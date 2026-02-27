โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเสวนาเนื่องในวันมะเร็งโลก2569 "UNITED BY UNIQUE AGAINST CANCER 360 DEGREE โอบกอดทุกองศา สู้มะเร็งไปด้วยกัน"

โรคมะเร็งยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประชากรทั้งในระดับโลกและประเทศไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง จึงได้จัดกิจกรรมเสวนาเนื่องในวันมะเร็งโลก ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “UNITED BY UNIQUE AGAINST CANCER 360 DEGREE โอบกอดทุกองศาสู้มะเร็งไปด้วยกัน” เปิดมุมมองมะเร็งรอบด้านเพราะทุกเรื่องราวมีพลังเปลี่ยนโลกของมะเร็งได้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พญ.จอมธนา ศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา นพ.วรวัฒน์ แสงวิภาสนภาพร แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ , ดร.ภก.วัชระ กาญจนกวินกุล ผู้อำนวยการโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานด้วย ณ ห้องประชุม Convention Hall ชั้น 6 อาคารกรมพระศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า “ในนามของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รู้สึกภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรมเสวนาวันมะเร็งโลก ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “UNITED BY UNIQUE AGAINST CANCER 360 DEGREE โอบกอดทุกองศา สู้มะเร็งไปด้วยกัน” ทุกคนทราบอยู่แล้วว่ามะเร็ง คือความท้าทายครั้งใหญ่ของชีวิต ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรามุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบองค์รวม เพราะเราตระหนักดีว่า การรักษามะเร็งให้สำเร็จ ไม่ได้จบอยู่แค่ที่ตัวยาหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเท่านั้น แต่คือการดูแล "รอบด้าน" ตั้งแต่ร่างกาย จิตใจ ไปจนถึงการประคับประคองคุณภาพชีวิตให้ดีที่สุดในทุกองศา และสนองการดำเนินงานตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็ง โดยงานนี้นอกจากให้ความรู้ทางการแพทย์แล้ว แต่ยังสร้าง "วงกลมแห่งความเข้าใจ" ที่เชื่อมโยงระหว่าง "ผู้รักษา" "ผู้รับการรักษา" และ "ผู้ดูแล" เข้าด้วยกัน เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าในความต่างของแต่ละเคส เราสามารถ "รวมกันเป็นหนึ่ง" เพื่อเอาชนะความท้าทายนี้ได้ "การรักษาที่ดีที่สุดจึงเริ่มต้นจากการฟังเรื่องราวของกันและกัน กิจกรรมในวันนี้จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เปลี่ยนความกลัวเมื่อมะเร็งมาทักทายให้กลายเป็นความเข้าใจ เปลี่ยนความโดดเดี่ยวให้กลายเป็นพลัง และพิสูจน์ให้เห็นว่า 'Your Story Has Power' เรื่องราวของวิทยากรทุกท่านจะมีพลังในการขับเคลื่อนการดูแลรักษามะเร็งให้ดียิ่งขึ้นไป กิจกรรมในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และส่งต่อพลังบวกให้แก่กันอย่างไม่สิ้นสุด”
ภายในงานจัดให้มีการเสวนาเกี่ยวกับโรคมะเร็งอย่างน่าสนใจ เริ่มที่หัวข้อ มะเร็งแต่ละคนไม่เหมือนกัน โดย พญ.จอมธนา ศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา เผยว่า ในมุมมองของแพทย์ไม่ได้ดูแลเรื่องโรคอย่างเดียว แต่เราดูแลเรื่องของคนด้วย การรักษาคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกัน สิ่งที่หมอได้เรียนรู้จากคนไข้คือมะเร็งมีหลากหลายชนิด มีการรักษาตามวิทยาการปัจจุบันไปไกลมาก สิ่งที่หมอเรียนรู้มาเป็นวิทยาศาสตร์ แต่สิ่งที่เราเจอคือการรักษาคนไข้ เพราะคนไข้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ เพราะฉะนั้นการรักษาไม่ใช่ว่าอะไรที่ดีที่สุด ใช้ยาแรงที่สุด แต่ต้องดูว่าอะไรที่เหมาะสมกับคนไข้และทำให้เขากลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมมากที่สุด การดูแลอย่างมีคุณค่า เราเข้าใจ รับฟัง และเดินไปกับคนไข้เป็นสิ่งสำคัญมาก
นพ.วรวัฒน์ แสงวิภาสนภาพร แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ถือเป็นด่านหน้าที่ช่วยตรวจจับมะเร็งทางเดินอาหารและตับ มะเร็งลำไส้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ผมเป็นคนแรกๆ ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งโดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร ไม่ว่าจะเป็นลำไส้ใหญ่ ตับ ซึ่งมะเร็งลำไส้ใหญ่เราป้องกันได้ หากเราเจอติ่งเนื้อเล็กๆ ในกระเพาะ หรือลำไส้ที่ซ่อนอยู่ เมื่อเราส่องกล้องแล้วตรวจพบ สามารถตัดออกได้ มีโอกาสรักษาให้หายขาดหากเราเจอในระยะเริ่มต้น สิ่งสำคัญของหมอคือพยายามสร้างความตระหนัก สร้างความรู้ว่าเมื่อไรควรคัดกรองและให้ความรู้ ให้ข้อมูลคนไข้ ต้องเอาชนะความกลัวการส่องกล้องซึ่งใช้เวลาเพียง 1 ชั่งโมง แต่สามารถเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล ดังนั้นเราต้องรับผิดชอบไปด้วยกันทั้งหมอและคนไข้เราจึงชนะมะเร็งได้
ร่วมด้วย ดร.ภก.วัชระ กานกวินกล ผู้อำนวยการโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประสบการณ์คุณแม่เป็นโรคมะเร็งและต้องรักษาด้วยยามะเร็งแบบมุ่งเป้า ปัจจุบันเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระปณิธานในด้านการผลิตยารักษามะเร็งแบบมุ่งแบบมุ่งเป้าในประเทศไทย เล่าวว่า ทราบว่าแม่เป็นมะเร็งเต้านมตอนเรียนมัธยมและได้รับการรักษาจนมีอายุต่ออีก 10 ปี และคุณแม่เป็นมะเร็งครั้ง 2 ครั้งนี้คุณหมอบอกว่าการรักษาอาจยากเพราะซับซ้อน และได้พาแม่มารักษาที่กรุงเทพ แต่มีค่าใช้จ่ายสูง ก่อนที่แม่จะเสียแม่อยากเก็บเงินไว้ให้ลูกเรียนให้สูงที่สุด ให้เอาความรู้ไปช่วยคนอื่น วันหนึ่งได้มีโอกาสเรียนเภสัชและมีโอกาสผลักดันการผลิตยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าในประเทศไทย เพื่อสนองพระปณิธานขององค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับคนไทยเรามุ่งหวังมาตลอดว่าคนไข้จะได้ใช้ในการรักษา
ส่วนหัวข้อ โอบกอดทุกองศาของการรักษา (360 องศา Care) ที่นอกจากการรักษายังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น โภชนาการ การจัดการผลข้างเคียง และ "ความเข้าใจของญาติ" มีผลต่อความสำเร็จในการรักษา หากมะเร็งกลับมาใหม่ หรือรักษาไม่หายขาด เราจะเปลี่ยนเป้าหมายจากการ "เอาชนะ" เป็นการ "อยู่ร่วมกัน" อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ เกี่ยวกับเรื่องนี้มี ดร.พญ.ประกายทิพ สุศิลปรัตน์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม เล่าประสบการณ์ดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด ระยะ 4 เป็นระยะเวลา 12 ปี ในฐานะแพทย์ เข้าใจโรค แต่ในฐานะลูก วันที่รู้ว่าแม่เป็นมะเร็งปอดระยะลุกลาม ใจสั่น กลัวเสียแม่ แต่เมื่อได้ข้อมูลครบและเข้าใจแผนการรักษา เริ่มเปลี่ยนจาก ‘จะหายไหม’ เป็น ‘จะดูแลอย่างไรให้ดีที่สุด’ และ 12 ปีที่ผ่านมา สิ่งสำคัญที่สุดคือการยอมรับความจริงและวิธีการอยู่ร่วมกับตัวโรคให้แม่มีความสุขและตัวเราก็มีความสุขด้วย
พร้อมด้วย คุณรัตติยา ไชยชมภู บุคลากรทางการแพทย์สหสาขาวิชาชีพด้านโรคมะเร็ง ร่วมเล่าถึงบทบาทหน้าที่ของพยาบาลในการดูแลรอบด้านแบบ 360 องศา ว่า ปัจจุบันการรักษาแบบมาตรฐานสากลมีการแนะนำให้บูรณาการการดูแลประคับคองควบคู่ไปกับการรักษาโรคมะเร็งได้ตั้งแต่ต้นๆ เพราะว่าเป็นการดูแลที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะป่วยด้วยมะเร็ง หรือโรคที่รักษาไม่หาย การดูแลแบบประคับประคองจะทำให้คนไข้ไม่เสียความเป็นตัวตน เพราะมะเร็งของแต่ละคนแตกต่างกัน สิ่งที่พยาบาลจะต้องทำคือต้องรับรู้อารมณ์ของผู้ป่วยแต่ละคน พยาบาลต้องรับฟังเพราะเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อช่วยสะท้อนคนไข้และญาติได้เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น หากเจอปัญหาเราจะแก้ไปด้วยกัน
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณเบลล์ ศิรินทิพย์ ชัติยะกาญจน์ ผู้รอดชีวิตจากมะเร็งระยะที่ 4 และประธานมูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง ในฐานะผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 4 ที่ทุกวันนี้ใช้คำว่า โรคสงบแล้ว เล่าว่า ตอนรู้ตัวว่าเป็นระยะที่ 4 คิดว่าชีวิตจบแล้ว แต่เมื่อรักษาไปทำให้เข้าใจว่าโรคอาจอยู่กับเราได้นานกว่าที่คิด ดังนั้นต้องดูแลตัวเองอย่างจริงจัง ปรับเปลี่ยนชีวิตในเรื่องการทานอาหารดูแลสุขภาพจิตของเราเอง ออกกำลังกาย สำหรับเบลล์ระยะที่ 4 ไม่ได้แปลว่าหมดหวัง แต่แปลว่าเราต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติและตั้งใจมากขึ้น กับ คุณจาคี ฉายปีติศิริ อดีตผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ เจ้าของเพจ จาคีมะเร็งไดอารี่ และ คุณจิตนิภา ภักดี ผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะที่ 4 เจ้าของเพจ ออย Cancer Diary มาร่วมแชร์พลังใจและการใช้ชีวิตจากประสบการณ์ของผู้ป่วยมะเร็ง เมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็งครั้งแรก (First Encounter) รวมถึงการแชร์เรื่องราวการป่วยผ่าน Social Media ช่วยเยียวยาจิตใจของผู้ป่วยจากคอมเมนต์ส่งต่อกำลังใจสู่คนอีกหลายคน ความภูมิใจที่ได้ส่งต่อพลังสู่ผู้อื่น และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้าง ทั้งยังพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็น "ก้าวข้ามขีดจำกัดระยะที่ 4 : ความหวัง นวัตกรรม และลมหายใจที่มีคุณภาพ" การรักษามะเร็งปอดระยะประดับประคองที่ไม่ได้แปลว่า "หมดหวัง" ถ่ายทอดผ่านทางรายการคนสู้โรค Daily ทางสถานีโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอส
ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมสัญลักษณ์ "แสงไฟแห่งความหวัง" (The Light of Hope) โดยให้ผู้ร่วมงานเปิดไฟแฟลชจากโทรศัพท์มือถือ แล้วชูขึ้นพร้อมกันโบกไปมาตามจังหวะเพลงให้หันแสงไฟเข้าหา "ริบบิ้นสีส้ม" (สัญลักษณ์มะเร็ง) ขนาดใหญ่กลางเวทีสื่อความหมายว่า แสงไฟเล็ก ๆ จากแต่ละคน เมื่อรวมกันจะสว่างไสวมาก เปรียบเหมือน "Your Story Has Power" ที่เมื่อรวมกันแล้วจะกลายเป็นแสงสว่างนำทางในการสู้มะเร็งไปด้วยกัน ติดตามรับชมเสวนาเนื่องในวันมะเร็งโลก ประจำปี 2569 “UNITED BY UNIQUE AGAINST CANCER 360 DEGREE โอบกอดทุกองศาสู้มะเร็งไปด้วยกัน ได้ทาง Youtube CRA CHULABHORN Channel และไทยพีบีเอส
ศูนย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง ภายใต้การดูแลรักษาร่วมกันโดยแพทย์เฉพาะทางสหสาขาร่วมกันวางแผนการรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยมะเร็งแต่ละรายให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งก่อนการรักษา ระหว่างการรักษาและหลังการรักษา การดูแลแบบประคับประคองด้วยการแพทย์แบบองค์รวมที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว พร้อมทั้งบูรณาการทั้งด้านบริการ งานวิจัย และการศึกษาอบรมตามมาตรฐานสากล สำหรับผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่ต้องการเข้ารับการปรึกษาเพื่อวางแผนการรักษาโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งการผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา การปลูกถ่ายไขกระดูกและเซลล์บำบัด เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตรวจเพทสแกน สามารถเข้าถึงช่องทางบริการทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งผ่านทาง LINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ @chulabhornhospital (กดเพิ่มเพื่อน: http://nav.cx/8DqLuQm) เลือกเมนู “ปรึกษาโรคมะเร็ง” และเลือกหัวข้อบริการและชนิดมะเร็งที่ต้องการปรึกษาเพื่อเข้าถึงการติดต่อเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ พร้อมเตรียมเอกสารเพื่อส่งปรึกษา อาทิ ประวัติการรักษา รายงานการผ่าตัด ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รายงานผลทางรังสีวินิจฉัยพร้อมซีดี รายงานผลทางพยาธิวิทยา ผลชิ้นเนื้อพร้อมสไลด์บล็อก (ถ้ามี) ผลชิ้นเนื้อไขกระดูก (ถ้ามี) สำหรับคัดกรองประวัติและอาการกับแพทย์เบื้องต้นก่อนนัดหมายเข้ารับบริการต่อไปเพื่อประหยัดเวลาและลดการเดินทางมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น
