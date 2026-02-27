xs
“มิกค์ ทองระย้า” โพสต์รูปหล่อพร้อมอีโมจิเขินปิดปาก ท่ามกลางข่าวลือ จีบนางเอกรุ่นพี่ “อั้ม พัชราภา” สำเร็จ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นประเด็นฮือฮา หลังจากมีข่าวเม้าธ์ในวงการบันเทิง ระบุว่า พระเอกลูกครึ่ง ม. จีบนางเอกรุ่นพี่ อ. เบอร์หนึ่ง ของประเทศสำเร็จแล้ว หลังคุยกันมานานหลายปี งานนี้ทำคนแห่โยงว่าหมายถึงหนุ่ม “มิกค์ ทองระย้า” กับนางเอกซุปตาร์ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ”

ขณะที่หนุ่ม มิกค์ ก็ไม่ได้ออกมาแก้ข่าวใดๆ แต่โพสต์ภาพเซลฟี่หน้ากระจก พร้อมแคปชั่นที่เป็นอีโมจิเขินปิดปาก แม้แต่ “นิวหนวด” ธนิศ แก้วนาค พิธีกรชื่อดังของช่อง 7 ยังเข้ามาคอมเมนต์ว่า “มีข่าวอะไรไม่อัปเดตกันเลยนะครับ” ด้านแฟนคลับต่างเชียร์ทั้งใจ หากเป็นมิกค์-อั้ม ลั่นเหมาะสมกันที่สุด














