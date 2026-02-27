“นนนี่” ลูก “แอน สิเรียม” ลบรูปคู่สามีเกลี้ยงไอจี! พ้อโดดเดี่ยวไร้เซฟโซน ป่วยซึมเศร้าต้องแสร้งยิ้มทั้งชีวิต

“นนนี่” ลูกสาว “แอน สิเรียม” โพสต์ระบายความในใจ ป่วยซึมเศร้าต้องแสร้งยิ้มมาทั้งชีวิต พ้อสุดโดดเดี่ยวไร้เซฟโซน ซ้ำเจอพิรุธลบรูปสามีเกลี้ยงไอจี
แฟนๆ ที่เห็นข้อความผ่านสตอรี่อินสตาแกรมของ “นนนี่ นนลนีย์ โอแกน” ลูกสาว “แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์” กับ “บิลลี่ โอแกน”ต่างห่วงใยความรู้สึกไปตามๆ กัน หลังนนนี่ โพสต์ข้อความตัดพ้อโลกนี้ไม่มีเซฟโซนเหลือแล้ว
“บนโลกนี้คงไม่มีเซฟโซนเหลืออีกละ ในเมื่อทุกๆคนก็เอาแต่สร้างภาพไปวันๆขอบคุณมากที่เกิดมาแล้วโดดเดี่ยวตั้งแต่เด็กจนโตขนาดนี้”
ต่อมา นนนี่ ก็โพสต์อีกว่า ตนเองนั้นเป็นโรคซึมเศร้า ต้องแกล้งยิ้มมาตลอด ไม่เคยได้รับความเข้าใจตั้งแต่เด็กจนโต ไม่ไหวแล้ว ขอหายไปสักพัก
“ใช่ค่ะ เราป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ละที่ผ่านมาตลอดทั้งชีวิต ทุกคนคิดว่าเรามีความสุข ไม่มีใครรู้เลย เราต้องแกล้งยิ้ม จริงๆ เราอยู่คนเดียว ไม่เคยได้รับความเข้าใจตั้งแต่เด็กจนโต เราต้องพูด ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้คนรอบข้างดูดี ไม่เคยมีใครฟังเสียงเราเลย ทุกคนมองเราเป็นตัวปัญหา เราขอพื้นที่ระบายบ้างเราบอกตรงๆ เราไม่ไหวแล้วเราจะหายไปซักพักเอง ขอบคุณที่รับฟังนะคะ : )”
นอกจากนี้ยังพบว่า นนนี่ ลบภาพคู่สามีที่เพิ่งเข้าพิธีวิวาห์จนเกลี้ยงไอจี เหลือแค่รูปตัวเองเท่านั้น