“เสือ ดุสิต” รับผิดวิถี “หมาหมู่” ทำร้ายคู่กรณีปางตาย - เห็นคาตาจับก้นเมีย แต่ถ้าไม่มียินดีถอนประกัน เดินเข้าคุกเอง!

จากกรณีดราม่าร้อนแรง เมื่อ “จีด้า” ลูกสาว “กุ้ง ธนพล” ผู้เสียหาย ออกมาร้องสื่อว่าคุณพ่อถูก “นายสัมฤทธิ์” หรือ “เสือ ดุสิต” พร้อมพวกรวม 3 คน รุมทำร้ายจนบาดเจ็บปางตาย ซี่โครงหัก 12 ซี่ ต้องปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนานถึง 10 นาที ตอนนี้ยังอยู่ในไอซียู โดยฝั่งผู้เสียหายยืนยันว่าพ่อไม่ได้ลวนลามแฟนสาวของเสือ ดุสิต ตามที่ถูกกล่าวอ้าง อีกทั้งแฉตร. ต่อว่าทำไมต้องโพสต์เรื่องนี้ จนทำให้กลายเป็นข่าวใหญ่โต
รายการโหนกระแส วันที่ 27 ก.พ.69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมาย เลข 33 ได้เชิญตัว เสือ ดุสิต และผู้ก่อเหตุอีกสองคน คือ “บอย-แมน” มาสัมภาษณ์ เพื่อให้สังคมได้รับทราบความจริงอีกมุม โดยมาพร้อม ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์
ทั้งสามคนคือคนไปก่อเหตุ?
เสือ ดุสิต : ใช่ครับ
คุณมาไม่กลัวคนด่าเหรอ?
เสือ ดุสิต : ไม่ครับ ผมกลัวอย่างเดียวเขาจะไปด่าครอบครัวผม ให้ด่าที่ตัวผม ตัวผมเลว ครอบครัวผมไม่ได้เลวด้วย ครอบครัวผมไม่ได้มารู้
คุณไม่กลัวเขาด่าเหรอ คุณเปิดหน้าเปิดตาแบบนี้?
บอย : ให้เขาด่าเลยครับ ผมผิดอยู่แล้วครับ ยอมรับสิ่งที่ผมทำ
แมน : ถ้าไม่มามันจะแย่กว่านี้ ก็มาพูดความจริงดีกว่า
ถามจริงๆ สำนึกมั้ย?
เสือ ดุสิต : สำนึกครับพี่ สำนึกในสิ่งที่พวกผมทำไป สำนึกที่พวกผมหมาหมู่
พูดแบบตรงไปตรงมา อย่าว่ากันนะ วันนี้ตัดสินใจอยู่นานว่าจะให้พวกคุณมาออกดีมั้ย เพราะเชื่อว่าจะมีคนส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้มานั่งสัมภาษณ์พวกคุณ?
เสือ ดุสิต : เชื่อ บางคนอาจบอกว่าเอามาทำไม ไร้สาระ
เขาไม่ได้พูดแบบนั้น เขาบอกว่าทำไมต้องให้ค่ากับกุ๊ยด้วย?
เสือ ดุสิต : ประมาณนั้นครับ
แต่ผมมองว่ามันเป็นประเด็นต่อเนื่อง ผมอยากฟังมุมคุณว่าเกิดอะไรขึ้น อย่างน้อยสังคมตัดสินเอง สังคมมันมีกฎบ้านกฎเมือง กฎหมายก็ว่ากันไปเลย ส่วนกฎบ้านคือสังคมจับตามองคุณอยู่ การที่คุณได้ประกันตัว ไม่ได้หมายความว่าคุณจะพ้นผิดในความรู้สึกประชาชนนะ คุณเข้าใจใช่มั้ย?
เสือ ดุสิต : ใช่ ผมก็ประกันตัวออกมา ไม่ได้แสดงว่าผมบริสุทธิ์ ถูกกฎหมาย เพราะศาลยังไม่ได้ตัดสิน ถึงจะตัดสินแล้ว ผมก็ไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์อยู่ดี เขาให้ประกันตัวออกมาใช้ชีวิตปกติเพื่อรอสืบ
เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้น?
เสือ ดุสิต : วันที่ 17 เข้าคืน 18 ประมาณตี 2 หน่อยๆ ผมกินกันอยู่ที่ปทุมฯ กินทุกวันอยู่แล้ว ก็ขับรถไปที่ร้านเลควิว เพื่อนโทรมา เพราะเพื่อนรออยู่แล้ว ผมบอกเพื่อนว่าถ้าจะกินขอเป็นห้องส่วนตัวได้มั้ยเพราะไม่อยากอะไรกับใคร ก็พาน้องเขาไปด้วย ไปกัน 4 คนเดินเข้าไป มันเป็นลานกว้างๆ เพื่อนผมเปิดห้องวีไอพีไว้
ทำไมไปร้านนั้นเลย เคยไปมั้ย?
เสือ ดุสิต : ไม่เคย ผมไปร้านนั้นเพราะเพื่อนผมโทรมาครับ เพื่อนอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว ไม่ใช่สองคนนี้ เพื่อนผมชอบไปคนเดียวที่นั่น
คุณอยู่กัน 4 คน คุณ บอย แมน มิรา เขาโทรมาตามคุณ คุณไปเลย คุณไม่สงสัยเหรอว่าทำไมตีสองร้านยังเปิดอยู่?
เสือ ดุสิต : ผมไม่รู้กฎหมายครับ ผมไม่ค่อยได้เที่ยวแบบนี้ ตั้งแต่มีปัญหาผมไม่อยากเที่ยวที่ไหน
เข้าไปอยู่ในห้องวีไอพี เหตุการณ์หลังจากนั้นเป็นยังไง?
เสือ ดุสิต : ผมก็นั่งกินอยู่ปกติ แล้วเรียกเด็กเอนมา น้องเขาไปเข้าห้องน้ำ ผมก็เอ๊ะ ทำไมเข้าไปนานจังวะ ผมเปิดประตูจะไปตามน้องให้เข้ามา พอเปิดมาก็เจอโต๊ะผู้เสียหายเลย สิ่งที่เจอ ผมเห็นมือผู้เสียหาย โอบไปข้างหลัง มือแปะอยู่ที่ก้น ผมเห็นกับตา กล้องยังไงก็เห็น ถ้าผมผิดให้ประหารชีวิตเลย ผมเห็นกับตาว่ามือโปะอยู่ที่ก้น ผมก็เลยเดินไปดึงมือเขาออก ผมบอกพี่ นี่แฟนผมนะ ผมสะบัดมือเขาทิ้ง แล้วพาน้องเขาเข้าไปในห้องวีไอพี ผมก็บ่นๆ แล้วเดินออกไป สักพักผู้เสียหายไม่ได้อยู่ที่โต๊ะแล้ว ผมก็เดินตามจี้ออกไป เขาออกไปสูบบุหรี่อยู่มุมนั้น
หลังมิราก้มไปหาคุณกุ้ง จังหวะนึงคุณเข้าห้องน้ำ มิราตามคุณไปทะเลาะกันในห้องน้ำ ใช่มั้ย?
เสือ ดุสิต : ไม่ใช่ครับ กล้องก็มี ให้เขาไล่กล้องได้เลย
แต่มีคนเห็นว่าคุณเข้าห้องน้ำ มิราเดินตามไปทะเลาะในห้องน้ำชาย?
เสือ ดุสิต : ไม่ใช่ครับ น่าจะหลังผมทำร้ายร่างกายผู้เสียหายไปแล้วมั้งครับ หรือเปล่า
ทนายตุ๋ย : เท่าที่ฟังเขาบอกก่อนไปทำร้ายร่างกาย
เสือ ดุสิต : ไม่ ผมเดินออกจากห้องมาแล้วก็เดินดิ่งๆ ไปเลย ผมต่อยสองที ไม่รู้ด้วยใครเดินตามหลังผมมา ผมไม่ได้บอกน้องด้วยว่าผมจะไปมีเรื่อง ผมเห็นเขาสูบบุหรี่ปุ๊บผมก็ไปจิ้มเขาสองทีแล้วเดินออกมา น้องๆ ไปกระทืบเขาแล้ว ผมก็ทำอะไรต่อไม่ได้แล้ว ก็ขอโทษน้องด้วยที่ทำให้เดือดร้อน แค่นั้นเอง น้องพอเห็นพี่มีเรื่องก็ต้องตามน้ำไปอยู่แล้ว พวกผมไม่ได้ตั้งใจเข้าไปรุม แต่น้องเข้าไปรุม ผมทำไงได้
เหตุการณ์เป็นไง?
บอย : ตามที่เขาพูด เขาเดินออกมาต่อยปุ๊บ ผมก็เข้าตาม เขาไม่ได้บอกว่ามีเรื่อง ในห้องเขาเถียงกันอยู่กับมิรา ได้ยินคำว่าจับตูดประมาณนี้แหละครับ เขาก็เดินออกไปเลย ผมเห็นเขาเดินไปปุ๊บ ผมก็เดินตามไป แล้วก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดครับ
แมน : เขาเถียงเรื่องจับตูดนี่แหละ แล้วเดินออกไป แต่ไม่ได้บอกว่าจะไปมีเรื่อง เขาเถียงกับมิราเรื่องเห็นจับก้นนี่แหละ เขาเถียงอะไรผมจำไม่ได้ เสียงเพลงมันดัง พี่เสือเดินออกไป ผมถามว่าไปไหน เขาบอกไปเข้าห้องน้ำ
เสียงเพลงดังมากมั้ย?
แมน : ไม่เท่าไหร่ครับ แต่ไม่รู้ว่ามิราพูดว่าอะไร
คุณได้ยินมั้ย?
บอย : ได้ยินว่าจับตูดๆ แล้วเขาก็เดินไป
เสือ ดุสิต : น้องไม่ใช่พีอาร์ แต่น้องทำเอ็มซีเกี่ยวกับเซ็กซี่ อย่างตอนน้องทำงาน ผมก็ไม่ได้หึงหวง แต่นี่ผู้หญิงไปเที่ยวกับเรา เราก็ต้องดูแลเขา แล้วที่สาธารณะ คุณไปจับตูดเขาได้ยังไง
ทนายตุ๋ย : เสือก็เรียกน้องพีอาร์มานั่งในร้านด้วย
เสือ ดุสิต : ผมไม่ได้เรียก พวกนี้มันเรียก
คุณสั่งเหล้า?
เสือ ดุสิต : เหล้ามีอยู่แล้ว
เพลงก็เปิดอยู่?
เสือ ดุสิต : เพลงในห้องวี เหมือนคาราโอเกะ ร้านเหมือนกึ่งเปิดกึ่งปิดครับ
หลังจากนั้นคุณเดินตามเขาออกไป เหตุการณ์เป็นยังไง?
แมน : ผมถามว่าพี่ไปไหน เขาบอกไปเข้าห้องน้ำ ผมรู้แหละเขาอารมณ์ร้อนอยู่ เขาเดินไปผมก็ตามเลย
เขามีโอกาสสู้พวกคุณบ้างมั้ย?
แมน : ไม่มีโอกาสเลย จิ้มไปสองทีร่วงเลย แล้วก็กองตรงนั้น
ในเมื่อเขาร่วงไปแล้ว ทำไมต้องไปกระทืบเขาอีก?
แมน : จังหวะนั้นไม่รู้เลยพี่ คนไปด้วยกัน พี่เข้าใจมั้ย
ฟิวส์ขาด?
แมน : พี่เรามีเรื่อง
ตามน้ำ?
แมน : ใช่ครับ แล้วเราไม่รู้ว่าเขาอายุมากหรือเปล่า แล้วก็ตามในคลิปเลย
หลังจากนั้นพวกคุณทำยังไง คุณเห็นสภาพเขายังไง คุณต่อยที่ไหน?
เสือ ดุสิต : ผมต่อยที่หน้าสองทีแล้วเดินออกมา
คุณทำอะไร?
บอย : เข้าไปกระทืบเขา ลำตัว เขาล้มปุ๊บก็เข้าไปกระทืบเขาเลย เข้าไปย่ำ เตะด้วย กระทืบด้วย
หน้าล่ะกระทืบมั้ย?
บอย : กระทืบตัวเขาพี่
คุณล่ะ?
แมน : มีครับ จังหวะนั้นย่ำไปแล้ว พอพี่เสือหันมาบอกว่าแมนพอ ผมก็หยุดเลย
เสือ ดุสิต : แล้วผมก็บอกเพื่อนเขาว่ามึงไปแจ้งตร.มา ผมไม่ได้ท้าเลยว่านนท์ใครก็ได้ ตร.ไม่ได้กลัวผม ผมแค่บอกว่ามึงไปแจ้งตร.มา ผมพูดอยู่ 3 ที จนการ์ดเขาออกมาบอกว่าให้ไปๆ กลับบ้าน ผมก็เลยขับรถกลับบ้านไปเลย รู้อีกที ตร.โทรมาให้ผมไปรับหมายเรียก ผมก็ไป
18 เขาไปแจ้งความ ตร.เรียกคุณมั้ย?
เสือ ดุสิต : ผมไป 18 หรือ 19 ก็ไม่รู้ ผมไม่ได้เอาใบติดมาด้วย ใบที่รับหมายเรียก ใครก็ไม่รู้โทรมาว่าคุณมีหมายเรียกอยู่สภ.รัตนาธิเบศร์ ผมก็ไป
ตร.แจ้งข้อกล่าวหามั้ย?
เสือ ดุสิต : ไปถึงก็เจอผู้ใหญ่คนนึง ใครก็ไม่รู้ ผมไม่รู้จักเขาหรอก ไม่ใช่ตร. เขาบอกคุณมีหมายนะ ผมก็บอกว่าผมรับสภาพครับ
คนนั้นเป็นคนอยู่มุมคุณหรืออีกฝั่ง?
เสือ ดุสิต : เขาบอกเขามาจากฝั่งนั้นครับ บอกว่าฝั่งนั้นมาร้องทุกข์กับเขา ผมก็เรียกเขาอา ยกมือไหว้บอกว่าผมยินดีรับผิดชอบทุกอย่าง ผมจะเยียวยา ขอโทษเขา ที่ผมทำเกินกว่าเหตุ ผมพร้อม ผมพูดเสียงสั่นๆ เรารู้สึกผิด เพราะในหมายซี่โครงหัก เรารู้สึกผิด อยากขอโทษเขา อยากให้เขารับเงินเยียวยาเบื้องต้นก่อน เขาคุยกันอีท่าไหนไม่รู้ น้องคนที่มาเมื่อวานเขาบอกว่าเขาไม่พร้อมคุย ตร.ก็บอกว่างั้นให้มาวันที่ 9 อีกที ให้มารับทราบข้อกล่าวหา อยู่ดีๆ น้องเขาก็โพสต์ ผมรู้แล้วแหละ ถ้าโพสต์อย่างนี้ ยังไงก็ออกหมายจับผมแน่นอน อีกวันผมไปสภอ.
เมื่อวานนี้ตอนเช้าคุณไปเอง?
เสือ ดุสิต : ใช่ เพราะน้องเขาออกมาสัมภาษณ์ว่าผมไม่ได้ติดต่อไป ผมไม่เยียวยา ทั้งที่ผมให้ผู้ใหญ่ฝั่งเขาติดต่อให้ผมหน่อย ผมยกมือไหว้เขาด้วยซ้ำ ผู้ใหญ่คนนั้น บอกให้ช่วยผมหน่อย เรื่องคดีก็ให้ศาลตัดสิน แต่ผมอยากเยียวยาเบื้องต้นไปก่อน ผมมีเงินแสนนึง ตั้งใจเยียวยาเขาแสนนึงก่อน ค่ารพ.ก็จะจัดการให้เขา
เขาบอกตอนคุณกระทืบ พอเลิกกระทืบ มีประโยคนึงออกมาจากใครคนใดคนหนึ่งว่าตร.เมืองนนท์เรียกมาเลย กูไม่กลัว?
เสือ ดุสิต : ไม่มีใครพูดพี่ ผมแค่พูดว่ามึงไปแจ้งตร.มา ผมพูดอยู่ 3-4 ทีคำนี้
ทำไมต้องพูดคำนี้อยากโดนจับหรือไง?
เสือ ดุสิต : ใช่ ผมอยากมอบตัวตรงนั้นเลยพี่ เพราะผมรู้แล้วว่าเขาสลบไปแล้ว ผมพร้อมมอบเลย แต่การ์ดมาดึงผมออก บอกเสือกลับบ้านไป เขาคิดว่าผมจะไปทำต่อ แต่จริงๆ ผมไม่ทำแล้ว
ถามจริงๆ สิ่งที่คุณพูดอยู่ตอนนี้ คิดว่าคนดูจะเชื่อมั้ย?
เสือ ดุสิต : ผมไม่รู้เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อ แต่ผมพูดเพราะความบริสุทธิ์ใจของผม แต่สิ่งที่ผมทำ ใช่ ผมผิด ผมเหี้-เอง ผมผิด ผมทำเกินกว่าเหตุ แต่ถามหน่อย ถ้าคนนี้เป็นแฟนคุณ แล้วคุณเจอภาพแบบที่ผมเห็น น้องผู้หญิงไม่ได้เดินมาบอกผมนะว่าเขาโดนจับตูด แต่ผมเห็นเองกับตา ผมไปดึงมือพี่เขาออก
ตอบแทนคนดูได้เลย เขาจะตอบคุณว่า ถ้าเขาจับก้นแฟนคุณ คุณตัวตัวกับเขาสิ ทำไมต้องพาพวกไปรุมกระทืบเขา แบบนี้หมาหมู่นี่หว่า?
เสือ ดุสิต : ผมไม่ได้บอกน้องด้วยว่าผมจะไปมีเรื่อง น้องตามผมไปเอง สมมติพี่หนุ่มไปต่อยใคร เพื่อนพี่ไปด้วย เพื่อนพี่ก็ต้องกระโดดใส่เหมือนกัน
ห้ามหรือใส่?
เสือ ดุสิต : พวกผมมันเป็นแบบนี้อยู่แล้ว วิธีหมาหมู่เป็นแบบนี้
คุณกุ้ง พ่อน้องจีด้า อดีตเป็นนักร้อง ล่าสุดได้ข้อมูลว่าเป็นนักร้องอยู่ 2 วง อันนึงชื่อวงดีซี2000 ค่ายเอ็มสแควร์ มีช่วงนึงเป็นแดนเซอร์พี่ติ๊ก ชีโร่ หลังคุณไปทำร้ายร่างกายเขา วันนั้นคุณทำยังไงต่อ?
เสือ ดุสิต : ก็ขับรถกลับบ้านเลยครับ ตอนนั้นตี 4 กว่าๆ ครับ ผมไม่เคยโพสต์ถึงเรื่องเขาเลย มีใครไม่รู้โทรมาบอกให้ไปรับหมายเรียก ผมก็เลยไป
แล้วใคร?
เสือ ดุสิต : น่าจะเป็นคนกลาง ทางที่เขาร้องทุกข์หรือเปล่า
ไม่นะ เขายังไม่ได้ร้องทุกข์ 18 เขาไปแจ้งความ ปรากฏว่าวันศุกร์ที่ 20 เขาส่งเรื่องมาหาผม จากนั้นเป็นประเด็นคือเขาไปโพสต์วันจันทร์ที่ผ่านมา แล้วคุณไปมอบตัว?
เสือ ดุสิต : ผมไปก่อน ก่อนน้องเขาโพสต์อีก ผมไปเอาหมายเรียกมาก่อน เขานัดผมอีกทีวันที่ 9 ให้รับทราบข้อกล่าวหา
คุณรู้มั้ยผู้เสียหายเขาบาดเจ็บยังไงบ้าง?
เสือ ดุสิต : ตอนนั้นไม่รู้ พอรู้ก็รู้สึกผิด
ถ้าเขาไม่เจ็บขนาดนี้ คุณจะไม่รู้สึกผิดเหรอ?
เสือ ดุสิต : ก็รู้สึกผิดพี่ ไม่รู้เจ็บขนาดไหน แต่ถ้านอนรพ. ผมก็คิดว่าหนัก ผมก็คิดว่าอยากให้ผู้ใหญ่ที่เขามา ยกมือไหว้เขาให้ช่วยหน่อย อยากขอโทษเขา ขอขมาเขา เยียวยาเขาเบื้องต้นก่อน ประมาณวันนึง เขาประสานมาว่าผู้เสียหายไม่พร้อมคุย ผมก็ไม่รู้ทำไง
ทนายตุ๋ย : ผมบอกก่อนว่าสิ่งที่สามคนมานั่งคุยในรายการ อาจเป็นการยันพวกคุณในชั้นศาลได้นะ ซึ่งต้องไปสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่อยู่ในสำนวน
เสือ ดุสิต : ที่พวกผมมา ผมไม่ได้มาสู้คดี ผมสำนึกผิดกัน ผมแค่อยากบอกว่าเรื่องที่เกิดเป็นแบบนี้ ผมอยากเยียวยาเขา ผมไม่ได้สู้คดี ผมไม่ได้จ้างทนาย ผมประกันตัวออกมาเพื่อพูดว่าผมรู้สึกผิดจริงๆ
ฝั่งโน้นบอกว่าจริงๆ แล้วเหตุการณ์จับก้นไม่มี?
เสือ ดุสิต : มี 100 เปอร์เซ็นต์ ยังไงก็มี มีตอนผมเอามือเขาออกด้วย
น้องยืนยันว่าเจ้าของร้านยืนยันว่าดูกล้องวงจรปิดแล้ว ตอนนั้นไม่มีการจับก้น?
เสือ ดุสิต : เขาเอากล้องที่ผมทำร้ายร่างกายมาได้ แล้วทำไมไม่เอากล้องที่เขาบอกไม่มีการจับก้นมาล่ะพี่
ทนายตุ๋ย : เขาไม่ส่งให้ตร. น้องผู้เสียหายตอบมาแบบนี้
เสือ ดุสิต : มี ผมเชื่อว่ามี นั่งคุยกับตร. ตร.บอกว่ามีการจับก้นจริงๆ เขาเห็นคลิปหมดแล้ว แต่ผมยังไม่ได้เห็น ผมเชื่อว่ามี และเชื่อว่าในร้านมีกล้อง ถ้าไม่มีให้ผมตายโหงตายห่าไปเลยพี่ ทุกวันนี้เขาก็มองผมเป็นขยะสังคม เป็นกุ๊ยข้างถนนอยู่แล้ว ผมยอมตายเลย ยอมให้ประหารเลยพี่
ทนายตุ๋ย : ผมเชื่อว่าในร้านมีกล้อง แต่น้องเขาบอกว่าเจ้าของร้านไม่ได้ส่งคลิปวิดีโอไป และยืนยันว่าไม่มีการจับก้น
เสือ ดุสิต : ผมเชื่อว่ามี
แล้วเจ้าของร้านเขาจะมาพูดแบบนั้นทำไม?
เสือ ดุสิต : เพื่อเอาตัวรอด ไม่ให้รู้ว่าเป็นเลานจ์ไง ร้านไม่ได้เปิดเกินเวลา แต่จริงๆ ผมไปที่เลาจน์ ผมไม่รู้จักเจ้าของร้าน เพราะเขาเป็นพวกกันกับผู้เสียหาย
ทนายตุ๋ย : แต่ตอนเสือทำร้ายร่างกาย เสือบอกว่าการ์ดเรียกเสือให้พอๆ
เสือ ดุสิต : เขารู้จักผมอยู่แล้ว ผมเป็นแบบนี้ การ์ดก็มีอยู่คนเดียว ไม่ใช่การ์ดไม่ห้าม เขาห้าม แต่การ์ดมีคนเดียว เขารู้จักกัน เพราะผู้เสียหาย ทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านเหล้าเหมือนกัน
ถ้าเกิดกรณีเจ้าของร้านเปิดกล้องออกมาแล้วไม่มีจับก้น คุณทำไง?
เสือ ดุสิต : ผมยอมถอนประกัน แล้วยอมติดคุกเลยพี่ แต่ห้ามลบวิดีโอนะ ต้องเอาตอนที่เขายืนคุยกัน เปิดมาให้ดูพี่ ผมจะไปทำเขาเรื่องอะไร ผมไม่เคยรู้จักเขา เพิ่งไปร้านนี้ครั้งแรก อยู่ดีๆ ผมจะเป็นคนบ้าไปต่อยเขาเหรอพี่ เขาก็ไม่ใช่ทรงแก่นะ เขาดูดีมากพี่คนนี้ เขาบอกเขาไม่มีเส้นไม่มีสาย ผมพูดตรงๆ เลยว่า ระหว่างเขากับผม ผมนี่ไม่มีเส้นเลย เขามีเส้นมากกว่าผมอีก เพราะเขาทำธุรกิจแบบนี้
ตอนนี้แยกเป็นเรื่องๆ ถ้าคุณกุ้งไปจับก้นแฟนคุณ มันก็ตัวตัวกันได้ แต่นี่คุณไปรุมเขา 3 คน เขาบอกหมาหมู่ไปรุมกระทืบจนเขาหนักเกินไป สองคุณกำลังบอกว่าร้านปกปิดข้อเท็จจริงบางเรื่อง ไม่ได้ส่งกล้องวงจรปิด จังหวะที่แฟนคุณถูกจับก้นเอาไปให้ตร. หรือเอามาให้สื่อได้ดู เพราะเขาต้องการปิดว่าที่ร้านเขาเป็นเลานจ์ มีเด็กบริการ?
เสือ ดุสิต : ใช่ครับ ผมถามจริงๆ ถ้าเขาไม่จับก้น ผมจะไปทำเขาทำไม
ทนายตุ๋ย : ถ้าเห็นด้วยสายตา มันเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นเลยก็ได้ ไม่เห็นต้องรอ
เสือ ดุสิต : ผมดึงน้องเข้าไป อีกอย่างผมคิดว่าผมจะไม่ทำในร้านเขา เพราะมันอยู่ข้างใน
ทนายตุ๋ย : ยืนยันว่าน้องไม่ได้พูด
เสือ ดุสิต : เขาไม่ได้พูดกับผม ไม่ได้เดินมาบอกผมว่าโดนจับตูดนะ ผมเห็นกับตา แล้วผมเดินไปดึงมือพี่เขาออก
ทนายตุ๋ย : ถ้าคลิปที่ร้านส่งให้ ไม่มีการจับก้นจริงๆ มิราอาจโดนดำเนินคดีด้วยก็ได้นะ
เสือ ดุสิต : เมื่อวานผู้เสียหายเขาบอกว่าดูกล้องแล้ว คุยกันจริง แต่ไม่มีการจับก้น
ไม่ใช่ เอ็กซ์บอกเขาเห็นกับตา กุ้งนั่งแล้วมีเด็กเอนนั่ง มิราเดินมาแทรกกลางแล้วก้มลงมา ก็ถามว่าเขาเอื้อมมือไปหรือเปล่า เขาบอกว่าไม่มี แต่เขายืนยันว่าเจ้าของร้านยืนยันกับเขาทั้งสองคนเลยว่า เห็นกล้องวงจรปิดแล้วเหตุการณ์นั้นไม่ได้มีการจับก้น แต่คุณบอกว่าต้องมีดี ไปดึงมือออกเอง?
เสือ ดุสิต : เอาวิดีโอออกมาให้สังคมดูเลย แต่ประเด็นอยู่ที่ผมไปรุมกระทืบเขา ผมยอมรับผิด ผมขอโทษ ขออภัยจริงๆ ที่พวกผมไปรุมเขา ผมไม่สมควร แต่ด้วยความโมโหของผม สมมติแฟนพี่โดนจับตูดพี่ทำไง พี่นั่งหัวเราะเหรอ ถามกลับ
ถ้าเป็นผม ผมก็จะคุย หรือตัวตัว อะไรก็แล้วแต่ ประเด็นของคุณคือไปรุมกระทืบเขานี่ไง แล้วมีการประกาศศักดาว่าเฮ้ย ไปเรียกตร.มาเลย ไม่กลัว?
เสือ ดุสิต : ผมไม่ได้ประกาศเลย เขาใส่ร้ายพวกผม ผมจะไปท้าเขาทำไม ผมแค่บอกว่าไปแจ้งตร.มา ผมพูด 3 รอบแล้วยืนรอให้ตร.มาหา วิดีโอก็มีเสียงอยู่นะ
มีใครพูดมั้ย?
แมน : ไม่ครับ แล้วคำว่านนทุบรีใครก็ได้ ก็ไม่มีใครพูดเหมือนกัน แล้วผมเห็นคนคอมเมนต์ว่าพี่เสือไม่ได้พูด ไอ้คนหัวทองเป็นคนพูด ผมก็งงว่าผมไปพูดตอนไหน เขาบอกข่าววงใน ผมก็งง อยากรู้ข่าววงในคือใคร
บอกไม่ได้สิ เดี๋ยวคุณไปกระทืบเขาอีก?
แมน : ไม่ๆ เขาใส่ร้ายผมได้ไงว่าผมเป็นคนพูดแบบนั้น ผมไม่ใช่จิ๊กโก๋เก๋าขนาดนั้น ผมไปเที่ยวปกติเลย ผมไม่กล้าพูดขนาดนั้นหรอก มันไม่ใช่บ้านผม ถึงเป็นบ้านผม ผมก็ไม่พูด
ทนายตุ๋ย : เสือเห็นกับตาว่าเขาจับก้น คุณดำเนินคดีเขาก็ได้นี่ ไม่ต้องกระทืบเขาก็ได้
วิถีเขา?
ทนายตุ๋ย : แบบนั้นเลยเหรอ
เสือ ดุสิต : ใช่
ทนายตุ๋ย : คุณเปลี่ยนวิถีได้มั้ย
เสือ ดุสิต : เหตุการณ์เกิดแล้วก็คงต้องเปลี่ยน
ถ้าเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้น คุณจะทำแบบนี้อีกเหรอ?
เสือ ดุสิต : ไม่ทำแล้วพี่ เป็นบทเรียนแล้ว เรื่องจับก้น ผมยืนยันว่ายังไงก็มี เพราะผมเห็นกับตา ผมดึงมือเขาออก
เอาตรงๆ เรื่องกระทืบพวกคุณผิดอยู่แล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องพูดอะไรเลย แต่คุณอยากยืนยันว่ามีการจับก้น แต่อีกฝั่งบอกไม่มีการจับก้น?
เสือ ดุสิต : ใช่ พวกผมไม่ใช่อันธพาล ถ้าไม่เห็นต่อหน้าพวกผมจะไปหาเรื่องเขาเพื่ออะไร ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ผมไม่เคยรู้จักกับพี่เขา
ทนายตุ๋ย : ถ้าวิถีของเสือ เสือเห็นแล้วก็สอยตอนนั้นก็ได้นี่ ไม่เห็นต้องกลับไปในห้อง พอเห็นเขาลุกแล้วถึงตามกันออกไป
เสือ ดุสิต : เพราะมันอยู่ในร้านไงพี่ ผมกะว่าให้เล่นข้างนอกอยู่แล้ว
คุณตั้งใจอยู่แล้วสิ?
เสือ ดุสิต : ใช่ ผมตั้งใจเล่นข้างนอกอยู่แล้ว ด้วยความโมโห ก็แค่นั้นเอง แต่สาบานให้ตาย ว่าผมไม่ได้บอกน้องเลย
คำว่าเล่นข้างนอก คือคุณจะทำคนเดียวเหรอ?
เสือ ดุสิต : ใช่ ผมเดินออกมาสังเกตได้ ผมไม่ได้หันไปมองใครสักคน ผมเดินมาแล้วก็ใส่สองที ผมเห็นน้องตามมาปุ๊บถึงปรี่ออกมา น้องเขากระทืบผมก็ปล่อย ผมไม่ได้อะไร
ทนายตุ๋ย : ทำไมไม่ห้าม
เสือ ดุสิต : ตอนนั้นอารมณ์โมโห ผมก็ปล่อยเลยตามเลย จนสุดท้ายบอกไอ้แมน พอ
การที่เห็นพี่ชายไปต่อยเขา เขาร่วงไปแล้ว พอเราเห็นเราซ้ำเลย เพราะ?
บอย : อารมณ์มันไปแล้วครับ
เคยทำแบบนี้?
บอย : ประมาณนั้นพี่ ยอมรับว่าเป็นวิถีก็ได้ครับ
สัญชาตญาณ สันดาน ความเคยชิน หรืออะไร?
บอย : ทุกอย่าง สันดานก็ได้พี่
เหมือนพี่เราโดน?
แมน : การเป็นพี่น้อง มันต้องแบบนี้อยู่แล้วพี่
สัญชาตญาณ?
แมน : ประมาณนั้นพี่
เสือ ดุสิต : ผิดที่หมาหมู่ก็คือผิด ผิดก็ขอโทษ ที่ประกันตัวออกมาก็อยากเยียวยาและขอโทษเขาเท่านั้นแหละ
ทนายตุ๋ย : สัญชาตญาณของบอยกับแมน ผมเข้าใจได้ ถ้าลูกพี่โดนกระทำ แต่นี่เป็นแฟน มันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้
เสือ ดุสิต : มันเป็นจังหวะต่อเนื่องพอดี
ทนายตุ๋ย : แต่เขาเจ็บหนักมากเลยนะ เขาจะตายเลยนะ
เสือ ดุสิต : ใช่ครับ
ตอนนี้เขายังอยู่ไอซียูอยู่เลย เอาตรงๆ คดีนี้ทำร้ายร่างกายสาหัส แต่อีกมุมนึงเขามองว่าพยายามฆ่านะ?
เสือ ดุสิต : ครับ
ตรงนี้อยู่ที่ดุลยพินิจตร. และหลักฐานต่างๆ นานา พักเบรกไปข้อความที่ส่งเข้ามามีหลายความคิดเห็น บางคิดเห็นก็บอกว่าเอามันมาทำไม ให้ค่ามันทำไม?
เสือ ดุสิต : เอามาให้นั่งด่านี่แหละ เขามีแรงด่าก็ด่าไป ผมยอมหมดแล้ว มาให้เขาด่าเลย
จริงๆ ไม่ได้ต้องการเอามาให้คนด่า?
เสือ ดุสิต : แต่ผมตั้งใจมาให้เขาด่าเลย
ตัวผมเอง มองว่าอยากฟังอีกมุมนึง ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง ผมบอกแล้วนะ ถ้าจับแก่นมันดีๆ หนึ่งเสือ ดุสิตกับพวกสองคนนี้ ยังไงก็ผิดอยู่ดี มานั่งตรงนี้ ยังไงก็ผิด จะพูดยังไง จะฟอกตัวยังไงก็ฟอกไม่ได้ แต่ที่ผมอยากฟัง ผมอยากฟังเรื่องราวแวดล้อมต่างหาก ผมสงสัย มุมนึงบอกว่าไม่ได้จับก้น มุมนี้บอกว่าจับก้นแฟนเขา แต่ที่ผมสงสัย เจ้าของร้าน ทำไมพูดอีกมุมนึงว่าดูกล้องแล้วไม่มีการจับก้นเลย แต่ไม่ได้ส่งนะ แต่ขณะเดียวกัน ทางนี้บอกว่าใช่ดิ ที่คุณไม่เอากล้องออกมาเพราะคุณเปิดเลาจน์ไง เปิดเกินเวลาไง เลยไม่กล้าเปิดคลิปมาให้ทุกคนเห็นว่ามีการจับก้นจริงๆ เมื่อวานผกก.ก็เพิ่งย้ายมาอยู่ ก็อยากฟังทางปากเสือด้วยว่าข้อเท็จจริง ร้านเปิดยังไง เพราะอีกมุมบอกว่าร้านปิดแล้ว แต่ไปนั่งคุยงานเฉยๆ เสือก็ไปนั่งห้องวีไอพี น่าจะคุยงานเหมือนกัน?
เสือ ดุสิต : ผมไปดื่ม ผมจะมีงานอะไรพี่
เราจะได้เห็นภาพโดยรวมทั้งหมด วันนี้สุดท้ายยังไงทางนี้ก็ยังยืนยันว่าผิดร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มๆ และเขาก็รู้ตัวด้วย อย่างที่คุณพูดก็ได้ เอามาให้คนเขาด่าไง?
เสือ ดุสิต : ผมก็ยินยอมครับ เขารับไม่ได้ ผมเข้าใจครับ อีกอย่างเป็นเสือ ดุสิตด้วย ผมยอมทุกอย่าง ผมลงไปใครจะกระทืบผมให้เลย ผมให้ฟรีๆ ผมไม่สวนเลย ผมพูดเรื่องจริง เพราะผมถือว่าผมผิดจริง
เสือไม่สวน แต่สองคนนั้นล่ะ?
เสือ ดุสิต : ผมก็ไม่รู้ แต่ไม่อยากให้มันสวน เราต้องรับสภาพในสิ่งที่เราทำไว้แล้ว แค่นั้นเอง เพราะเราทำผิด เราทำเลว เราทำเลวด้วยตัวเราเอง ครอบครัวไม่เกี่ยว
ทนายตุ๋ย : เสือคิดมั้ยว่าถ้าเจ้าของร้านเปิดคลิปทั้งหมด ข้อครหาของผู้เสียหายและเสือเอง จับก้นไม่จับก้น มันจะยุติเลย และจะเคลียร์ตัวคุณเองไปด้วย
เสือ ดุสิต : ใช่ เขาไม่เอาออกมาไง ผมก็เลยต้องออกมาพูดแบบนี้
ทนายตุ๋ย : เขาอาจไม่พร้อมส่งตอนนี้ เขาอาจส่งทีหลัง แต่จะช้าไปมั้ย
เสือ ดุสิต : ไม่ช้าหรอก เพราะสังคมเขาด่าไปแล้ว ถ้าเขาได้ดูว่าจับจริง จากด่าอาจเบาๆ หน่อย ซอฟต์ๆ หน่อย
เสือแน่ใจว่าเขาโอบไปจับก้น?
เสือ ดุสิต : จับ เขาไม่ได้โอบไหล่ แต่ในคลิปวิดีโอต้องมีตอนที่ผมเดินไปดึงมือเขาออกด้วยนะ ต้องจังหวะต่อเนื่อง เปิดให้เห็นชัดเจนกันไปเลย ผมลูกผู้ชายพอ ไม่เอาดีกว่าผมเป็นหมาหมู่ไปแล้ว
เดี๋ยวคนจะบอกว่ามึงหมาหมู่ไปกระทืบเขาขนาดนั้น ยังจะเรียกตัวเองว่าลูกผู้ชายอีกเหรอ?
เสือ ดุสิต : ใช่ ผมเลยไม่เอาดีกว่า แต่ผมมั่นใจ แค่นี้ ให้เชื่อไอ้หมาตัวนี้เถอะ
ทนายตุ๋ย : เสือมั่นใจว่าจะมีมุมกล้องชัดแบบที่เสือพูดเลยเหรอ
ถามนิดเดียว คดีจะเปลี่ยนเหรอ จับก้นไม่จับก้น?
ทนายตุ๋ย : คดีไม่ได้เปลี่ยน แต่เปลี่ยนที่ร้านจะมีปัญหาหรือเปล่า คดีก็ชัดเจน ว่าเขาทำร้ายร่างกาย แต่ร้านจะมีปัญหาหรือเปล่า ช่วงเกิดเหตุเปิดร้านถึงกี่โมง มันเกินเวลาหรือเปล่า พอตร.เห็นเขาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ การที่ตร.ไม่เห็นก็อาจอยู่ในกฎหมายว่าเปิดปิดร้านปกติ แต่พอเห็นแล้วก็ต้องดำเนินการ
มิราน่าจะเป็นคนบอกได้ดีที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้น แต่วันนี้เขายังไม่พูดเลย คุณปิดปากเขาหรือเปล่า?
เสือ ดุสิต : เปล่าครับ
คุณไม่ให้เขาพูดหรือเปล่า?
เสือ ดุสิต : ใช่ครับ ผมไม่ให้เขาพูด เพราะผมไม่อยากให้เขาออกมา แค่นี้เขาก็โดนหนักอยู่แล้วอยากให้เขาอยู่เฉยๆ ไปเลย อย่างน้อยๆ วันนี้ขอแค่กล้องวงจรปิดพอ ผมไม่อยากให้น้องพูด ทุกวันนี้น้องเขาโดนหนักครอบครัวผมก็โดนหนัก คนเป็นเมียอีกคน เป็นแฟนอีกคน ก็ไม่ดีต่อสังคมอยู่แล้ว ผมไม่ใช่เอ็ม ออนิวไงพี่
ล่าสุดผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ ท่านก็เมตตา ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร้อยเวรคนนึงที่พูดกับผู้เสียหายว่าสิ่งที่ไปลงโพสต์ต่างๆ นานา ทำให้เขาเดือดร้อน ต้องดึงคดีมาเป็นคดีด่วน ไม่รวมกับร้านนั้นเป็นเลาจน์จริงหรือเปล่า คุณยืนยันว่าร้านเป็นเลาจน์เหรอ?
เสือ ดุสิต : มีพีอาร์เรียกว่าอะไรพี่ ผมก็ไม่ค่อยรู้
พี่ก็ไม่ค่อยได้เที่ยว?
ทนายตุ๋ย : ผมก็จำไม่ค่อยได้
เขาบอกร้านพีอาร์ธรรมดา อย่าไปเรียกว่าเลาจน์ เป็นร้านเหล้าที่มีพีอาร์ เลาจน์คือเข้าไปนัว ประเด็นที่เกิดทั้งหมด ตัวเสือเองก็ยอมรับในข้อเท็จจริงในสิ่งที่ทำลงไป เอาไงต่อกับผู้บาดเจ็บ?
เสือ ดุสิต : อยากเยียวยาเขา อยากขอโทษ อยากขอขมา รู้สึกผิดจริงๆ ที่ทำเขารุนแรงเกินไป ที่ไปรุมเขาด้วย อะไรหลายๆ อย่าง ประกันออกมาไม่ได้คิดจะไปขู่พยาน หรือญาติผู้เสียหาย ไม่ได้คิดแบบนั้น แค่อยากออกมาแสดงความรับผิดชอบที่เรามี โทษไม่ต้องลดให้ผมก็ได้ ให้ผมได้ดูแลเขาก็พอ
ทนายตุ๋ย : ณ ขณะนี้ผู้เสียหายเขาอาจไม่ยอมรับก็ได้ เพราะเขายังโกรธอยู่ พ่อเขาบาดเจ็บหนัก คุณทำแรงเกินไป คุณรุมเขา ซึ่งคุณต้องยอมรับโทษอยู่แล้ว รอพนักงานสอบสวนสรุปสำนวน โทษคุณอาจถึงพยายามฆ่าก็เป็นไปได้ เขาต้องดูพยานหลักฐาน คุณสามคนให้ปากคำหมดหรือยัง
เสือ ดุสิต : หมดแล้วครับ
แหล่งข่าวบอกว่าตร.สอบถามทางร้านบอกว่าไม่มีการจับก้น?
เสือ ดุสิต : มีครับ เจ้าของร้านบอกว่าดูกล้องแล้วไม่มีการจับตูด แต่ดูกล้องแล้วว่ามีการยืนคุย ก็เอากล้องยืนคุยมาให้ผมดูสิ แค่นั้นเอง มันต้องมี ผมมั่นใจ ยังไงก็มี ผมไม่ใช่คนหาเรื่อง
ถ้าเปิดมาแล้วไม่มี?
เสือ ดุสิต : มี ผมมั่นใจว่ายังไงก็มี ถ้าไม่มีผมถอนประกัน เข้าไปอยู่ข้างในเลยพี่ เรื่องนี้มันสำคัญที่ศักดิ์ศรีผมแค่นั้นเอง แต่ร้านจะซวยหรือเปล่า ที่บอกว่าไม่มี เพราะเมื่อวานผู้เสียหายก็พูดอยู่ว่าร้านเปิดเกินเวลา
ผู้เสียหายไม่ได้บอกเปิดเกินเวลา เขาบอกว่าปิดร้านแล้ว แต่เขาไปนั่งกินกันเฉยๆ ปรึกษาเรื่องงาน?
เสือ ดุสิต : แล้วผมเข้ามาได้ไง
เขาบอกคุณไปนั่งคุยเรื่องงาน?
เสือ ดุสิต : งานอะไร ไม่มีงานอะไรไปคุย ผมเป็นคนดื่ม ผมดื่มทุกวัน คุยงานเขาเรียกเด็กมาได้เหรอ โต๊ะเขาก็มีเด็กนะ ผมเป็นลูกค้าไปเที่ยวครั้งแรก
รู้จักเจ้าของร้านมั้ย?
เสือ ดุสิต : ไม่ครับ ผมเพิ่งรู้จักวันนั้นว่าชื่อต้น ก็งงทำไมไม่ให้กล้องผม แต่ให้กล้องแค่ตอนกระทืบ ในกล้องไม่มีเป็นไปไม่ได้
ผู้เสียหายบอกว่าเจ้าของร้านบอกว่าในภาพไม่มีการจับก้น เขาดูภาพแล้ว?
เสือ ดุสิต : ทำไมไม่เอาวิดีโอออกมา
ทนายตุ๋ย : คลิปตัวนั้น ไม่ใช่หลักฐานสำคัญพิสูจน์ผิดถูกคุณ ฉะนั้นคลิปพิสูจน์ผิดถูกคุณไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ย คือคลิปตัวนี้ อันนั้นอาจไม่เกี่ยวก็ได้ อาจเล็กน้อย เลยไม่ต้องเอามาเปิด
เสือ ดุสิต : เพราะตอนนี้สังคมบอกผมเป็นอันธพาล กุ๊ย ไปหาเรื่องเขา ไม่มีเหตุอันควรที่ต้องไปทำเขา
ถ้าเปิดเกินเวลา มันลามไปสภ.รัตนาธิเบศร์ด้วย ประเด็นอยู่ตรงนี้ ถ้าเปิดปั้งอาจเห็นบรรยากาศเกือบทั้งร้าน ว่าไม่ปิดว่ะ ตามที่คุณบอก เพราะอีกฝั่งบอกปิดแล้วแต่เปิดเพลงคลอๆ แต่ทางนี้บอกว่าเปิดเพลงเสียงดังจนแทบไม่ได้ยินคุยกัน อันนี้มันลามทุ่ง ตอนนี้เขาอยากดูกล้องวงจรปิด ว่ากุ้งผู้เสียหายจับก้นแฟนเขาหรือเปล่า เพราะอีกฝั่งบอกว่าไม่ได้จับ คนที่จะตอบได้คือเจ้าของร้าน แต่ไม่ส่งให้ใคร?
ทนายตุ๋ย : อาจไม่ได้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดในการกระทำของเสือ เขาเลยไม่ส่ง แต่เสือต้องการพิสูจน์ตัวเอง
เสือ ดุสิต : ผมก็ไม่รู้มีเหตุอะไรที่ผมต้องไปหาเรื่องเขา ผมต้องการแค่นี้แหละ
ทนายตุ๋ย : ถึงเขาจับก้นจริงๆ คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำนะ
เสือ ดุสิต : ใช่ครับ แต่วิถีผมเป็นแบบนี้ ผมถามใครต่อใครแล้ว ผมถามว่าถ้ากูจับของเมียมึง มึงทำไง เขาบอกว่าใครๆ ก็ทำกันทั้งนั้น
ทนายตุ๋ย : ไม่
เสือ ดุสิต : แต่วิถีของพวกผมเป็นแบบนี้ มันก็ไม่สมควรไปจับอยู่แล้ว
ถ้าเขาจับก้นแฟนคุณ เลวร้ายสุดคือตัวตัว แต่สุดท้ายพอคุณหมาหมู่รุมกระทืบเขา คดีพลิกเลย ถ้าตัวตัวยังพูดได้นะ จับก้นเมียผม ผมก็ต่อยสิ ต่างคนต่างต่อย ก็ว่ากันไป แต่พอ 3 คนรุมกระทืบแบบหมาหมู่มันจบข่าวเลย เขาปางตาย ไม่เปิดโอกาสให้เขาได้เงื้อหมัดด้วยซ้ำ?
เสือ ดุสิต : ก็ยอมรับพี่ มันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ สิ่งที่เราได้ออกมาพูดก็แค่นี้แหละ ไม่ใช่ว่าผมเป็นอันธพาลแล้วไปหาเรื่องเขาแค่นั้นเอง
สิ่งที่คุณย้ำบ่อยๆ คือขอดูกล้องตัวนั้น ว่ามีการจับก้นจริงๆ นะ
ที่คุณมาวันนี้สังคมด่าคุณแน่ๆ คุณยอมให้เขาด่า สองสิ่งที่ต้องการ ธงเลยคือกล้องวงจรปิดตัวนั้น เท่านั้นเลย?
เสือ ดุสิต : ใช่พี่ เพื่อยืนยันว่าผมไม่ได้ไปหาเรื่องเขา แค่นั้นเอง ผมกระทืบเขาจริง ผิดว่ากันไปตามผิด ผมยอม ผมไม่ได้จ้างทนายมาสู้คดี แต่ที่ออกมา ผมอยากขอโทษเขา ขอขมาเขา เยียวยาเขา
จะกลับไปเอาคืนคนอยู่ในเหตุการณ์มั้ย?
เสือ ดุสิต : ไม่ได้คิดเลยครับ มันจบไปแล้ว จบตั้งแต่วันนั้นแล้ว วันนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะ ผมก็ไม่คิดว่าเขาเป็นหนัก แต่ที่ไหนได้เขาเป็นหนัก
ทนายตุ๋ย : ไม่รู้จะพูดอะไร เท่ากับคุณยอมรับไปแล้ว ว่ากันไปตามกระบวนการ
คุณอยากพูดอะไรกับครอบครัวผู้บาดเจ็บ?
แมน : (ยกมือไหว้) อยากขอโทษครับ ที่ทำเกินกว่าเหตุ ขอโทษจากใจ สำนึกผิดจริงๆ ครับ
บอย : ผมก็อยากขอโทษครับ (ยกมือไหว้) ขอโทษผู้เสียหายที่ผมได้ทำไป ทำให้ครอบครัวได้รับผลกระทบ ผมยอมรับผิดทุกอย่างครับ ไม่มีการหนีอะไรทั้งนั้น รับผิดชอบการกระทำทุกอย่างครับ ขอโทษจริงๆ ครับ
เสืออยากพูดอะไร?
เสือ ดุสิต : ขอโทษ (ยกมือไหว้) ขอโทษผู้บาดเจ็บ ขอโทษครอบครัวผู้บาดเจ็บ อยากเยียวยาผู้บาดเจ็บทุกๆ กรณี ทุกๆ อย่าง ขอโทษที่ทำตัวเหมือนขยะสังคม ขอโทษครอบครัวตัวเอง ขอโทษมิรา ขอโทษจริงๆ และขอโทษน้องๆ ที่พามาเดือดร้อนที่ทำให้เดือดร้อน ไม่รู้จะพูดอะไร
อยากบอกอะไรเจ้าของร้าน?
เสือ ดุสิต : ถ้าคุณมีความเป็นธรรม คุณเอากล้องออกมาให้ผมเหอะ แต่ถ้าคุณไม่เอาออกมาก็ไม่เป็นไร ก็ตามสภาพไป ทนแรงกดดันต่อไป เดี๋ยวก็ชินไปเอง คนคงไม่ด่าตลอดชีวิตหรอกมั้ง
ก็ไม่แน่นะ?
เสือ ดุสิต : ใช่เหรอ ก็ด่าต่อไป ผมอ่านทุกข้อความ สรรหาคำมาด่าได้เยอะมาก ก็รับสภาพ ผมอ่านคำด่าแต่ไม่ตอบ ผมรู้สึกผิดมากกว่าโกรธ กูทำไปได้ยังไง กูทำไปทำไม ถามตัวเอง เพื่อนที่อยู่ในเฟซฯ คนอื่นด่าเราซ้ำเติมเรา เราไม่เคยว่า ไม่เคยน้อยใจ แต่เราเห็นเพื่อนเรา กลับมาซ้ำเติมเรา เพื่อนบางคนนะ คุณลบเพื่อนผมออกไปเถอะ อย่าเก็บผมไว้เลย ในเมื่อผมเป็นคนไม่ดี ต่อให้ผมเป็นคนดี พวกคุณก็มองผมไม่ดีไปแล้ว ผมทำผิดแค่ครั้งเดียว นี่เป็นครั้งแรกที่มีเรื่องกับคน ปกติเวลาเมาแล้วชอบมีเรื่องกับป้ายทะเบียนเท่านั้นแหละ รู้สึกผิดจริงๆ
ทนายตุ๋ย : สิ่งที่อยากฝาก อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราก็ตามแต่ คุณมีอารมณ์โกรธก็อยากให้ช่วยยับยั้งชั่งใจ เพราะมันเป็นปัญหาสังคม การที่คุณโกรธแค่เสี้ยววินาทีแบบนี้ แต่คนบางคนเสียชีวิตได้เลยนะ แล้วเป็นปัญหาสังคม เดือดร้อนกันทุกฝ่าย ก็หวังว่าคุณทั้งสามคนคงไม่ทำแบบนี้อีก
แมน : จะไม่ทำอีกครับ