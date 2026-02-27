เลวเข้าเส้นเลือด! “เสือ ดุสิต” ลั่นกลางโหนกระแส อยากมีสองเมีย ทิ้งใครไม่ได้ “หนุ่ม กรรชัย” ถึงกับอึ้ง

“เสือ ดุสิต” ประกาศลั่นกลางโหนกระแส ทำ “หนุ่ม กรรชัย” อึ้ง อยากมีสองเมีย บอกรักและทิ้งใครไม่ได้ทั้งภรรยาและ “มิรา” พร้อมยอมรับตรงๆ ว่าตัวเองเลวเข้าเส้นเลือด อวยเมียมีทะเบียน อดทนมาตลอด 9 ปี
ทำโซเชียลแทบแตก หลังจาก “เสือ ดุสิต”ออกมายอมรับตรงๆ ผ่านรายการโหนกระแส วันที่ 27 ก.พ. อยากมีสองเมีย เพราะทิ้งใครไม่ได้ หลังก่อเหตุหึงหวง “มิรา” กับผู้เสียหาย ที่เข้าไปรุมทำร้ายจนบาดเจ็บปางตาย โดยมิราเป็นสาวอีกราย ที่ไม่ใช่ภรรยาจดทะเบียนสมรส งานนี้ทำเอา “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” พิธีกรรายการ ฟังแล้วยังอึ้ง เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเลวเข้าเส้นเลือด
มีคอมเมนต์หรือข้อความ บางข้อความ ที่เขาโพสต์ขึ้นมา มันเกี่ยวข้องกับคุณหรือเปล่า ผมอยากรู้ ขอให้โชคดีกับคนของเธอนะ?
เสือ ดุสิต : ภรรยาผมครับ
เขาบอกมีผู้หญิงแอดมาหากูทุกวัน ใจสั่นทำอะไรไม่ถูก ทำไมต้องมานั่งเสียใจในวันเกิดลูกกูด้วย เมียคุณมั้ย?
เสือ ดุสิต : ใช่ครับ
คนนี้ไม่ใช่มิรา?
เสือ ดุสิต : ใช่ครับ
เขาก็ต้องโกรธสิ เพราะคุณประกาศคุณหึงคนนั้น?
เสือ ดุสิต : ใช่ครับ เข้าใจทุกอย่าง ตลอดระยะเวลา 9 ปี ผมมีเรื่องนี้ตลอด มันเลิกไม่ได้ ดูหน้าผม หน้าผมเหี้- มีคนมาชอบผมก็เอา ผมเจ้าชู้ ตลอด 9 ปี ผมทำให้เขาเสียใจตลอด ผมหน้าแบบนี้ มี ผมมีสิทธิ์เลือกอะไรได้
เมียคุณก็รักคุณนะ?
เสือ ดุสิต : เขารักผมมากเลย เขาลำบากกับผมมา
เอาตรงๆ นะ เมียอาจไม่ได้มองว่าหน้าเหี้- เขาอาจมองนิสัยเหี้-ด้วยนะตอนนี้?
เสือ ดุสิต : ครับ แยกกันอยู่หลายวันแล้วครับ ไม่ได้คุยกันเลย
จะกลับไปหาเขามั้ย?
เสือ ดุสิต : ผมให้เวลาเขาทบทวนดีกว่า ผมก็สงสารลูก แต่เขารับได้มั้ย ผมก็อยากมีสองคน ผมพูดตรงๆ เขาดีกับผมมาก เขาอยู่กับผมตั้งแต่ไม่มีอะไร คนไม่ต้องสับสน ผมก็เปิดเผยเลยวันนี้
คุณพูดอย่างนี้ มิราเขารับได้เหรอ?
เสือ ดุสิต : เขาต้องรับได้ ถ้ารับไม่ได้ก็ไปกันหมด แยกย้ายกันไป แค่นั้นเอง
ทนายตุ๋ย : คุณอยากมีสองคน ทั้งภรรยาและมิราเลยเหรอ
เสือ ดุสิต : ครับ ผมก็ทิ้งใครไม่ได้ มันก็ดีทั้งคู่ แม่ของลูกก็ดีที่สุดอยู่แล้ว มิราก็ดี เวลาเราเดือดร้อน
พูดดีๆ นะ คนส่งมาว่า เลวเข้าเส้นเลือด?
เสือ ดุสิต : ใช่ครับ ภาพคาตา ผมจะไปแก้ตัวเหรอ
บางคนบอกหมดคำพูดเลย?
เสือ ดุสิต : ภาพคาตา จะให้ผมทำไง ตลอด 9 ปี ผมก็มีเรื่องนี้มาตลอด เมื่อก่อนผมเอาไปเปิดเมียผมก็รับได้ เมียผมทนมาตลอด เมียผมเสียใจมาตลอด แต่เมียผมก็รับได้ เขาก็คุยกันตลอด สุดท้ายผมก็เลิกเขาไป ก็อยู่กับภรรยา 9 ปีตลอด เขาเป็นผู้หญิงที่เก่งและอดทนมาก
ทนายตุ๋ย : คุณจดทะเบียนสมรสกับภรรยา
เสือ ดุสิต : จดครับ อยากฟ้องก็ฟ้องเลย บ้านผมก็ซื้อให้เขา อะไรผมก็ให้เขา ผมซื้อเงินสดให้เขาหมดทุกอย่าง
ทนายตุ๋ย : คุณควรเลือกภรรยานะ ไม่ใช่เลือกคนอื่น
เสือ ดุสิต : ใช่ แต่พี่เข้าใจมั้ย เวลาเกิดปัญหามา ผมจะทิ้งน้อง ผมก็ไม่ใช่หน้าตัวเมียไง ผมจะทิ้งมิรา ให้เขาสู้อยู่คนเดียว กับเมียผมไม่ได้ทิ้งหรอก ผมก็พร้อมส่งดูแล ผมเป็นแบบนี้
ทนายตุ๋ย : มิราเป็นกุญแจสำคัญพิสูจน์ศักดิ์ศรีคุณที่คุณพูดถึงว่ามีต้นเรื่อง
เสือ ดุสิต : ใช่
มันเป็นอารมณ์ บรรยากาศความเงี่xxเข้าครอบงำ?
เสือ ดุสิต : ไม่ใช่ความเงี่xxครับ
หรือมันรักจริงๆ ขอโทษที่พูดไม่เพราะ มันยังไง?
เสือ ดุสิต : ในวันที่เขามีปัญหา เราจะไปทิ้งเขายังไง เหมือนภรรยาผม เขาก็ไม่ทิ้งผมนะในวันที่ผมมีปัญหา เมื่อวานเขาก็ไปนะ ทั้งที่แม่เขาไม่สบาย เขาก็นั่งรถมาหาผม
ทนายตุ๋ย : ไม่สิครับเสือ ปัญหาเกิดแล้วมันถึงมีปัญหาไง ก่อนหน้านี้มันไม่มี ถูกมั้ย ถ้าพูดกรณีสถาบันครอบครัว คุณจดทะเบียนกับเขาคุณพูดเองว่าเขาดีมาก เขาอดทนคุณมาตลอด 9 ปี
เสือ ดุสิต : ใช่ครับ ผมเป็นแบบนี้
ทนายตุ๋ย : คุณควรเลือกเขา ช่วยมิราก็ช่วยไประดับนึง
เสือ ดุสิต : ผมก็เลือกเขา แต่เขารับผมไม่ได้แล้ว
คุณไม่กลัวเมียคุณออกมาแฉเหรอ?
เสือ ดุสิต : แฉได้เลย เมียผมชื่อสายน้ำผึ้ง
เรียนเชิญมาออกโหนกระแสหน่อย ถ้ามาเขาแฉคุณยับเลยนะ?
เสือ ดุสิต : ผมยอมให้เขาแฉ ผมยอม ผมพูดไปหมดแล้ว ตลอดระยะเวลา 9 ปี ผมมีมาตลอด
ทนายตุ๋ย : วันนี้เสือจะช่วยอะไรมิราได้ หรือเป็นแค่กำลังใจ ช่วยอย่างอื่นผมนึกภาพไม่ออก
เสือ ดุสิต : ผมขอไม่พูดดีกว่า เรื่องครอบครัวละเอียดอ่อนจริงๆ
มิราโพสต์วันนั้นเจอคู่กรณีโดยบังเอิญ รู้จักกันมาก่อน ก็ทักทายกันปกติ มิราไม่ได้เดินไปบอกพี่เสือว่าเขาจับก้น พี่เสือเดินมาเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นเอง แต่อย่างไรก็ตาม มิราจำเหตุการณ์ไม่ได้ทั้งหมดเพราะดื่มพอสมควร จึงอยากให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย มิราขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทำให้หลายฝ่ายไม่สบายใจ รวมถึงสองฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ ขอโทษพี่กุ้ง ผู้เสียหาย ครอบครัวผู้เสียหาย ขอโทษครอบครัวพี่เสือ และขออภัยด้วยที่ต้องแก้ข้อความบางส่วนเพราะใช้คำพูดไม่เป็น เรียบเรียงไม่ถูก แรงกดดันมันเยอะ ตอนนี้ค่อนข้างสับสน ทำอะไรไม่ถูก กังวลใจมั้ย พอมีเรื่องภรรยาคุณมาเกี่ยวข้อง มิราอาจตัดสินใจไม่อยู่กับคุณแล้ว เพราะทนแรงกดดันจากสังคมไม่ได้ กังวลใจมั้ยว่าผู้หญิงคนนี้อาจออกจากชีวิตคุณไป?
เสือ ดุสิต : ตามสภาพครับ รับสภาพอย่างเดียว มันไม่มีอะไรจะพูดแล้ว พูดไปก็เห็นแก่ตัวหลายๆ อย่าง แต่ผมเป็นคนแบบนี้