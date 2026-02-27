iHERB GROUP จัดงาน Inzent Elite Opening เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ มอบ BYD และ MINI Cooper แจกทองคำ ขอบคุณพาร์ทเนอร์ เชื่อดันยอดขายปี 2569 ทะลุ 2,000 ล้านบาท

บริษัท ไอเฮิร์บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ iHERB GROUP ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร หนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิตชั้นสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารเสริม INZENT จัดงาน Inzent Elite Opening with Partners เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Grapeseed Oil Hybridcap, Gluta Blinks iCAP, Ceramide HYBRIDCAP และ MAGNESIUM BISGLYCINATE อย่างยิ่งใหญ่ ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ มอบรถยนต์ไฟฟ้า BYD Dolphin และทองคำจำนวน 2 บาท 2 สลึง (มูลค่ารวมกว่า 7 แสนบาท) ขอบคุณพันธมิตรและครีเอเตอร์ที่ช่วยกันทำยอดขายรวม 600 ล้านบาท (ปี 2568) ตั้งเป้าดันยอดขายทะลุ 2,000 ล้านบาท ในปี 2569
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 iHERB GROUP ผู้เชี่ยวชาญการผลิตอาหารเสริมหลากหลายรูปแบบ ผู้พัฒนาแบรนด์ dr. SURAPOL ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากเห็ดหลินจือ และ INZENT ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่กำลังมาแรงบนโลกออนไลน์ จัดงาน Inzent Elite Opening with Partners ขอบคุณเหล่าพาร์ทเนอร์ ประกาศความสำเร็จ ปี 2568 ด้วยยอดขาย 600 ล้านบาท พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง Grapeseed Oil Hybridcap, Gluta Blinks iCAP, Ceramide HYBRIDCAP, MAGNESIUM BISGLYCINATE, เซรั่ม 2X PDRN+EXOSOME HYBRID SERUM, เซรั่ม VITA B12+MULTIVITAMIN PINK BOOST SERUM และ เซรั่ม DEEP HYALURONIC ACID DROP DAY&NIGHT
ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณยัญชัย บุญใช้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ เฮิร์บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (iHERB GROUP) รวมถึง ดีเจดาว ณัฐภัสสร สิมะเสถียร, คารีสา สปริงเก็ตต์, ปันปัน สุทัตตา อุดมศิลป์ และ ทราย ศิศศิญา วิสุทธิปราณี ที่มาร่วมพูดคุยถึงความสำเร็จของแบรนด์ INZENT ในครั้งนี้
คุณยัญชัย บุญใช้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ เฮิร์บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (iHERB GROUP) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประเทศไทยในปี 2568 มีมูลค่าประมาณ 100,000 ล้านบาท และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น ซึ่ง iHERB GROUP และแบรนด์ Inzent สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างโดดเด่นผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะ TikTok Thailand ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Social Commerce ที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา โดย Inzent สามารถสร้างยอดขายคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 20% ของยอดขายรวมบนแพลตฟอร์มดังกล่าว สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพสินค้าและความแข็งแกร่งของแบรนด์ในตลาดดิจิทัล
ทั้งนี้ความสำเร็จตลอดปี 2568 เป็นผลมาจากวิสัยทัศน์และการทำงานอย่างบูรณาการในทุกมิติ ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากแหล่งผลิตชั้นนำทั่วโลก การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมายกระดับมาตรฐานการผลิต ตลอดจนการวางกลยุทธ์การตลาดและการขยายช่องทางจัดจำหน่ายอย่างครอบคลุม เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในแนวคิด “ของดีราคาที่ทุกคนเข้าถึง” มุ่งส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ คุ้มค่า และตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพของผู้บริโภคอย่างรอบด้าน และสำหรับปี 2569 iHERB GROUP จะยังคงเดินหน้าต่อยอดการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การเสริมศักยภาพการดำเนินงานในทุกกระบวนการ พร้อมยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
“INZENT ไม่ได้เติบโตเพราะกระแสเพียงอย่างเดียว แต่เติบโตจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและพลังของพาร์ทเนอร์กว่า 3 แสนคน ที่ร่วมกันสร้างยอดขายอย่างจริงจัง เราให้ความสำคัญกับทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์และระบบสนับสนุนการขายที่แข็งแรง เพื่อให้ทุกคนสามารถเติบโตไปพร้อมกับแบรนด์ โดยในปี 2569 เราจะเดินหน้าขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ พัฒนาแพลตฟอร์มการตลาด และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับเครือข่ายพาร์ทเนอร์ เพื่อผลักดันยอดขายสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ และยกระดับ INZENT ให้เป็นหนึ่งในแบรนด์อาหารเสริมชั้นนำของประเทศอย่างแท้จริง”
ดีเจดาว ณัฐภัสสร สิมะเสถียร หรือ ดาว โอเกะ ศิลปิน-นักแสดง-ดีเจ เปิดเผยว่า “ส่วนตัวดาวมองว่า INZENT เป็นแบรนด์ที่เข้าใจทั้งผู้บริโภคและครีเอเตอร์ ผลิตภัณฑ์เข้าถึงง่าย มีจุดขายชัดเจน ทำให้คนสามารถซื้อหรือปักตะกร้า ทำ Affiliate ได้ง่าย การที่ดาวเลือกปักตะกร้ากับ Inzent เพราะผู้ใช้พูดถึงกันจริงบนโลกออนไลน์ โดยในฐานะที่ดาวเป็นคนเล่นโซเชียลมีเดียและชอบปักตะกร้าสินค้าอยู่แล้ว การที่ Inzent ให้ความสำคัญกับพาร์ทเนอร์ มีการจัดงาน และให้รางวัลอย่างยิ่งใหญ่แบบนี้ ถือเป็นการสะท้อนถึงความตั้งใจในการเติบโตไปด้วยกัน ทำให้หลายคนมั่นใจและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในระยะยาว”
นอกจากนี้ iHERB GROUP ยังได้มอบรถยนต์ไฟฟ้า BYD Dolphin และทองคำจำนวน 2 บาท 2 สลึง (มูลค่ารวมกว่า 7 แสนบาท) ให้แก่พันธมิตรและครีเอเตอร์ที่ปักตะกร้าทำยอดขายได้สูงสุดตลอดปี 2568 พร้อมประกาศมอบ MINI Aceman SE RHD 2024 มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท สำหรับพันธมิตรและครีเอเตอร์ที่ทำยอดขายได้สูงสุดในปี 2569 ปิดท้ายด้วยการแสดงมินิคอนเสิร์ตจาก “เจ เจตริน” และ “เจ้านาย จินเจษฎ์”
ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์สุขภาพอย่างรอบด้าน iHERB GROUP ยังคงเดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดอาหารเสริมไทย ผ่านการคิดค้นสูตรที่ตรงความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ควบคู่กับการยกระดับกระบวนการผลิตและการคัดสรรสารสำคัญอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการดูแลสุขภาพที่ดีควรเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ และพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภคในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน