ซื้อประกันออมทรัพย์อย่างไร ลดหย่อนภาษีได้คุ้มค่าสุด

เมื่อถึงฤดูกาลยื่นภาษี หลายคนมักรู้สึกเสียดายเงินที่ต้องจ่ายออกไปเหมือนการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ แต่สำหรับนักวางแผนการเงินที่ชาญฉลาด ช่วงเวลานี้คือโอกาสทองในการเปลี่ยนรายจ่ายให้กลายเป็นเงินเก็บก้อนโตด้วย ประกันออมทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษี ถือเป็นเครื่องมือทางการเงินเพียงไม่กี่อย่างที่ให้ผลประโยชน์ถึงสองต่อ คือได้ทั้งเงินคืนตามสัญญาและสิทธิลดหย่อนภาษี แต่การจะซื้อให้คุ้มค่าที่สุดนั้นไม่ใช่แค่การเดินเข้าไปซื้อตัวไหนก็ได้ แต่ต้องเลือกอย่างมีกลยุทธ์ด้วย
1. เลือกระยะสัญญาให้เหมาะกับเป้าหมาย
หลายคนเลือกประกันเพียงเพราะต้องการลดหย่อนภาษีปีต่อปี โดยไม่ดูเงื่อนไขเรื่องเวลา ทำให้เงินจมอยู่นานเกินจำเป็น วิธีเลือกที่ฉลาดคือต้องดู “สภาพคล่อง” ของตัวเองเป็นหลัก
• สายหมุนเงินเร็ว : หากคุณต้องการใช้เงินก้อนในอนาคตอันใกล้ หรือต้องการนำเงินภาษีที่ได้คืนมาหมุนเวียนลงทุนต่อ ควรเลือกประกันออมทรัพย์ลดหย่อนภาษีระยะสั้น เช่น จ่ายเบี้ย 5 ปี คุ้มครอง 10 ปี แม้ผลตอบแทนจะไม่สูงเท่าแบบยาว แต่คุณจะได้เงินต้นคืนไว เพื่อไปต่อยอดทำอย่างอื่นได้
• สายเก็บยาวเพื่ออนาคต : หากคุณเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่ และต้องการสร้างวินัยเพื่อวัยเกษียณ ควรเลือกแบบระยะยาว เช่น จ่ายเบี้ย 15 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 หรือ 90 ปี แบบนี้จะได้เบี้ยที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับความคุ้มครอง และเป็นการบังคับออมเงินระยะยาวไปในตัว
2. คำนวณ “กำไรส่วนต่าง” จากฐานภาษี
ความลับที่ทำให้ประกันออมทรัพย์ลดหย่อนภาษีได้คุ้มค่า ไม่ได้อยู่ที่ดอกเบี้ยที่ระบุในกรมธรรม์เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ “ฐานภาษี” ยิ่งมีรายได้สูงและเสียภาษีในอัตราที่สูง การซื้อประกันจะยิ่งเหมือนคุณได้ส่วนลดเงินสดทันที
สมมติว่าคุณเสียภาษีฐาน 20% การซื้อประกัน 100,000 บาท เท่ากับคุณได้เงินคืนจากสรรพากรแน่ ๆ แล้ว 20,000 บาท ซึ่งเมื่อนำมารวมกับเงินคืนระหว่างปีและเงินปันผลจากกรมธรรม์ ผลตอบแทนรวมที่คุณได้รับจริงจะสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปมาก ดังนั้น ก่อนซื้อต้องรู้ฐานภาษีตัวเอง เพื่อคำนวณดูว่าเงินที่จ่ายไป แลกกลับมาเป็นเงินคืนภาษีแล้วคุ้มหรือไม่
3. ระวังกับดัก “จ่ายไม่ไหวต้องทิ้งกลางทาง”
ข้อผิดพลาดร้ายแรงที่สุดของคนซื้อประกันออมทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษี คือการหน้ามืดซื้อเต็มเพดาน 100,000 บาท โดยไม่ประเมินกำลังส่งระยะยาว หากวันหนึ่งคุณหมุนเงินไม่ทันและต้องยกเลิกกรมธรรม์ก่อนกำหนด คุณจะไม่เพียงแค่ขาดทุนเงินต้น ยังต้องคืนเงินภาษีที่เคยลดหย่อนไปแล้วพร้อมเงินเพิ่มให้กับสรรพากรด้วย ดังนั้น กฎเหล็กคือ “ซื้อเท่าที่ไหว” และมั่นใจว่าจะส่งจนครบสัญญาได้
การวางแผนซื้อประกันออมทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษีให้คุ้มค่าจึงไม่ใช่การมองแค่ตัวเลขลดหย่อนในปีนี้ แต่คือการมองภาพรวมของกระแสเงินสดในกระเป๋า เลือกแบบที่ตอบโจทย์ชีวิต และใช้สิทธิทางภาษีมาเป็นตัวช่วยเร่งให้เงินออมของคุณงอกเงยเร็วขึ้น เพื่อให้เงินภาษีไม่สูญเปล่า และกลับมาเป็นความมั่งคั่งของคุณในอนาคต