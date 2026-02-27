“18entity” เดบิวต์สู่การเป็นศิลปินเต็มตัว ผ่านซิงเกิล “ตรงนี้ยังมีใคร (Side By Side)” ฮีลใจคนมีฝัน

ได้เวลาเดบิวต์อย่างเป็นทางการกับเส้นทางของศิลปิน สำหรับ 18entity ที่ปล่อยซิงเกิล “ตรงนี้ยังมีใคร (Side by Side)” เนื้อหาปลอบประโลมฮีลใจสำหรับคนที่กำลังเหนื่อยล้ากับทุกความฝัน ความตั้งใจที่ยังไม่ถูกมองเห็น โดยจะมี 18entity อยู่เคียงข้าง และจะไม่มีวันจะทิ้งทุกคนไปซาวด์ดนตรีป๊อปร๊อกหนักแน่น แต่รู้สึกอบอุ่นเมื่อได้ฟัง ได้ ปู๋ Hens มาเล่าเรื่องด้วยเนื้อเพลงอันทรงพลัง กระแทกใจ มิวสิควีดิโอยังว้าวด้วยอนิเมชั่นสามมิติ (3D Animation) ที่ถ่ายทำด้วยเทคโนโลยีโมชั่นแคปเจอร์ (Motion Capture) ในเรื่องราวของครีเอเตอร์ที่ทั้งเจ็บปวดและอบอุ่นไปพร้อมๆกัน
รับชม Music Video: ได้ที่ https://youtu.be/vEUfC71nIL4
Artist Info: 18entity
โปรดิวเซอร์ และศิลปินที่หลงรักในเสียงเพลง และไม่จำกัดตัวเองอยู่แค่ในจอเท่านั้น เขาเดบิวต์ในปี 2568 ด้วยเพลง “เธอบอกฉันอย่าพยายาม (Don’t Try)” โดยร่วมงานกับนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ Angor และมีผลงานตามมาอีกไม่ว่าจะเป็น “ดอกไม้ในแจกัน (Our Story)” ที่ทำให้เขาเริ่มมีแฟนคลับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น “แค่เธอโทรมา (Whenever You Hurt)” ที่เขาร่วมแสดงกับนักแสดงคนจริง ๆ ในมิวสิควีดิโอ
และงานคอแลปกับศิลปินเวอร์ชวลเกิร์ลกรุ๊ป POLARL1SS กับเพลง “Light It Up” ที่มาพร้อมมิวสิควีดิโออนิเมชั่นสองมิติ (Full 2D Animation) ล่าสุดคือ “ตรงนี้ยังมีใคร (Side By Side)” เพลงแรกในฐานะศิลปินของเขาไม่ใช่แค่ทำดนตรีแต่ยังร้องเองด้วย กับมิวสิควีดิโออนิเมชั่นสามมิติ (3D Animation) ด้วยเทคโนโลยีโมชั่นแคปเจอร์ (Motion Capture) โดยมีเขาร่วมแสดงอยู่ในมิวสิควีดิโอด้วย และแน่นอนว่าเขาจะไม่หยุดแค่นี้ในอนาคตจะมีผลงานปัง ๆ มาให้แฟน ๆ เสพย์อย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอน