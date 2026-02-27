เฉิดฉายความหล่อ! “ไบร์ท วชิรวิชญ์” นั่งฟรอนต์โรว์ชม “Burberry Winter 2026 Show” ที่ London Fashion Week

เรียกเสียงฮือฮาให้แฟน ๆ อีกครั้ง สำหรับหนุ่มสุดฮอต “ไบร์ท–วชิรวิชญ์ ชีวอารี” ที่ล่าสุดบินลัดฟ้าไปร่วมชมโชว์ “Burberry Winter 2026 Show” ในงาน London Fashion Week ในฐานะ Global Brand Ambassador ของ BURBERRY ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2026 ณ Old Billingsgate Market กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ งานนี้แค่ปรากฏตัวก็เรียกแฟลชจากสื่อแฟชั่นและเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ อย่างล้นหลาม
โชว์ครั้งนี้ถือเป็นไฮไลต์ใหญ่ที่ปิดท้าย London Fashion Week อย่างเป็นทางการ โดยคอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2026 ภายใต้การออกแบบของ “แดเนียล ลี” ถ่ายทอดภาพของมหานครลอนดอนในช่วงระหว่างการก่อสร้าง ผ่านฉากรันเวย์จำลองสะพานทาวเวอร์บริดจ์ที่ยังไม่แล้วเสร็จและถูกโอบล้อมด้วยนั่งร้าน สื่อถึงการเปลี่ยนผ่านของเมืองและยุคสมัย พร้อมงานออกแบบที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นบริติชคลาสสิก
ด้าน “ไบร์ท วชิรวิชญ์” แม้จะบินไกลข้ามทวีปก็ยังคงมีหน้าตาสดใส ปรากฏตัวใน Total Look จาก BURBERRY เทรนช์โค้ตลายแพตเทิร์นงูและดีเทลป้ายโลหะประดับอย่างโดดเด่น จากรันเวย์คอลเลกชันก่อนหน้า เสริมภาพลักษณ์เท่สุขุม ในฐานะหนึ่งในแขกคนสำคัญของแบรนด์
การปรากฏตัวครั้งนี้เรียกความสนใจจากสื่อแฟชั่นและแฟนคลับอย่างล้นหลาม สมกับเป็น Fashion Icon แห่งยุค ที่ไม่ว่าจะไปที่ไหน ก็เป็นจุดสนใจทุกครั้ง
