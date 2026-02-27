แรง!!! จนโดนสั่งรื้อ ลูกพีชทานสดEP6 ร้อนแรงเกินขีดจำกัด

หลังเทป EP6 ถูกส่งเพื่อออนแอร์เท่านั้น ก็ได้มีสายตรงถึง ผู้กำกับสุดฮอตอย่าง ชีวิน ธนะมินทร์ วงษ์สกุลพัชร์ เพื่อให้แก้ไขซีนใน EP6 ที่เป็นฉากความสัมพันธ์ทางกายระหว่างโปและสะสม ที่เรียกได้ว่าทำถึงเกินจนภาพที่ออกมาดูร้อนแรงเกินขีดจำกัด ทำให้ส่วนหนึ่งของซีนนี้ไม่สามารถออกอากาศได้ แต่ขั้นตอนในการถ่ายทำ รับประกันเลยว่า ปลอดภัยและให้เกียรตินักแสดงในการทำงานจนได้ภาพที่ออกมาสมจริงเหนือความคาดหมาย เรียกได้ว่าไม่ผิดหวังจริงๆสำหรับผู้กำกับคนนี้
ติดตามซีรีส์ ลูกพีชทานสด เวอร์ชั่น Uncut ทุกวันอังคาร เวลา 20.00 น. ได้บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น และรีรันทางช่อง 9 กด 30 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 23.00 น.