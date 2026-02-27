“หมอของขวัญ” ชิงคืนใบอนุญาตฯ ก่อนแพทยสภาเปิดรายชื่อหมอถูกระงับ-เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ อ้างรังแกเกินไป ลาออกแม่xเลย!

“หมอของขวัญ” ชิงคืนใบอนุญาตแพทย์ อ้างหมดความอดทนกับระบบ รังแกกันเกินไป ลาออกแม่xเลย แต่เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสแพทยสภาเตรียมเปิดรายชื่อหมอถูกระงับ-เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ เหตุขายอาหารเสริม-ยาลดความอ้วน
กลายเป็นประเด็นอยู่ไม่น้อย หลังจากที่ “หมอของขวัญ” แพทย์หญิงของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ หรือ “เคท” ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านสังคมออนไลน์ระบุว่า... “20 ปีที่เป็นแพทย์ หมอภูมิใจในอาชีพมากนะ แต่พรุ่งนี้หมอขอประกาศจุดยืนในการยุติความเป็นแพทย์ เพราะหมดความอดทนกับระบบที่ใช้ ‘ดุลยพินิจ’ ที่ไม่มีมาตรวัด
หมอของขวัญจะถอดปลอกคอที่ชื่อว่า ‘แพทยสภา’ ออกเสียที ฉันคือแพทย์คนแรกของประเทศไทยที่จะคืนใบอนุญาตฯ อดทนมานานแล้ว รังแกกันมากไป ก็ลาออกแม่xเลย 27 ก.พ. 2569 10.00 น เจอกันที่แพทยสภา อาคารมหิตลาธิเบต ชั้น12 กระทรวงสาธารณสุขค่ะ”
อย่างไรก็ตามการลาออกดังกล่าวนั้นต้องบอกว่าเกิดขึ้นในระหว่างที่เจ้าตัวถูกทางแพทย์สภาตรวจสอบอยู่ขณะเดียวกันยังมีรายงานว่าในสัปดาห์หน้าทางแพทย์สภาเองก็เตรียมจะเปิดเผยรายชื่อของหมอที่ถูกระงับและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งมีหมอชื่อดังหลายคนถูกเพิกถอนเพราะขายอาหารเสริม-ยาลดความอ้วน
นอกจากนี้ล่าสุดหมอของขวัญเองยังมีประเด็นดรามาเรื่องขายปากกาลดน้ำหนักแบบแคปซูลที่มีแพ็กเกจคล้ายกับแบรนด์ต่างชาติเป็นอย่างมากอีกด้วย