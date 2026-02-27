“มิกค์ ทองระย้า” โพสต์รูปหล่อพร้อมอีโมจิเขินปิดปาก ท่ามกลางข่าวลือ จีบนางเอกรุ่นพี่ “อั้ม พัชราภา” สำเร็จ!

กลายเป็นประเด็นฮือฮา หลังจากมีข่าวเม้าธ์ในวงการบันเทิง ระบุว่า พระเอกลูกครึ่ง ม. จีบนางเอกรุ่นพี่ อ. เบอร์หนึ่ง ของประเทศสำเร็จแล้ว หลังคุยกันมานานหลายปี งานนี้ทำคนแห่โยงว่าหมายถึงหนุ่ม “มิกค์ ทองระย้า” กับนางเอกซุปตาร์ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ”
ขณะที่หนุ่ม มิกค์ ก็ไม่ได้ออกมาแก้ข่าวใดๆ แต่โพสต์ภาพเซลฟี่หน้ากระจก พร้อมแคปชั่นที่เป็นอีโมจิเขินปิดปาก แม้แต่ “นิวหนวด” ธนิศ แก้วนาค พิธีกรชื่อดังของช่อง 7 ยังเข้ามาคอมเมนต์ว่า “มีข่าวอะไรไม่อัปเดตกันเลยนะครับ” ด้านแฟนคลับต่างเชียร์ทั้งใจ หากเป็นมิกค์-อั้ม ลั่นเหมาะสมกันที่สุด