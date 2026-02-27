‘‘ONE OK ROCK’ จุดไฟร็อกสะเทือนทุกอณูบนเวทีอิมแพคฯ ใน ‘ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Bangkok สตาร์ทแรกเอเชียทัวร์ที่น่าจดจำมากที่สุด!

กลับมาจุดไฟร็อกจนเวที อิมแพค อารีน่า สั่นสะเทือน! สำหรับวงร็อกระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่น ONE OK ROCK กับการกลับมาระเบิดความมันส์ตามสัญญากับแฟนเพลงชาวไทย ในคอนเสิร์ตเอเชียทัวร์สุดยิ่งใหญ่ ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Bangkok ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี โดย AVALON LIVE (อาวาลอน ไลฟ์) ผู้จัดคอนเสิร์ตแถวหน้าของประเทศไทย ที่ยังคงสร้างประสบการณ์การชมคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดให้กับชาว Music Lover
ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Bangkok ออกสตาร์ทเอเชียทัวร์โดยมีประเทศไทยเป็นหมุดหมายแรก ประเดิมปี 2026 เปิดการแสดงแบบเดือดจัด! ตั้งแต่วินาทีแรกที่ 4 สมาชิกของวงอย่าง ทากะ (ร้องนำ), เรียวตะ (เบส), โทรุ (กีตาร์) และ โทโมยะ (กลอง) ปรากฏตัวขึ้นบนเวที
Puppets Can't Control You จากอัลบั้ม ‘DETOX’ ถูกเลือกขึ้นมาเป็นเพลงแรกสำหรับเปิดโสตประสาทชาวร็อก ท่ามกลางโปรดักชั่น แสง สี และเสียงดนตรีอัดแน่น โดยมี Visual ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสื่ออารมณ์ของเพลง เพิ่มอรรถรสตรึงสายตาผู้ชมให้ติดกับการแสดงที่เหนือคำบรรยายของพวกเขา
‘DETOX’ คืออีกหนึ่งอัลบั้มที่แฟนเพลงของ ONE OK ROCK ยกให้เป็นอัลบั้มที่ดีที่สุด! ครั้งนี้พวกเขาจึงกลับมาพร้อมด้วยพลังทางการแสดงที่เรียกว่าดุเดือดยิ่งขึ้น กับบทเพลงในอัลบั้มนี้ที่เปี่ยมไปด้วยการปลดปล่อยความรู้สึก ความหวัง แพสชั่น และพลังทางดนตรีที่ยังคงเอกลักษณ์ในแบบของ “วันโอคุ” ที่ชนะใจทั้งแฟนเพลงยุคเก่าและยุคใหม่
ครั้งนี้พวกเขาจึงอัดแน่นเซ็ตลิสต์เพลงจากอัลบั้มนี้มาเสิร์ฟอย่างจัดหนัก พร้อมให้ทุกคนได้โยกหัวสะบัด ไล่ความเดือดไปตั้งแต่ NASTY, Party's Over, Tiny Pieces, C.U.R.I.O.S.I.T.Y., Dystopia, Delusion:ALL, Tropical Therapy และ +Matter ที่แฟนเพลงของพวกเขาส่งเสียงร้องตะโกนคลอไปกับ “ทากะ” อย่างสุดเสียง และความมันส์นี้ก็พาพวกเขาล้อมวงทำทั้ง ‘Mosh pit’ และ ‘Circle pit’ อย่างสนุกสนาน
นอกจากเพลงจากอัลบั้ม ‘DETOX’ เซ็ตลิสต์ที่ทุกคนรอคอย ไม่ว่าจะเป็น The Beginning, Save Yourself, Renegades ก็ถูกใส่มาอย่างมีความหมาย ไปจนถึง Wherever you are เพลงรักระดับมาสเตอร์พีซของพวกเขา ซึ่งทากะชวนทุกคนในฮอลล์ร้องเพลงนี้ไปพร้อมกัน จนกลายเป็นอีกหนึ่งสเตจที่ตราตรึงใจสมการรอคอย
พลังดนตรีเหลือล้น ในขณะที่พลังการไฮป์ผู้ชมของ 4 หนุ่มก็พุ่งทะยานไปถึงจุดเดือดสุด! พวกเขาแวะเบรกทักทายแฟนๆ ที่แน่นอนว่านอกจากเอนเนอร์จี้แบบแฟนเพลงชาวไทยที่พวกเขาคิดถึงแล้ว อาหารไทยก็ถูกพูดถึงบนเวทีไม่หยุด โดย “โทโมยะ” มือกลองของวง ไม่พลาดเตรียมภาษาไทยมาจุดไฟรักของแฟนๆ ด้วยประโยคยาวๆ ว่า “ผมดีใจมากที่ได้กลับมาที่นี่ ผมรักข้าวเหนียวมะม่วง ผมรักน้ำแตงโมปั่น ผมรักแฟนๆ ชาวไทยทุกคน”
ช่วงหนึ่งของการแสดง ทากะได้ใช้เวลาพูดเกี่ยวกับการทำเพลงของพวกเขา การเมืองที่วุ่นวายไปทั่วโลก และดนตรีในสถานะของสื่อที่สร้างแรงบันดาลใจ “สิ่งที่ผมทำได้ในฐานะนักดนตรี เพื่อผู้คนที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่วุ่นวายใบนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่กำลังโกรธแค้น หรือคนที่กำลังสิ้นหวังจนคิดว่าพรุ่งนี้อาจจะอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วก็ตาม คือการมอบแรงบันดาลใจ ให้กับพวกคุณทุกคน … สิ่งที่เราจะทำบนเวทีนี้ ท่ามกลางโลกที่สับสนวุ่นวาย คือการใช้ดนตรีเพื่อเติมเต็ม แสงสว่าง ความรัก และความหวัง”
ก่อนจะพาทุกคนสนุกกันต่อกับเซ็ตลิสต์สุดท้าย ทั้ง Make It Out Alive, Stand Out Fit In, Kimishidai Ressha ที่นานๆ ครั้งพวกเขาจะนำมาร้องในทัวร์ เพิ่มความพิเศษขึ้นไปอีกเมื่อทากะกระโจนลงมาร้องเพลงต่อหน้าแฟนๆ อย่างใกล้ชิด ก่อนจะส่งท้ายความสนุกสุดเหวี่ยงในค่ำคืนนี้ด้วยเพลง The Pilot และ We are ที่เสียงร้องของแฟนๆ ยังคงดังกึกก้องไปทั่วทั้งฮอลล์
ยกให้เป็นคอนเสิร์ตเปิดหัวตารางเอเชียทัวร์ที่ทำถึงเกินร้อย คุ้มค่าในทุกความรู้สึกของแฟนเพลง ทั้งเซ็ตลิสต์ในฝันที่ตรงใจ พลังการร้องและดนตรีที่ลงตัวของทั้ง 4 สมาชิกที่มอบความมันส์ตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้าย สมกับการเป็นวงร็อกระดับโลกที่ทุกคนต้องได้ชมการแสดงสดสักครั้งหนึ่งในชีวิต
ขึ้นชื่อว่า ONE OK ROCK ทุกโชว์ในประเทศไทยที่ผ่านมาล้วนกลายเป็นภาพจำและ "ตำนาน" ที่ถูกกล่าวถึงเสมอ ทั้งพลังเสียงอันทรงพลังของ ทากะ และการแสดงสดที่ดุดันของสมาชิกทุกคน ซึ่งในปี 2026 นี้ ความสนุกและความเดือดได้เพิ่มทวีคูณขึ้นไปอีกระดับ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ร่วมกับแฟนเพลงชาวไทยให้เป็นที่จดจำยิ่งกว่าเดิม
Photo by @ruihashimoto
