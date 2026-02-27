อย่าแตะอาชีพ! “หนุ่ม กะลา” กร้าวไม่เลิกร้องเพลง แม้โลกใบนี้เริ่มไม่ใจดีขึ้นเรื่อยๆ หายใจแล้วไปต่อ

กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ เสียงแตกเป็นสองฝั่ง หลังเพจดังรายงานว่า “หนุ่ม กะลา” ณพสิน แสงสุวรรณ ถูกแฟนเพลงโห่และตะโกนด่าในคอนเสิร์ต G27 ระหว่างโชว์ โดยฝั่งหนึ่งแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับผลงาน ส่วนอีกฝั่งบอกไม่อินกับเพลงอีกต่อไป เพราะเรื่องราวในอดีต ล่าสุดมีการแชร์คลิปคำพูดของ หนุ่ม กะลา ได้พูดเรื่องนี้ขณะขึ้นคอนเสิร์ตในร้านแห่งหนึ่ง ระบุว่า
“ถ้าพูดได้วันนี้ วันที่ผมเล่นคอนเสิร์ต แม่xไม่มีใครโห่เลยสักคน เชื่อเปล่า แล้วผมก็รู้สึกแค่ว่า โลกที่กูอยู่กับโลกที่มึงทำข่าว โลกเดียวกันเปล่าวะ คือผมรู้สึกว่า ในวันนั้นที่ผมเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้มีคนโห่ และคนก็ร้องเพลง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมแล้วผมคงไม่ปฏิเสธว่า ผมได้ข่าวแล้วผมไม่รู้สึกนะ
จริงๆ ผมรู้สึกอยู่แล้วล่ะว่าทำลายอะไรก็ได้ แต่พอมันแตะเรื่องอาชีพ ผมรู้สึกว่าคนข้างหลังรอผมอยู่เยอะ ทีมงาน ครอบครัวทีมงาน หรือแม้แต่ครอบครัวผมเอง ผมรู้สึกว่าโลกใบนี้มันเริ่มไม่ใจดีกับผมขึ้นเรื่อยๆ แต่แม่xไม่ใช่ปัญหาที่จะทำให้ผมเลิกร้องเพลงนะครับ
เชื่อเปล่า วันนี้แม้คนจะไม่เต็มร้าน แต่มันก็เติมหัวใจผมเต็มๆ จนอยากให้ผมร้องเพลงต่อไปเรื่อยๆ นะ แค่นั้นเลย ผมรู้สึกแค่นั้น ขอบคุณทุกๆ คนมากนะครับ หายใจแล้วไปต่อครับ”