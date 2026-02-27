เลเซอร์ เอ็นจิเนีย เปิดตัว 2 เทคโนโลยียกกระชับรูปแบบใหม่ “Density – LinearZ” พร้อมดึง 2 นักแสดงสุดฮอต “เก่ง–น้ำปิง” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ แชร์ทริคการดูแลผิวของคนรุ่นใหม่ แบบเป็นธรรมชาติ

เลเซอร์ เอ็นจิเนีย ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านความงามจากประเทศสหรัฐอเมริกายุโรป และเอเชีย สร้างความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในวงการแพทย์ความงามไทย ด้วยการจัดงาน ‘An Exclusive Launch Dinner Dual Ear Of Lifting’ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรม โรสวูด กรุงเทพฯเพื่อเปิดตัวเทคโนโลยียกกระชับและฟื้นฟูผิว 2 รุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมในแดนกิมจิอย่าง Density (เดนซิตี้) และ LinearZ (ลีเนียร์ซี) โดย JEISYS Medical Inc. ผู้ผลิตและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์และความงามชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์‘เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย’ และ ‘น้ำปิง-นภัสกร ปิงเมือง’ สองนักแสดงดาวรุ่ง สะท้อนภาพไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง โดยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและมองหาผลลัพธ์ที่ดูดีอย่างเป็นธรรมชาติ
นายศราวุธ อุดมเดช CEO บริษัท เลเซอร์ เอ็นจิเนีย จำกัดกล่าวถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเลเซอร์ เอ็นจิเนีย มุ่งมั่นคัดสรรเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและผ่านการยอมรับในระดับสากลเข้าสู่ประเทศไทยโดยการเปิดตัว Density (เดนซิตี้) และ LinearZ (ลีเนียร์ซี) ถือเป็นการสะท้อนแนวคิดดังกล่าวอย่างชัดเจน เราเชื่อมั่นในศักยภาพของเทคโนโลยีจาก JEISYS Medical Inc. ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความคุ้มค่าในการลงทุนสำหรับคลินิกเสริมความงามและโรงพยาบาล เราจึงอยากให้แพทย์ไทยมีเครื่องมือที่ดีที่สุดและทัดเทียมกับต่างชาติ เพื่อส่งมอบประสบการณ์พร้อมผลลัพธ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ เป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการรักษาด้านยกกระชับและฟื้นฟูผิวของประเทศไทย”
โดย DENSITY (เดนซิตี้) เครื่องยกกระชับผิวและสลายไขมันด้วยพลังงาน Radio Frequency (RF) ที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีBimodal RF ตัวแรกของโลกที่ปล่อยคลื่น Monopolar และBipolar พร้อมกันใน 1 ช็อต ที่ความถี่ 6.78 MHz โดยMonopolar RF ลงลึกช่วยกระตุ้นคอลลาเจน สลายไขมัน และให้ผลลัพธ์ยาวนาน ขณะที่ Bipolar RF ทำงานชั้นตื้น เพิ่มอีลาสตินและความกระชับเห็นผลทันที เสริมด้วยระบบทำความเย็นอัจฉริยะและการตรวจวัดค่าผิวแบบเรียลไทม์เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมหัวทิป 3 ขนาดรองรับรอบดวงตา ใบหน้า และลำตัว ทั้งนี้ผลวิเคราะห์ชี้ว่า Bimodal RF กระตุ้นคอลลาเจนได้มากกว่า Monopolar เดี่ยวราว 30%และเพิ่มอีลาสตินได้มากกว่าประมาณ 19%
อีกทั้ง LINEARZ (ลีเนียร์ซี) เทคโนโลยี Ultrasound Lifting Technology ที่ผสานพลังงาน 2 โหมดใน 1 หัว ได้แก่ Dot แบบจุด อุณหภูมิสูงสุด 65 องศา ช่วยยกกระชับชั้น SMAS กระตุ้นคอลลาเจนและเพิ่มความอิ่มฟูใบหน้า และ Linear แบบเส้นตรงอุณหภูมิสูงมากกว่า 58 องศา ช่วยลดไขมันส่วนเกินและฟื้นความกระจ่างใส โดดเด่นด้วยความเร็ว 300 ช็อตในไม่ถึง 2นาที เจ็บน้อย ไม่ต้องทายาชา มีระบบป้องกันการยิงซ้ำซ้อนและปรับความลึกได้ครอบคลุมตั้งแต่ Dermis ถึง Deep fat เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการยกกระชับ ลดเหนียง คางสองชั้น และลดเลือนริ้วรอย และด้วยนวัตกรรมที่ค้นพบล่าสุดของLINEARZ ยังสามารถเติมเต็มแก้มตอบ เพื่อให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ โดยผลวิจัยจาก Gachon Research ยังชี้ว่าโหมด Dot สามารถกระตุ้นการเพิ่มจำนวนและขนาดเซลล์ไขมันเฉพาะจุดที่ต้องการได้อย่างปลอดภัย ตามคอนเซปต์ “Custom-designed Lifting”
“ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองในปัจจุบันเต็มไปด้วยความเร่งรีบ การมีทางเลือกที่ช่วยดูแลผิวโดยไม่ต้องพักฟื้นนาน และยังให้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ โดยผู้บริโภคยุคนี้มีการหาข้อมูลที่ไม่ได้เลือกเพราะกระแสเพียงอย่างเดียว แต่เลือกจากคุณภาพและความน่าเชื่อถือ เลเซอร์ เอ็นจิเนีย จึงตั้งใจนำเข้าเทคโนโลยีที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล และเราเชื่อว่า Density (เดนซิตี้) - LinearZ (ลีเนียร์ซี) จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาเติมเต็มตลาดความงามไทยในมิติใหม่และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยได้อย่างแท้จริง” นายศราวุธ กล่าวเพิ่มเติม
ภายในงานยังได้รับเกียรติจากสองนักแสดงหนุ่มที่กำลังมาแรงจากซีรีส์ชื่อดังอย่าง ‘เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย’ และ ‘น้ำปิง-นภัสกรปิงเมือง’ มาร่วมแชร์มุมมองเกี่ยวกับการดูแลตัวเองในฐานะคนทำงานเบื้องหน้า ท่ามกลางแฟลชกล้องและการทำงานหน้ากล้องอย่างต่อเนื่อง
เก่ง - หฤษฎ์ บัวย้อย กล่าวว่า “ในฐานะนักแสดงที่ต้องดูแลตัวเองตลอดเวลา ทั้งเรื่องรูปร่างและผิวพรรณ ต้องเจอกล้องความละเอียดสูงและการทำงานที่ใช้พลังงานเยอะ การดูแลผิวให้ดูดีอยู่เสมอจึงสำคัญมาก เทคโนโลยีที่ช่วยยกกระชับผิวโดยไม่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องพักฟื้นนาน ถือว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่จริงๆ”
ด้าน น้ำปิง - นภัสกร ปิงเมือง กล่าวเสริมว่า “ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองมากขึ้น แต่ก็อยากได้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ ไม่เปลี่ยนแปลงจนเกินไป ซึ่ง 2 เทคโนโลยีใหม่อย่าง Density และ LinearZ ที่เน้นกระตุ้นคอลลาเจนจากภายในและค่อยๆ เห็นผล จึงน่าสนใจมาก เป็นอีกตัวอย่างของนวัตกรรมที่ช่วยให้เราดูแลตัวเองได้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรมชาติ ซึ่งน้ำปิงคิดว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากดูแลผิวในยุคนี้ครับ”
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมของเลเซอร์ เอ็นจิเนีย ได้ทางเว็บไซต์ www.laser-engineer.com รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook/Instagram/Tiktok: Laser Engineer เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารพร้อมอัปเดตเทคโนโลยีความงามระดับโลกก่อนใคร