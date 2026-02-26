xs
เปิดวาร์ป ดาวรุ่ง "เก้า ณธีพัฒน์"หนุ่มขี้เล่น ทายาทธุรกิจดัง'New GEN' MFLOW

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



มีภาพให้เห็นกันในค่ายมาพักใหญ่แล้ว สำหรับ หนุ่มขี้เล่น ยิ้มเก่ง เข้ากับคนง่ายออร่าพุ่งจากบ้าน 'MFLOW Entertainment' New Gen ของบ้าน ที่คาเรกเตอร์ ไลฟ์สไตล์ ชีวิตที่ไม่ธรรมดาจริง นั่นคือ "เก้า - ณธีพัฒน์ นพเจริญพงศ์" ที่บอกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าปูพื้นหลังแล้ว นี่คือทายาทของเจ้าของธุรกิจใหญ่วงการบันเทิงเลยทีเดียว วันนี้เลยพาไปเปิดวาร์ป ทำความรู้จัก "หนุ่มเก้า ณธีพัฒน์"กันให้มากขึ้น

ประวัติ "เก้า ณธีพัฒน์" : ณธีพัฒน์ นพเจริญพงศ์ (เก้า ) หนุ่มอายุ 20 ต้นๆ เกิดปี 2002 เดือนสิงหาคม สูง 184 เซนติเมตร หนัก 75 กิโลกรัม เป็นหนุ่มกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด เป็นทายาทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แถมยังเปิดบ้าน เปิดพื้นที่เป็นโลเคชั่นให้กองละคร-ซีรีส์-ภาพยนตร์ เข้ามาใช้ถ่ายทำในหลากหลายเรื่อง อาทิ Knot the series, ผู้จัดการส่วนตัว ที่ "หนุ่มเก้า"ร่วมแสดงด้วยประกบกับอีกหนึ่งสมาชิกร่วมสังกัด "แคมป์ -คุณาธิป ตระการจันทร์"จนถูกจับตามองว่าจะเป็นอีกคู่เด็กดันของบ้านหรือไม่เป็นต้น

การศึกษา คว้าเกียรตินิยม อันดับ 2 ปริญญาตรี สาขา การเป็นเจ้าของธุรกิจ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ และกำลังศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาการตลากดิจิตอล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

"หนุ่มเก้า" นับว่าเป็นคนบันเทิงที่พร้อมกับงานในทุกรูปแบบ เพราะกิจกรรมยามว่างมีทั้ง ร้องเพลง , งานพิธีกร ,เล่นดนตรี(กีต้าร์), กีฬา เป็นต้น แถมยังเคยผ่านงานแสดงจากช่อง 7 มาแล้ว ยังไม่หมดเพราะทักษะด้านภาษาอังกฤษ-จีน หนุ่มคนนี้ก็สามารถเช่นกัน จุดเริ่มต้นในวงการ "เก้า"เล่าว่า "มาจากการอยากเป็นนักร้องแต่ตนเองไม่ได้ร้องเพลงเก่งขนาดที่จะไปแข่งได้เลยหันมาเคสงานแสดงไปเรื่อยๆ เผื่อวันนึงได้เป็นนักแสดงจะได้ทำเพลงตัวเอง"

ถ้าถามว่า"เก้า ณธีพัฒน์"เป็นคนแบบใน ให้นิยามในมุมมองตัวเอง หนุ่มคนนี้เขาบอกว่า "เป็นคนเฮฮาอยากให้ทุกคนรอบตัวมีความสุข ยิ้มเก่ง แต่พออยู่คนเดียวก็จะหาอะไรผ่อนคลายเพราะบางครั้งอยากให้คนอื่นสนุกจนกดดันตัวเอง เป็นคนแบ่งการทำงานกับการเล่นชัดเจน สวิตช์อารมณ์ได้ไวในการทำงาน"

เรียกว่าเป็น New Gen อีกหนึ่งเบอร์ของค่ายที่น่าจับตามองอย่างมาก เพราะว่าวงในนั้นเปิดข้อมูลที่พอจะเผยแพร่ได้มาบอกว่า ทางค่ายเปิดโอกาสให้โชว์สกิลงานแสดง-งานเพลงแล้วในปี 2026 หลากหลายโปรเจกต์เลยทีเดียวงานนี้ ใครคนไหนที่โดนหนุ่มเก้า ตกไปแล้วก็รีบๆ ไปแสดงตัวให้เจ้าตัวได้เห็นนะจ๊ะ จะได้มีกำลังใจในการทำงานตัวรัวๆ

ช่องทางการติดตาม
• IG : @natheee.k
• tiktok : @kao_natheepht
• Mflow Entertainment










