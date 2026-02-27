คืนชีพตำนาน “โลกดนตรี” สู่มหาปรากฏการณ์ดนตรีแห่งทศวรรษ! “รวมพลคนโลกดนตรี POP ON STAGE 80s - 90s” ขนทัพ 20 ศิลปินไอคอนระดับประเทศเปลี่ยน “เสียงเพลงที่คิดถึง” เป็น “เครื่องมือแพทย์ต่อลมหายใจ”

เมื่อหน้าประวัติศาสตร์ดนตรีที่เคยสร้างความประทับใจให้คนไทยทั้งประเทศกำลังจะกลับมาโลดแล่นอีกครั้ง! สัญลักษณ์แห่งยุคทองอย่าง “โลกดนตรี” ถูกปลุกให้มีชีวิตภายใต้มหาปรากฏการณ์คอนเสิร์ตการกุศลครั้งประวัติ ศาสตร์ “รวมพลคนโลกดนตรี POP ON STAGE 80s-90s” ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2569 ณ Phenix Grand Ballroom การรวมตัวของ 20 ศิลปินระดับไอคอนิกบนเวทีเดียวกัน เพื่อภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าความบันเทิง คือการระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้ "ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER)" ผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในสังฆราชูปถัมภ์
…ย้อนกลับไปในยุคที่เทปคาสเซ็ทครองเมือง ไม่มีใครไม่รู้จักรายการ “โลกดนตรี” พื้นที่ที่เปรียบเสมือนจุดสูงสุดของศิลปินไทย โดยผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ นั่นก็คือ “อาแก้ว บุญชาย ศิริโภคทรัพย์” ผู้อำนวยการสร้างระดับตำนาน และในปีนี้ ความทรงจำเหล่านั้นจะถูกถ่ายทอดสู่หัวใจแฟนเพลงอีกครั้ง ภายใต้ความตั้งใจของผู้จัด บริษัท พราว เอเวอรี่ติง จำกัด และ บริษัท แอด ออน บอร์ด จำกัด
"อาแก้ว บุญชาย ศิริโภคทรัพย์" ผู้อำนวยการสร้าง “โลกดนตรี POP ON STAGE” กล่าวด้วยความตื้นตันว่า “โลกดนตรี ไม่ใช่แค่รายการโทรทัศน์ แต่คือบันทึกความทรงจำของคนไทย การเห็นโลกใบนี้กลับมาหมุนอีกครั้งเพื่อส่งต่อรอยยิ้ม และที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนความคิดถึงให้กลายเป็นพลังในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจและเป็นเกียรติที่สุดในชีวิตการทำงานของผมครับ”
ด้าน คุณวรชาติ กิติมหาคุณ ผู้จัดการฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท พราว เอเวอรี่ติง จำกัด และ บริษัท แอด ออน บอร์ด จำกัด ผู้จัดงาน เผยถึงแรงบันดาลใจเบื้องหลังโปรเจกต์คอนเสิร์ตครั้งนี้ว่า "งานนี้เริ่มจาก 'ความคิดถึง' ครับ ผมเติบโตมากับการเห็นพี่ๆ ศิลปินบนเวทีโลกดนตรี เมื่อวันหนึ่งที่เราเห็นว่าห้องฉุกเฉิน (ER) ยังขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ที่สำคัญ ผมจึงตระหนักว่าดนตรีที่เคยสร้างความสุขให้เราในวันวาน สามารถเปลี่ยนเป็น 'เครื่องมือช่วยชีวิต' ในวันนี้ได้ ทุกที่นั่งในงานนี้ จึงไม่ใช่แค่ผู้ชม แต่คือผู้ร่วมสร้างปาฏิหาริย์ช่วยชีวิตคนร่วมกับเราครับ"
พร้อมกันนี้ "รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์" กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์และความจำเป็นเร่งด่วนในครั้งนี้ว่า "ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) คือด่านหน้าของการรักษาชีวิต ทุกวินาทีที่ผ่านไปมีค่ามหาศาลสำหรับผู้ป่วยวิกฤต ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ ยังมีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงอีกจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจระดับสูง เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) หรือมอนิเตอร์ติดตามสัญญาณชีพ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มีราคาสูงแต่เป็นหัวใจหลักในการช่วยดึงผู้ป่วยกลับมาจากนาทีชีวิต การที่คณะผู้จัดงานและเหล่าศิลปินร่วมกันจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนการส่งมอบอาวุธสำคัญให้ทีมแพทย์ได้ต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตคนได้มากขึ้นครับ"
และสำหรับร็อคเกอร์สาวเท่ระดับตำนานของเมืองไทย "ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ" ตัวแทนศิลปิน ได้กล่าวถึงความรู้สึกของคอนเสิร์ตที่กำลังจะมีขึ้นในครั้งนี้ว่า "ดีใจมากค่ะที่ได้กลับมาเจอพี่น้องเพื่อนศิลปินและแฟนเพลงบนเวทีที่ขลังอย่างโลกดนตรี ครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งไหนๆ เพราะทุกโน้ตดนตรีที่เราเปล่งออกไป คือส่วนหนึ่งที่จะไปช่วยเติมเต็มเครื่องมือแพทย์ในห้องฉุกเฉิน อยากให้ทุกคนมาเก็นความสุข และความสนุกนี้ร่วมกัน กับการย้อนกลับไปสู่บรรยากาศของโลกดนตรีที่อบอุ่น ร้องตามกันได้ทุกเพลง และแดนซ์ลืมวัยกันแน่นอน พบการรวมตัวของเหล่าศิลปินที่เคยสร้างปรากฏการณ์บนลานโลกดนตรี กว่า 20 ชีวิต ได้แก่ นูโว / หนุ่ย อำพล / ตั้ม สมประสงค์ / บิลลี่ โอแกน / ปั่น ไพบูลย์เกียรติ / ชรัส เฟื่องอารมณ์ / กบ ทรงสิทธิ์ / ตุ๊ก วิยะดา / อุ้ย รวิวรรณ / สุชาติ ชวางกูร / เบิร์ดกะฮาร์ท / ฟอร์ด สบชัย / ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล / แคทรียา อิงลิช /กุ้ง ตวงสิทธิ์/โก้ มิสเตอร์แซกแมน และ ปิง & ชมพู ฟรุ๊ตตี้ พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ Surprise Guest และ Hidden Guest ที่จะทำให้คอนเสิร์ตในครั้งนี้ กลายเป็นตำนานบทใหม่ กันเลยค่ะ"
"เพราะทุกเก้าอี้นั่งของคุณ คือการต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน" ร่วมเติมเต็มนาทีชีวิต...และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ดนตรีครั้งสำคัญ กับ “รวมพลคนโลกดนตรี POP ON STAGE 80s - 90s” ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2569 เวลา 15.00 น. สถานที่จัดงาน Phenix Grand Ballroom
เริ่มเปิดจำหน่ายบัตร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ราคาบัตร 2,000 / 3,500 / 4,500 และ VIP 6,000 บาท ช่องทางการจำหน่ายบัตร ALL TICKET https://www.allticket.com หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : รวมพลคนโลกดนตรี