“เฟย ภัทร” รับเซอร์ไพรส์ “ก้อย” คบ “ทิม พิธา” เผย “ท็อป ทศพล” โสดสบายดี วอนอย่าจิ้น “เจนิส”

“เฟย ภัทร” ยอมรับเซอร์ไพรส์ “ก้อย” เปิดตัวคบ “ทิม พิธา” เผยรู้พร้อมทุกคน พร้อมอัปเดตสถานะเพื่อนซี้ “ท็อป ทศพล” สบายดี เป็นหนุ่มโสดสายลุย จิตใจดีและมีความสุขมาก ขออย่าจับจิ้นกับ “เจนิส” เกรงใจแฟนเขา ส่วนตัวเองขอเดินหน้าจัดทริปเดินป่าต่อ ครั้งหนึ่งในชีวิตขอลุยทริปต่างประเทศ
กลายเป็นไอคอนของการเดินป่าไปแล้ว สำหรับนักแสดงหนุ่ม “เฟย ภัทร เอกแสงกุล” ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าดีใจที่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนอยากเดินป่า และยังไม่มีแพลนว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ เพราะยังจะไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะปีนี้เตรียมจะมีทั้งทริปในประเทศและต่างประเทศด้วย บอกอยากไปโซนอเมริกาใต้มากๆ
“ดีใจนะ ดีใจที่คนเขาให้เราเป็นเหมือนแรงบันดาลใจสำหรับเขา เฟยเคยเจอคนที่เดินมาแบบไปร้านกาแฟแล้วเขาเดินมาบอกว่า ผมขาหัก เดินไม่ได้ แต่พี่ทำให้ผมได้ออกมาเดินอีกครั้ง ก็ดีใจมากที่สร้างแรงกระเพื่อม หรือว่าแรงกระตุ้นให้เขาออกมาใช้ชีวิตได้ ส่วนคอมเมนต์ที่ว่าทำไมกานขนของเยอะจัง อันนั้นคอนเทนต์ แรกๆ มันทำคอนเทนต์ แต่จริงๆ มันก็เป็นคนขนของเยอะจริงๆ มันเป็นคนแฟชั่น ถึงสถานที่ไปจะไม่เหมาะ แต่ต้องแฟชั่นด้วย คนบ้าอะไรเอาหมวกลายเฟอร์ไป มันตั้งใจ คือพวกผมติดขี้เกียจไง แต่มันน่ะ รันเวย์คือทุกที่ ไม่ว่าจะอยู่ในป่า หมวกก็ต้องลายเสือดาว คือรู้สึกว่ามันแพ้ไม่ได้
ไม่แอบด่ามันนะพี่ เพราะว่ากระเป๋ามันใหญ่ แต่เขาใช้ลูกหาบครับพี่ ใช้เงินแก้ปัญหา ถ้าแบกไม่ได้ก็จ่ายเงินให้ลูกหาบแบกเสื้อผ้าขึ้นไปให้ แต่มันก็แบกด้วยส่วนหนึ่ง มันเป็นคนแข็งแรงนะ เหมือนเห็นตัวเล็กๆ บางทีผมจะยืมก็ยืมได้แหละ แต่ว่าไซส์มันคนละไซส์ไงพี่ ตัวมันเล็กไง เราใส่ไซส์เดียวกับมันไม่ได้ แต่ของผมพร้อม เสื้อผ้าผมก็จะเตรียมไปค่อนข้างพร้อมพอสมควร หรือไม่ผมก็จะเผื่อคนอื่นด้วย เพราะว่าเป็นหัวหน้าทีม
สำหรับรายการก็ไม่ได้จำกัดว่าจะไปถึงซีซั่นไหน ไม่ได้จำกัดว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ คือตราบใดที่มันยังไม่หมด เราก็จะไปเรื่อยๆ เพราะเดินป่าในไทยเองก็เยอะ แล้วผมจะเริ่มออกต่างประเทศในปีนี้ด้วย ก็คิดว่าน่าจะน่าจะสนุก ผมอยากไปอเมริกาใต้มากเลย แต่ว่ามันเดินทาง 26 ชั่วโมง อยากไปมาก แต่เดินทางเหนื่อยมากแน่นอน แต่ผมคิดว่าน่าจะสักครั้งในชีวิต ปัญหาที่เจอมันหลายอย่าง ฝนด้วย ลื่นด้วย แต่ผมว่าปัญหาเรื่องสภาพอากาศไม่เท่าปัญหาการหาคิวเพื่อน ถ้าได้ไปแล้วปัญหาตรงหน้างานเรื่องหนึ่ง แต่โอกาสที่จะได้ไปน้อย เพราะว่าการจะรวมเพื่อนไปให้ได้มันต้องล็อกกันเยอะมาก
ธามไท แพลงศิลป์ น่าจะไม่มีครับ ยาก ตอนนี้พยายามเอาคนที่ยินดี พร้อมที่จะลุยไปด้วยกันได้ ธามไท ไม่พร้อม (เสียงสูง) มันไม่ไปหรอก มันบอกว่ามีทริปแน่ แต่ไม่มีมัน เขาก็รู้สึกว่าเขาทำงานมา เขาก็อยากสบาย กูจะมาอยู่ตรงนี้ทำไม มีโรงแรมมึงก็ไปนอนสิ คืออึดทนในเรื่องรอยสักกับอึดทนในเรื่องความสบายคนละอย่าง เขารักความสบาย ลูกคุณหนูสำหรับธามไท เรื่องการเตรียมตัวไม่ต้องเป็นห่วง เอาคิวมา ผมก็บอกว่าถ้าคุณพร้อมที่คุณจะไปอีกรอบ ผมยินดีจัดการให้ทุกอย่าง”
บอกวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิด “ท็อป ทศพล หมายสุข” ด้วย ได้อวยพรไปเรียบร้อยแล้ว
“เพื่อนท็อปวันนี้วันเกิดเขานะครับ ผมอวยพรไปแล้วครับ มีใครเห็นหรือยัง เรียกพี่ครั้งแรกก็ซึ้งเลย จริงๆ ผมคิดไว้ตั้งนานแล้วแหละว่ามันน่าจะออกรูปประมาณนี้ มีรูปอีกเยอะที่ไม่สามารถเอาออกมาสู่สายตาประชาชนได้นะครับ เกรงใจเพื่อน มันแบบเหวอๆ เยอะ ก็อยากให้มีความสุขแบบนี้ต่อไป คือตอนนี้มันมีความสุขดีแล้ว ได้ใช้ชีวิต ได้ใช้ความฝันตัวเองที่เรียกว่าไม่คิดจะได้ฝันแล้วกัน เรียกว่าภูมิใจในตัวมันด้วย ขอให้มีความสุข เป็นคนที่น่ารักกับเพื่อน พี่ น้อง คนรอบข้างแบบนี้ตลอดไป เป็นคนเป็นคนสีเขียวที่ให้พลังงานบวกกับทุกคน
เรื่องให้กำลังใจเพื่อน ผมว่ามันเป็นคนจิตดี สำหรับผมน้อยมากในชีวิตที่ผมรู้สึกว่าเป็นคนจิตดีเท่ามัน เป็นคนดีจริงๆ เอ็นดูคน ช่วยเหลือทุกคนได้ เป็นผู้ชาย Say Yes เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเขาครับ เขาดูแลตัวเองได้ดี แล้วก็กำลังแฮปปี้อยู่ คือในมุมมองเฟยตอนนี้ท็อปเขาก็ใช้ชีวิตได้ดีอยู่นะ แล้วก็ตั้งใจทำงาน โฟกัสในเรื่องการทำงานแล้วก็หาเวลาท่องเที่ยวหาเวลาเติมไฟให้ตัวเอง เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับ แฮปปี้ครับ เป็นเป็นผู้ชายแฮปปี้ ลั้ลลาคนหนึ่ง”
เซอร์ไพรส์เพราะรู้พร้อมทุกคน “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” คบ “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” แต่ยันท็อปสบายดี
“จริงๆ เรื่องทัวร์ลง ก็ไม่ขนาดนั้นหรอก เพียงแต่เขาก็แค่ไม่ได้เข้าใจ เราก็พูดในสิ่งที่เรารู้ ก็รู้สึกว่าไม่ได้หนักมากขนาดนั้นนะ เราว่ามันทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียง แล้วก็อาจจะมีโมเมนต์ที่เข้าใจผิด หรือว่าไม่รู้ ก็พูดได้ครับ เราก็แค่อธิบายในมุมของเราแค่นั้นเอง จริงๆ ทุกคนคุยกันตลอดครับ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ออกสื่อ แต่เราคุยกันเป็นเพื่อน ทุกคนยังเป็นเพื่อน เรายังใช้คำว่าทุกคนยังมีความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนที่รักกันมากๆ อยู่ เราไม่ได้ทะเลาะไม่ได้มีอะไรกัน ก็จะมีทริปต่อไปครับ คือยังไงเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับ ตอนรู้เซอร์ไพรส์ไหม ก็เซอร์ไพรส์ จริงๆ ก็น่าจะเหมือนกับทุกคน กับท็อปเราก็คุยกันทั่วไปครับ อันนี้เป็นเรื่องของเขา แต่เราก็ได้พูดแค่ว่าเราก็เห็นภาพตรงนั้นพร้อมกับทุกคน ก็เซอร์ไพรส์ แต่ท็อปก็สบายดีครับ”
วอนอย่าจิ้นท็อปกับ “เจนิส เจณิสตา พรหมผดุง” ฝ่ายหญิงมีแฟนแล้ว เกรงใจแฟนเขา
“ห่างกัน 6 ปีก็เรียกมึงกูได้ (หัวเราะ) 6 ปีครับ ผม 31 ปีนี้ ที่ผ่านมาผมก็เรียกเขาว่ามึง (หัวเราะ) ไอ้พี่ท็อปบ้าง มึงพี่บ้าง ส่วนของขวัญชิ้นใหญ่ให้เขา อุ้ย เขาหาเงินได้เยอะกว่าผมอีกมั้ง เขาทำงานทุกวัน ถ้าจะเป็นของขวัญให้เขา คงเป็นการพาเขาไปแอดเวนเจอร์ ไปเจอโลก ไปลุยมากกว่า นั่นคือสิ่งที่เราจะทำให้เขาได้ ท็อปเป็นผู้ชายไฟเขียว ธงเขียว ไม่ใช่ไฟเขียว ผู้ชายธงเขียว เขาดูแลคุณได้ เขาเป็นคนจิตใจดี เป็นคนเทคแคร์ เป็นคนดีแหละ เป็นคนเอาใจใส่ แต่ว่าก็จะขี้น้อยใจนิดหนึ่ง สาวๆ ไม่มีเข้ามาทางผม ไม่มีใครทักมา ไม่มีอะไรเลย ส่วนที่คนจับจิ้นกับเจนิส เจนิสมีแฟนแล้วหรือเปล่า หยุด ไม่ได้ เกรงใจแฟนเขาครับ”