ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพไหม ? ไขข้อสงสัยที่นี่

หนึ่งในคำถามยอดฮิตที่ทำให้หลายคน “ชะลอ” หรือ “ไม่กล้า” ตัดสินใจทำประกันสุขภาพเสียที คือความกังวลที่ว่า “จะต้องไปตรวจสุขภาพก่อนไหม ?” หรือกลัวว่าถ้าไปตรวจแล้วเจอโรค ประกันจะไม่รับทำ หรือเบี้ยจะแพงขึ้น ความจริงแล้ว ขั้นตอนการทำประกันสุขภาพในปัจจุบันไม่ได้ยุ่งยากหรือน่ากลัวอย่างที่คิด และในกรณีส่วนใหญ่ “คุณไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพ”
บทความนี้จะพาไปเจาะลึกเงื่อนไขการรับประกัน เพื่อให้คุณเข้าใจกระบวนการ และเตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องกังวลกับความเข้าใจผิดเดิม ๆ
กรณีทั่วไป ใช้แค่ “การแถลงสุขภาพ” (Health Declaration)
สำหรับคนทั่วไปที่มีสุขภาพแข็งแรงดี หรือมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยทั่วไป บริษัทประกันส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์ “การแถลงสุขภาพ”แทนการตรวจร่างกายจริง
การแถลงสุขภาพ คืออะไร?
คือการที่คุณเป็นผู้ตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติสุขภาพของตนเองลงในใบคำขอเอาประกันภัย (ปัจจุบันมักทำผ่านแอปพลิเคชันหรือแท็บเล็ตของตัวแทน) โดยคำถามหลักๆ จะครอบคลุมเรื่อง:
• น้ำหนัก ส่วนสูง และดัชนีมวลกาย (BMI)
• ประวัติการเจ็บป่วยร้ายแรง หรือโรคเรื้อรัง (เช่น เบาหวาน ความดัน มะเร็ง)
• ประวัติการผ่าตัด หรือการนอนโรงพยาบาลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
• พฤติกรรมเสี่ยง เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ หรือการสูบบุหรี่
หากประวัติของคุณ “คลีน” (ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เคยผ่าตัดใหญ่) บริษัทจะอนุมัติกรมธรรม์ให้ทันทีโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพเพิ่ม
กรณีพิเศษ: เมื่อไรที่ “ต้อง” ตรวจสุขภาพ ?
แม้ส่วนใหญ่จะไม่ต้องตรวจ แต่ก็มีข้อยกเว้นบางประการที่บริษัทประกันอาจขอให้คุณไปตรวจสุขภาพ หรือขอประวัติการรักษาเดิมมาประกอบการพิจารณา ได้แก่:
1. วงเงินความคุ้มครองสูงมาก: หากคุณเลือกทำประกันสุขภาพแผนระดับ High-end ที่มีวงเงินความคุ้มครองสูง (เช่น เหมาจ่าย 50 ล้านบาท หรือ 100 ล้านบาทขึ้นไป) บริษัทอาจต้องการผลตรวจสุขภาพเพื่อยืนยันสถานะร่างกายที่แท้จริง เนื่องจากความเสี่ยงในการรับประกันสูง
2. อายุของผู้ทำประกันสุขภาพ: ผู้ขอเอาประกันที่มีอายุมาก (เช่น 55 หรือ 60 ปีขึ้นไป) มักจะถูกกำหนดให้ตรวจสุขภาพพื้นฐานประกอบการพิจารณา เพราะเป็นวัยที่มีความเสี่ยงเรื่องโรคเสื่อมตามวัย
3. มีประวัติสุขภาพที่ต้องสงสัย: หากในการแถลงสุขภาพ คุณตอบ “ใช่” ในบางข้อ เช่น เคยมีก้อนเนื้อ เคยมีความดันโลหิตสูง หรือค่า BMI เกินเกณฑ์ บริษัทอาจขอให้ตรวจสุขภาพเฉพาะจุด หรือขอผลตรวจล่าสุดเพื่อประเมินความเสี่ยงใหม่
ความจริงใจสำคัญที่สุด: หลักสุจริตใจอย่างยิ่ง
หัวใจสำคัญของการทำประกันสุขภาพไม่ใช่ผลตรวจร่างกาย แต่คือ “หลักสุจริตใจอย่างยิ่ง” กฎหมายกำหนดให้ผู้ขอเอาประกันมีหน้าที่เปิดเผยความจริง หากคุณมีโรคประจำตัวหรือเคยเจ็บป่วย“ต้องแถลงตามความจริง” แม้บริษัทจะไม่สั่งให้ตรวจสุขภาพก็ตาม
ความเสี่ยงของการปกปิดข้อมูล (Non-disclosure) หลายคนเข้าใจผิดว่า “ไม่ตรวจ ก็ไม่เจอ ถ้าไม่บอก บริษัทก็ไม่รู้” นี่คือความเข้าใจที่อันตรายที่สุด เพราะ:
• หากบริษัทสืบทราบทีหลัง (ส่วนใหญ่มักเจอตอนเรายื่นเคลมสินไหมก้อนโต) บริษัทมีสิทธิ์อ้างกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 เพื่อ “บอกล้างสัญญา” (Void)ได้
• ผลคือ กรมธรรม์จะเป็นโมฆียะ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันที่จ่ายมาทั้งหมด แต่ “ไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาล” ที่เกิดขึ้น
ข้อแนะนำ: การแถลงว่ามีโรคประจำตัว อาจทำให้ถูกเพิ่มเบี้ยประกัน หรือถูกยกเว้นความคุ้มครองเฉพาะโรคนั้นๆ แต่ส่วนอื่นๆ ของร่างกายและอุบัติเหตุยังได้รับความคุ้มครองปกติ ซึ่งดีกว่าการปกปิดข้อมูลแล้วถูกยกเลิกกรมธรรม์ทั้งหมดในวันที่เราต้องการใช้มันที่สุด
ต้องตรวจหรือไม่ ?
คำตอบคือ “ส่วนใหญ่ไม่ต้อง” แค่ตอบคำถามสุขภาพตามความจริงก็สามารถทำประกันสุขภาพได้แล้ว แต่ถ้าคุณอายุเยอะ หรือซื้อทุนประกันสูง การตรวจสุขภาพก็เป็นเรื่องปกติที่บริษัทจะร้องขอ เพื่อความแฟร์ทั้งสองฝ่าย
สิ่งที่สำคัญกว่าการกลัวโดนตรวจสุขภาพ คือการสำรวจประวัติการรักษาของตัวเองให้แม่นยำ ก่อนกรอกใบสมัคร เพื่อให้ความคุ้มครองที่คุณซื้อ เป็นเกราะป้องกันภัยทางการเงินที่ใช้งานได้จริง ไม่ใช่แค่กระดาษเปล่า