร์” ที่ใคร ๆ ก็เป็นศิลปินได้

ผ่านมาแล้ว 6 ครั้ง กับ 6,000 ภาพถ่ายจาก “1 วัน 1,000 ภาพ Photo Installation Exhibition” หรือนิทรรศการภาพถ่ายสุดไอคอนิคของ แมด, มันมันศรีนครินทร์ (MMAD, MunMun Srinakarin) ที่เชื่อว่าใคร ๆ ก็เป็นศิลปินได้ ครั้งนี้ ‘1 วัน 1,000 ภาพ ครั้งที่ 7: Pawtrait’ เปิดพื้นที่ให้กับ ‘เจ้าตัวโปรดของคุณ’ไม่ว่าจะเป็นสายป่วน สายซน สายอ้อน หรือว่าสายเอ็กโซติก ชวนให้มาทบทวนความสัมพันธ์ ความผูกพัน และความหมายของการอยู่ร่วมกันในโลกใบเดียวกัน ระหว่างคนกับสัตว์ที่แตกต่างแต่เชื่อมโยงกันทุกภาพที่ส่งเข้ามามีโอกาสถูกคัดเลือกเป็น MMADclusive Pick ที่จะอยู่ในภาพโปรโมทหลักของนิทรรศการ จำนวน 1 ภาพ และ MMAD Pick อีก 9 ภาพ เพื่อจัดทำเป็นโปสเตอร์สำหรับแจกในงานเปิดนิทรรศการ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/f8sM1Kgrum13fZHg6 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2569