"ทิฟฟานี" Girls’ Generation จดทะเบียนสมรสแล้ว

ต้นสังกัดยืนยันข่าวดี ทิฟฟานี ยัง สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ประดับตำนาน Girls’ Generation จดทะเบียนสมรสกับนักแสดง บยอน โยฮัน อย่างเป็นทางการ หลังปลูกต้นรักจากการร่วมงานซีรีส์ เตรียมพิจารณาจัดพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายกับครอบครัวในอนาคต
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ต้นสังกัด TEAMHOPE ของนักแสดงหนุ่ม บยอน โยฮัน ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า เขาและศิลปินสาวจากวง Girls’ Generation ทิฟฟานี ยัง ได้จดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการแล้ว
ต้นสังกัดระบุว่า ทั้งคู่ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตคู่บนพื้นฐานของความรักและความเชื่อมั่นที่มีต่อกัน พร้อมเผยว่าทั้งสองต้องการแจ้งข่าวนี้ให้แฟน ๆ ที่คอยสนับสนุนมาโดยตลอดได้รับทราบเป็นกลุ่มแรก แม้จะกังวลว่าการรายงานข่าวต่อเนื่องอาจทำให้เกิดความอิ่มตัวของกระแสก็ตาม
สำหรับพิธีแต่งงานนั้น ทั้งคู่กำลังพิจารณาจัดพิธีเล็ก ๆ ในรูปแบบพิธีทางศาสนา โดยจะเชิญเฉพาะครอบครัวมาร่วมแบ่งปันความยินดีและแสดงความขอบคุณ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการกำหนดวัน เวลา หรือสถานที่อย่างเป็นทางการ
ต้นสังกัดยังระบุว่า ในการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิต ทั้งสองตั้งใจจะจดจำความรักและการสนับสนุนจากแฟน ๆ และจะตอบแทนด้วยการแสดงผลงานในภาพลักษณ์ที่เติบโตยิ่งขึ้น พร้อมขอให้ทุกคนมอบกำลังใจและเฝ้ามองพวกเขาอย่างอบอุ่นต่อไป
ก่อนหน้านี้ บยอน โยฮัน และ ทิฟฟานี ยัง เคยร่วมแสดงในซีรีส์ของ Disney+ เรื่อง “Uncle Samsik” ที่ออกอากาศเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2024 และในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ได้มีการยืนยันว่าทั้งคู่กำลังคบหาดูใจกัน ก่อนจะประกาศข่าวจดทะเบียนสมรสในที่สุด