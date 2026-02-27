xs
คดีพลิก! Netflix ถอนตัวดีลยักษ์ เปิดทาง Paramount ฮุบ Warner Bros

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ศึกชิงสตูดิโอระดับตำนานพลิกโผ หลัง Netflix ปฏิเสธเพิ่มข้อเสนอซื้อ Warner Bros Discovery ชี้ราคาไม่คุ้มค่า ส่งผลให้ Paramount Skydance ขึ้นแท่นตัวเต็งเข้าครอบครอง ท่ามกลางแรงสั่นสะเทือนต่อวงการฮอลลีวูดและธุรกิจสื่อโลก

เน็ตฟลิกซ์ถอนตัวจากการยื่นซื้อกิจการวอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี เปิดทางให้พาราเมาท์ สกายแดนซ์กลายเป็นผู้ชนะในการประมูลที่ยืดเยื้อมาหลายเดือน และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมสื่อและฮอลลีวูด หากดีลได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐฯ

วอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี แถลงว่า ข้อเสนอซื้อกิจการล่าสุดจากพาราเมาท์มี “ความเหนือกว่า” ข้อเสนอของเน็ตฟลิกซ์ หลังจากพาราเมาท์ปรับเพิ่มราคาเสนอเป็น 31 ดอลลาร์ต่อหุ้นในรูปแบบเงินสด ขณะที่เน็ตฟลิกซ์ปฏิเสธที่จะเพิ่มราคา โดยผู้บริหารของบริษัทระบุว่า ดีลในราคาดังกล่าว “ไม่คุ้มค่าในเชิงการเงินอีกต่อไป” และย้ำว่าการเข้าซื้อครั้งนี้เป็นเพียงโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจในราคาที่เหมาะสม ไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่ต้องได้มาไม่ว่าต้นทุนจะสูงเพียงใด

เดวิด เอลลิสัน ซีอีโอ Skydance Media และทายาทมหาเศรษฐี แลร์รี เอลลิสัน ผู้ผลักดันข้อเสนอของ Paramount ในการซื้อ Warner Bros โดยมุ่งยกระดับบริษัทให้เป็นมหาอำนาจใหม่ของฮอลลีวูด
ข้อเสนอของพาราเมาท์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาเศรษฐีเทคโนโลยี แลร์รี เอลลิสัน และนำโดย เดวิด เอลลิสัน ยังรวมถึงเงื่อนไขชดเชยหากดีลล้มเหลว รวมถึงการรับภาระค่าปรับเลิกสัญญาที่วอร์เนอร์เคยตกลงกับเน็ตฟลิกซ์ไว้ก่อนหน้านี้ ทำให้คณะกรรมการบริษัทตัดสินใจเทคะแนนให้ข้อเสนอของพาราเมาท์

หากการซื้อกิจการเสร็จสิ้น พาราเมาท์จะได้ครอบครองสตูดิโอวอร์เนอร์ บราเธอร์ส คลังภาพยนตร์จำนวนมหาศาล รวมถึงเครือข่ายสื่อสำคัญอย่าง CNN ช่องกีฬา และช่องบันเทิงหลายแห่ง พร้อมทั้งรวมฐานสมาชิก HBO Max เข้ากับบริการของตน ซึ่งอาจทำให้ภูมิทัศน์การแข่งขันในอุตสาหกรรมสตรีมมิงและโทรทัศน์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ดีลดังกล่าวยังสร้างความกังวลต่ออนาคตของ CNN ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ข่าวที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ โดย มาร์ก ทอมป์สัน ผู้บริหาร CNN ส่งอีเมลถึงพนักงาน ขอให้รอความชัดเจนก่อนสรุปอนาคต ขณะที่ประเด็นทางการเมืองก็ถูกจับตามอง หลังอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เคยวิพากษ์วิจารณ์ CNN อย่างรุนแรง และบุคคลใกล้ชิดกับเขาเคยมีบทบาทสนับสนุนข้อเสนอซื้อกิจการในช่วงก่อนหน้า

เท็ด ซารานดอส ร่วมซีอีโอ Netflix ผู้ประกาศถอนตัวจากดีลซื้อ Warner Bros โดยย้ำว่าบริษัทจะไม่จ่ายเกินกว่าที่เห็นว่าคุ้มค่า สะท้อนกลยุทธ์ลงทุนอย่างระมัดระวังของแพลตฟอร์มสตรีมมิงยักษ์ใหญ่
การประมูลครั้งนี้ถูกมองว่าไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนในสายตาบางฝ่าย เนื่องจากนักวิจารณ์กังวลว่าหากเน็ตฟลิกซ์เข้าครอบครอง อาจทำให้สตูดิโอภาพยนตร์เก่าแก่ถูกกลืนโดยแพลตฟอร์มสตรีมมิง ขณะที่การควบรวมกับพาราเมาท์ก็สร้างความหวั่นวิตกเรื่องความสัมพันธ์ทางการเมืองและผลกระทบต่อความเป็นอิสระของสื่อ

ก่อนหน้านี้ วอร์เนอร์ บราเธอร์สเคยตกลงขายธุรกิจภาพยนตร์และสตรีมมิงให้เน็ตฟลิกซ์ในมูลค่าประมาณ 82,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่พาราเมาท์ได้ยื่นข้อเสนอใหม่ในช่วงท้ายและเพิ่มราคาจนพลิกสถานการณ์

นักวิเคราะห์มองว่า การขายวอร์เนอร์ บราเธอร์สในครั้งนี้จะส่งผลกระทบวงกว้างต่อฮอลลีวูด ทั้งในด้านโครงสร้างธุรกิจ การแข่งขันในตลาดสตรีมมิง และการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่กำลังเผชิญการลดการผลิตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

เดวิด แซสลาฟ ซีอีโอ Warner Bros Discovery ผู้ตัดสินใจเปิดขายบริษัทและพิจารณาข้อเสนอจากหลายฝ่าย ก่อนเอนเอียงไปทาง Paramount ที่ให้เงื่อนไขและมูลค่าสูงกว่าในการเข้าซื้อกิจการครั้งประวัติศาสตร์


