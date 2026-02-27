“ฝ้าย พีรญา” นำทัพบวงสรวงเปิดกล้องซีรีส์ “BROKEN (Of) LOVE หัวใจช้ำรัก” ประเดิมความฟินคู่ “อะตอม ปริยะ” ครั้งแรก

เรียกว่ากระแสดีตั้งแต่เริ่มเปิดตัวในโซเชียลกันเลยทีเดียว เมื่อ Fabel Entertainment ที่นำทีมโดยนักแสดงสาว “ฝ้าย พีรญา มะลิซ้อน” เผยโฉมหน้า นักแสดงน้องใหม่ในสังกัดอย่าง “อะตอม ปริยะ ปิยะพันธ์โอภาส” เมื่อสัปดาห์ก่อน ล่าสุดได้ฤกษ์งามยามดีลั่นฆ้องจัดงานบวงสรวงซีรีส์ “BROKEN (Of) LOVE หัวใจช้ำรัก” ซีรีส์เกิร์ลเลิฟเอาใจสายแซฟฟิกเรื่องแรกของ Fabel Entertainment ที่จะเป็นการประกบคู่ร่วมงานกันเป็นครั้งแรกของ ฝ้ายและอะตอม ร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมืออย่าง ญารินดา บุนนาค และ คานธี วสุวิชย์กิต มาร่วมสร้างสีสัน โดยงานจัดขึ้น ณ ศาลพระตรีมูรติ บริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์
ซีรีส์ “BROKEN (Of) LOVE หัวใจช้ำรัก” เป็นเรื่องราวของ “อริสา” หญิงสาวผู้เพียบพร้อม แต่มีปมในใจกับการกลับมาแก้แค้นและต่อสู้กับอำนาจมืด ก่อนที่จะพบกับ “ลลิน หรือ ไลลา” นักเปียโนสาวในบาร์แจ๊ส ที่ทำให้อริสาเหมือนได้พบกับแสงสว่างในชีวิต โดยหารู้ไม่ว่านั่นคือสิ่งที่อันตรายที่สุด ‘เมื่อคนที่เรารัก กลายเป็นลูกของศัตรูที่เราเกลียดที่สุด’